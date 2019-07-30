Дело сестер Хачатурян: новые подробности
Расследование по делу сестер Хачатурян длится уже больше года. Беспрецедентное убийство тремя дочерьми своего отца Михаила Хачатуряна спровоцировало огромный резонанс. Фактически российское общество разделилось на два лагеря: одни ратуют за минимальный срок заключения для сестер или вовсе за их скорое освобождение, ссылаясь на необходимость вынужденной самообороны от отца-тирана, другие же считают их убийцами, достойными провести в тюрьме ближайшие 20 лет.
На самом деле, большая часть общественных движений и организаций в России находится на стороне девушек. Считается, что они были вынуждены защищаться от отца, который избивал и насиловал их на протяжении долгого времени — именно такие показания дали три сестры в суде.
Недавно адвокат Юлия Нитченко рассказала о подробностях следствия. Они не являются чем-то секретным, однако обсуждать их в информационном поле России почему-то не принято.
Эксперт также добавила, что недоказанным остаётся и факт обращения сестер в уполномоченные органы за помощью, поскольку нет ни документов, ни лиц, способных его подтвердить.
Тем не менее в деле присутствуют и абсолютно новые детали, неизвестные ранее. Так, например, в квартире семьи Хачатурян были найдены пилы, которых там ранее никогда не было и которые, по мнению Юлии Нитченко, указывают на намерение сестер расчленить отца. О том, что нападение на спящего Михаила Хачатуряна планировалось заранее, говорит и опубликованная в сетях переписка одной из сестер Ангелины со своим другом, где за день до убийства девушка писала: «есть только 2 варианта: уйти или грохнуть его».
Дело сестер Хачатурян неспроста приобрело такую широкую огласку. Этот случай дал российским законодателям почву для разработки специального закона о профилактике домашнего насилия. Идею его введения уже много лет активно продвигают феминистки, а в частности, фонд «Анна», основанный женой бывшего агента ФБР Томаса Паркера Мариной Писклаковой-Паркер, финансировавшийся фондом Сороса. На самом деле, большинство кризисных центров для женщин так или иначе связаны с американскими организациями, ведь правительство страны активно способствует развитию подобных идей.
Очевидно, что расследование по делу Хачатурян затянется надолго. Однако российское общественное мнение находится в той стадии, когда обратить внимание на вторую сторону дела, позицию защиты Михаила Хачатуряна, все-таки стоит. Принятие аналогичного западному закона о профилактике домашнего насилия может иметь далеко идущие последствия, которые наше исторически патриархальное общество вряд ли оценит.