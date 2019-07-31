Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан», а с 1 июля 2019 года в республике введен порядок, при котором отечественным производителям даны беспрецедентные, по сравнению со старыми национальными нормами, возможности развивать эту сферу металлургической отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

В частности, имеющие лицензию на производство ювелирных изделий могут теперь самостоятельно осуществлять опробование и проставление на производимые ювелирные изделия оттисков знака пробы, самостоятельно продавать свою продукцию, а также скупать у населения лом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Ранее такие действия подпадали под соответствующие статьи Уголовного и Административного Кодексов Узбекистана.

Со стороны государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности, производителям ювелирной продукции уже осуществляется компенсация на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков, выданным для закупа драгоценных металлов.

Также производителям ювелирных изделий, согласно указу Шавката Мирзиёева, предоставляется право покупать у Навоийского ГМК и Алмалыкского ГМК драгоценные металлы в виде мерных пластин и гранул весом от 5 граммов и выше исходя из цены утреннего фиксинга Лондонской биржи драгоценных металлов.

Производство ювелирных изделий является сферой металлургической отрасли — одной из ведущих отраслей экономики республики.

На сегодняшний день вклад металлургии в ВВП Узбекистана составляет 7,6%, объем экспорта металлов — 8,2% от общего объема экспортных поставок. Кроме того, отрасль оказывает значительный мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики.

В целом отрасль представлена производством проката черных металлов, цветных и драгоценных металлов.

Отрасль, которая долгое время находилась в застойном состоянии, отныне будет развиваться в соответствии с провозглашенными президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым приоритетным направлениям развития страны.

Планы и перспективы

Создание ювелирной отрасли имеет все соответствующие предпосылки: по сырью в 2020 году добыча золота будет доведена до 150 тонн, а в последующие годы республика будет наращивать объемы.

Вместе с этим, производство продукции с высокой добавленной стоимостью на основе имеющегося сырья — драгоценных металлов, позволит увеличить экспортный потенциал в этой сфере.

К примеру, с января по июнь текущего года, Узбекистан продал золота, как сырья, на 2 миллиарда долларов, а превращение хотя бы четверти этого объема в готовую продукцию, увеличит экспортные поступления в разы.

Реализация мер по созданию готовой ювелирной продукции предусматривает создание производственно-технических центров ювелирного производства в Самаркандской, Андижанской, Бухарской, Ферганской, Хорезмской областях, в том числе с участием иностранных партнеров.

Кроме того, ассортимент ювелирной продукции будет украшен имеющимися в Узбекистане природными самоцветами.

Что касается остальных сфер металлургической отрасли, то, к примеру, в планах правительства Узбекистана уже прорабатывается концепция по разработке и внедрению инновационных технологий получения свинцово-кальциевых, свинцово-никелевых и других видов сплавов (с использованием редкоземельных металлов) на базе местных сырьевых ресурсов.

Эта продукция, будет, в частности, применяться для развития местной автомобильной промышленности.

При кооперации с зарубежными компаниями, планируется применение новых технологий переработки и извлечения попутных металлов как при первичном производстве и обогащении, так и из техногенного вторичного сырья.

В средне-и долгосрочных планах также проведение исследований, разработка приоритетных технологий по получению порошковых металлов и обработке цветных металлов, производство нержавеющей стали и получение из нее сортового проката.

Кроме того, правительство Узбекистана рассматривает целесообразность создания специализированных производств по извлечению из минеральных гидроресурсов (пластовых вод, минерализованных вод, рапы) солей редкоземельных металлов и сопутствующим этому производством чистой питьевой воды.

Совместно с этим, в республике будет активизированы работы по геологоразведке новых месторождений цветных, драгоценных и редкоземельных металлов современными методам, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Черная металлургия

В черной металлургии Узбекистана сегодня функционируют более 50 хозяйствующих субъектов, имеющих собственные литейные производства, с общим количеством печей — 63 единиц и с объемом производства по литью более 1,2 миллионов тонн.

Около 94% от всего объема литья направляется на производство металлопроката, используемого преимущественно в строительной индустрии, загрузка мощностей по производству металлопроката превышает 95%.

При этом, в производстве черных металлов отсутствует продукция высоких переделов — метизы, ленты стальные, калибровочные проволоки и производство холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями.

Неравномерность образования и сбора лома по регионам страны, а также значительная волатильность заготовки лома от своевременного вывода и ремонта основных средств, ценовых и других рыночных факторов, создают дополнительные риски в обеспечении ломом черной металлургии.

На сегодняшний день, металлургия черных металлов пока не имеет собственной устойчивой минерально-сырьевой базы. Этим объясняется импорт железорудного сырья. Однако, властями Узбекистана рассматривается разработка местрождения «Тебинбулак» в Каракалпакии, что в будущем позволит в полной мере обеспечить сырьем имеющиеся и будущие производственные мощности.

Марганцевые руды также являются остродефицитным сырьем для экономики Узбекистана. В настоящее время промышленная добыча марганцевых руд для нужд черной металлургии практически не осуществляется (в перспективе — «Тебинбулак»). Ферросплавы для производства металла импортируются сегодня с территорий России и Украины.

Вместе с этим, в Узбекистане есть месторождения по этому сырью, которые до настоящего времени не разрабатываются по причине низкого качества сырья, отсутствия экономичной технологии обогащения и подготовки руд к металлургическому переделу. Периодические незначительные объемы добычи не оказывают влияния на покрытие потребности в марганцевых рудах для производства марганцевых ферросплавов. Вся потребность обеспечивается полностью за счет импорта.

В планах правительства на среднесрочную перспективу — расширение ресурсной базы, углубление переработки металлов, увеличение степени извлечения полезных компонентов из руд, а также переработка металлических отходов с учетом ускоренного внедрения энерго‑ и ресурсосберегающих технологий, освоения и продвижения на рынок новых видов продукции.

Приоритеты для развития металлургии

Приоритетными направлениями развития отрасли в среднесрочной перспективе (до 2025 года) являются снятие действующих ограничений на заготовку лома и отходов черных и цветных металлов предприятиями, имеющими литейные мощности и соответствующее формирования рыночных отношений в обороте черных, цветных и драгоценных металлов, исключающее, при этом, их незаконную добычу и продажу.

Правительством будут разработаны и реализованы экономические условия по стимулированию инвестиционной деятельности как в металлургии, так и в отраслях, потребляющих их.

Очень важным для правительства Узбекистана видится ускоренное внедрение энерго‑ и ресурсосберегающих технологий, снижение материальных затрат, повышение эффективности использования сырья, повышение ценовой конкурентоспособности продукции, освоение и продвижение на рынок новых видов продукции.

Одним из притритетов также видится демонополизация производства и рынка черных, цветных и драгоценных металлов, развитие «малой металлургии» на базе малых и средних месторождений республики, комплекса мини-заводов на основе освоения малых и средних месторождений и техногенных образований (отработка артельными методами), расширение объемов добычи редкоземельных металлов.

В долгосрочной перспективе (до 2030 года) Узбекистан намерен снизить импортную зависимость и повысить экспортный потенциал предприятий металлургической отрасли за счет обеспечения их конкурентоспособным металлопрокатом, цветными, редкоземельными и драгоценными металлами, позволяющими создать ликвидную и конкурентоспособную продукцию.

В этой связи, уже сегодня специалистами отрасли изучаются вопросы внедрения трансфертных технологий производства экономичных ферросплавов, лигатур и комплексных сплавов, выплавляемых из местного сырья, для обеспечения производства высококачественных низколегированных и легированных сталей.

В перспективе, специалисты говорят о создании в стране нового поколения прогрессивных слоистых металлических материалов и сталей для изготовления эффективных, высоконадежных рабочих элементов, рамных, корпусных, кузовных конструкций, обеспечивающих повышение ресурса эксплуатации сельскохозяйственной техники — не менее чем в два раза, при снижении металлоемкости на 15−20%, объема ремонтных работ — не менее чем на 30−40%.

В планах и производство сталей для подшипников качения повышенной эксплуатационной стойкости, разработка и освоение производства новых сплавов на основе применения редкоземельных металлов с высоким уровнем эксплуатационных характеристик для специальной техники, а также энерго‑ и ресурсосберегающей технологии их производства.

Цветная металлургия

Конкурентным преимуществом узбекской цветной металлургии является развитая сырьевая база по основным цветным (медь, цинк, молибден, вольфрам, металлы платиновой группы) и драгоценным металлам (золото, серебро), позволяющим минимизировать риски по поставкам сырья.

При этом, республика сегодня испытывает дефицит отдельных видов руд (алюминий, хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам), для функционирования предприятий цветной металлургии, эти металлы импортируются из других стран.

Говоря о сырьевом и промышленном потенциале Узбекистана, стоит указать, что производство меди рафинированной, цинка и драгоценных металлов осуществляется АО «Алмалыкский ГМК» на сырьевой базе рудных полей Кальмакир, Учкулач и Хандиза.

Производство ГП «Навоийский ГМК» (благородные металлы, урановый концентрат) базируется на запасах 59 месторождений драгоценных металлов, урана и нерудного сырья с общими запасами около 3 миллионов тонн, месторождения располагаются на территориях Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Бухарской областей и Республики Каракалпакстан.

АО «Узвторцветмет» является монопольным заготовителем лома и отходов цветных металлов, а также легированных сталей, которые перерабатываются предприятием в продукцию, либо полуфабрикаты сырьевого направления.

В среднесрочной перспективе (до 2025 года) стоит вопрос о строительстве собственного производства свинца, продукция которого, к примеру, обеспечит сырьем местных производителей аккумуляторов для автомобильной промышленности страны и для строящихся солнечных фотоэлектрических станций.

Специалисты республики также рассматривают вопрос организации производства оксидных соединений редкоземельных и редких металлов для керамических конденсаторов, резисторов и оптических волноводов для радиоэлектроники.

В перспективе — создание новых мощностей по производству цветных и драгоценных металлов на условиях государственно-частного партнерства на имеющихся месторождениях, восстановление и развитие производств тугоплавких, редких и редкоземельных металлов, что даст импульс становлению отечественных высокотехнологичных производств (радиотехнического, электротехнического, машиностроительного, приборостроения и других) и позволит занять отрасли должное место на мировом рынке металла.