В последнее время редкий разговор с японскими политиками, политологами и журналистами обходится без обсуждения вопросов отношений нашей страны с Китайской Народной Республикой, особенно в военной области. И если уже навязшая в зубах так называемая «проблема северных территорий» затрагивается лишь для проформы, то объединение военных потенциалов двух огромных соседей Японии беспокоит жителей Страны восходящего солнца всерьез. Тем более сейчас, когда президент США Дональд Трамп раз за разом отнюдь не дипломатично уже намекает, а прямо заявляет о неравном разделении усилий по обеспечению взаимной обороны в рамках японо-американского «договора безопасности». Некоторые японцы прямо делятся сомнениями и опасениями: «В отличие от времен Холодной войны с СССР сейчас мы не столь уверены, что американцы, случись что, придут к нам на помощь».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Есть и мнение о том, что мирный договор теперь нужен Японии не столько для выторговывания островов, сколько для закрепления Москвы на дружественных Токио позициях. Для занятия, по крайней мере, нейтралитета в случае обострения японо-китайских отношений, например, по территориальным вопросам. Некоторые мои собеседники пытаются прямо вести антикитайскую пропаганду, запугивают «коварством и своекорыстием китайцев», предупреждают, чтобы «не складывали все яйца в одну китайскую корзину». И это при том, что русские в не столь далекой истории убеждались в наличии перечисленных качеств именно у японцев.

В известной степени «подлила масла в огонь» японских тревог и опасений недавно опубликованная «Белая книга по национальной обороне Китая в новую эпоху». Особенно пассажи об укреплении военного сотрудничества Пекина с Москвой. А именно указания на то, что «сотрудничество Китая и России в военной области продолжает развиваться на высоком уровне, обогащаясь всеобъемлющим стратегическим партнерством Китая и России в новую эпоху, и играет значительную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности… Вооруженные силы Китая и России продолжили развитие механизмов обменов на всех уровнях, расширили сотрудничество в рамках обменов на высоком уровне, в области военных учений, технологий и борьбы с терроризмом. (Стороны) осуществляют позитивное взаимодействие и сотрудничество в международной области…

С 2012 года военнослужащие Китая и России провели семь раундов стратегических консультаций. В период с августа по сентябрь 2018 года, по приглашению российской стороны, военнослужащие Народно-освободительной армии Китая впервые участвовали в стратегических учениях «Восток».

Kremlin.ru Полевой смотр войск на маневрах «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае

Видимо, озаботили Токио и Вашингтон и слова министра иностранных дел КНР Ван И о желании властей его страны тесно сотрудничать с российской стороной в вопросах обеспечения мира. По словам Ван И, КНР хочет работать «плечом к плечу с Россией» и защищать права жителей двух стран на международной арене. Также китайская сторона готова помогать в установлении мира и стабильности. «Китайско-российские отношения крепнут с каждым днем, становясь залогом международной стабильности», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.

Мои японские собеседники не скрывают озабоченности перспективой заключения между РФ и КНР полноценного военного союза с обязательствами защищать друг друга вооруженным путем. Как это было предусмотрено, например, советско-китайским Договором о дружбе, союзе и взаимной помощи 1950 года, 1-я статья которого гласила:

«Обе договаривающиеся стороны обязуются, что ими совместно будут предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необходимые меры в целях недопущения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии или любого другого государства, которое прямо или косвенно объединилось бы с Японией в актах агрессии. В случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны Японии или союзных с ней государств, и она окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая договаривающаяся сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами».

Объединение военных потенциалов двух великих держав, одна из которых к тому времени овладела атомным оружием, весьма беспокоило США и ставшую ближайшим союзником Вашингтона Японию. В ходу было наименование этого объединения социалистических государств — «красный миллиард», под которым понималась тогдашняя общая численность населения двух союзных стран.

Подписание советско-китайского договора

Времена изменились, но в Вашингтоне и Токио и вновь опасаются военного альянса Москвы и Пекина. Недавно, отвечая на просьбу одного известного японского профессора-политолога, попытался дать краткую характеристику нынешнего состояния отношений РФ и Китая в военной области. Получилось так:

«В настоящее время для военного противостояния США и их союзникам в АТР объединение сил Китая и России геополитически и стратегически оправдано и, на мой взгляд, имеет перспективу. Ибо поодиночке эти страны пока не могут сравниться с постоянно наращиваемой военной мощью США, кроме ракетно-ядерного потенциала. На данный момент такое сотрудничество может осуществляться и уже осуществляется без документального оформления союза. Однако, как показывает история, при возникновении реальной военной угрозы для оказания соответствующего давления на противника в целях его сдерживания не исключено и договорное оформление союза с определением обязательств по взаимопомощи, включая военную. Думаю, если на каком-то этапе КНР проявит такую инициативу, Москва с ней может согласиться. Но пока Китай уклоняется от официального оформления военного сотрудничества в виде союза, что не мешает тесной координации военной подготовки армий двух стран».

В ответ получил благодарность за откровенно изложенную оценку реального положения дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ту-95

В заключение хотел бы кратко откликнуться на ныне широко дискутируемые в СМИ акции противников российско-китайского сближения. Как известно, недавно была устроена грубая провокация в небе над Японским морем чуть ли не с боевой стрельбой. Цель — столь неуклюжим способом опорочить практику совместного патрулирования над нейтральными водами стратегических бомбардировщиков России и Китая. Ответ был дан провокаторам как российским, так и китайским оборонными ведомствами. «Что касается воздушного инцидента, то я бы хотел напомнить, что Китай и Россия осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию. Это патрулирование являлось одним из пунктов взаимодействия и осуществлялось в рамках годового плана взаимодействия военных ведомств двух стран», — заявил официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

Полагаю, из этого же ряда попыток омрачить российско-китайские отношения и топорно состряпанная «информация» об испытываемой в Китае ностальгии по потерянному века назад якобы входившему в состав Поднебесной острова Сахалин. Удивительно и прискорбно, что, видимо, в погоне за сенсацией о возникновении нового территориального спора России, теперь еще и с Китаем, в распространении подобных инсинуаций никого не представляющих блогеров-провокаторов или отдельных ангажированных авторов маловлиятельных прозападных китайских СМИ приняло участие российское правительственное агентство РИА Новости.

Хотелось бы верить, что неуклюжие попытки «оторвать» Россию от его стратегического союзника или, как теперь говорят, партнера не увенчаются успехом. Как это произошло в 1945 году, когда, терпя поражение, японское правительство и командование в качестве последней надежды рассчитывали на то, что удастся расстроить антигитлеровскую коалицию и поссорить союзников, не допустив их совместного разгрома японского милитаризма.