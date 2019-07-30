Буквально отовсюду слышим, что Англия всегда была врагом России, что никогда их интересы не совпадали. Обманывать себя — последнее дело, ибо вышеупомянутый тезис самообман. Да, сейчас торговые партнеры России сменились, но с середины XVI по середину XIX века крупнейшим торговым партнером России была Англия. Более того, существовал основанный на морской «специализации» Англии и сухопутной «специализации» России раздел сфер влияния в Европе и мире. Северный лес, пенька. деготь, смола помогали создавать Англии флот и Империю, английское оружие, технические новинки. И негласная поддержка продвижения России в Европу, на побережье Черного моря и на Дальний Восток помогали создавать России свою империю.

Архангельский купец Эдмунд Яковлевич Клафтон (1862-1919 гг.)

Борис Кагарлицкий, российский историк и политолог:

XVI век:

«Поставки из России были решающим фактором в становлении английского военного флота… «Английский флот, построенный в эти годы и победивший испанскую Непобедимую армаду в 1588 году, был оснащен преимущественно русскими материалами» — отмечает шведский историк Артур Аттман… «Россия не являлась монопольным поставщиком канатов и снастей, которые ввозились также из балтийских стран, но российские поставки были особенно важны… а канаты и снасти для тогдашнего флота имели такое же значение, как нефть для современного» — пишет Уиллан. Английские моряки признавали, что снасти поставленные из России, были «лучшими из привозимых в страну». К тому же канаты и снасти, поступавшие из Московии, были дешевле… А потому, северная торговля «была для Англии более нужна, чем для России»… Сохранившиеся документы также не оставляют никакого сомнения относительно того, что находилось в трюмах кораблей «Московской компании» (идущих в Архангельск — прим. автора). Везли селитру, свинец, серу, артиллерийский порох» (1).

Канатная фабрика Клафтонов на Успенской улице Архангельска. Фото начала XX века

XVIII век:

Борис Кагарлицкий «Решающую роль во внешней торговле России все же играл именно британский капитал. На долю Англии приходилась в XVIII веке почти половина внешней торговли Российской империи, а в 30-е годы XVIII века — даже более половины. Английские купцы являлись главными получателями казенных товаров (железо, медь, поташ, ворвань)… Поставки стратегического сырья имели для Британии стратегическое значение. Экспорт в Англию постоянно рос. Бурная экономическая экспансия XVIII века требовала постоянно увеличивающихся поставок сырья… стратегическое сырье, получаемое отсюда (из России — прим. автора), служило… «распространению английской торговли во все страны света, так что, в сущности, расплачиваются за них все нации, с которыми торгует Англия» (2).

XIX век:

Борис Кагарлицкий «…в середине XIX века Англия оказалась для России одновременно «главным торговым партнером и соперником»… На Британию в середине XIX века приходилось около трети русского импорта и примерно половина экспорта. Кроме зерна Россия экспортировала древесину, лен, пеньку, коноплю, сало, шерсть, щетину… К 40-м годам XIX столетия Англия получала в России две трети требовавшихся ей льна-сырца и пеньки… По мере развития парового флота в Англии падает спрос на русскую пеньку, но происходит это не сразу: новые технологии в течение некоторого времени уживаются со старыми… Россия… в качестве поставщика сырья… для «мастерской мира» была лидером» (3).

Архангельск эти 300 лет был морской дорогой этого сотрудничества, а архангельские купцы Клафтоны из Ливерпуля — одним из его приводных ремней.

Место, где располагалась бывшая канатная фабрика Клафтонов на Пролетарской (бывшей Успенской) улице Архангельска. План Архангельска советского времени

«Клафтоны. Архангельский купеческий род, известный с XVIII века, выходцы из г. Ливерпуля. (Великобритания).

Родоначальник Мойзес (Моисей Маркович) Клафтон (ок. 1772 — п. 1818 гг.), архангельский купец 3-й гильдии. По семейному преданию — потомок пуритан, выходцев из Шотландии. В 1797 году приехал из Ливерпуля в Архангельск. Канатный мастер при заводах фирм «Беккер и Амбургер», затем «Артур Кейли и Ко». В 1799 г. построили канатную фабрику Клафтонов в Архангельске. … В 1814 г. записался в архангельское купечество «из иностранцев». От брака… с Элизабет Татлок (Елизаветой Яковлевной Тятлиной, 1773 — п. 1818 гг.) оставил 12 детей…

Мойзес (Моисей Моисеевич) (23.02.1801 — 08.08.1860), архангельский купец 3-й гильдии. Вписался в архангельское купечество в 1814 г. из иностранцев г. Ливерпуля. Канатный мастер при заводе ревельских купцов Беккера и Амбургера. Браковщик льна и пакли. …(архангельский) бургомистр (с 1853 года). От брака… с Екатериной Ивановной дес Фонтейнес… имел шестерых сыновей и двух дочерей.

Вильям (Вильгельм Моисеевич) (7.03.1806 — 06.04.1869), архангельский купец 3-й гильдии. Вписался в архангельское купечество из великобританских подданных. Унаследовал у отца канатную фабрику. Вел торг пеньковыми товарами…

Джеймс Уильям (Яков Моисеевич) (04.12.1833, Архангельск — 15.06.1898, там же), архангельский купец 2-й гильдии… Купил у двоюродного брата Роберта канатную фабрику. В 1885 г. зарегистрировал фирму «Канатная паровая фабрика торгового дома Я. М. Клафтон». В 1885 г. на прядильном заводе Клафтонов поставлен локомобиль. Ратман Архангельского городского магистрата (1865−1866)… Похоронен на Лютеранском кладбище (могила сохранилась).

Николай Шумилов, архангельский архивист и историк Эдмунд Уильям (Эдмунд Яковлевич) (06.06.1862, Архангельск — 29.12.1919, там же), архангельский купец 2-й гильдии… Последний владелец канатной фабрики. Акционер лесопромышленного акционерного общества «Норд» (1914 г.), акционерной компании «Канат» (1918 г.)» (4).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Надгробия Клафтонов на Лютеранском (ныне Вологодском) кладбище Архангельска

Евгений Овсянкин, архангельский историк «Деловой мир… даже в период надвигавшегося краха белогвардейского режима… сумел продолжить работу… группой видных промышленников была учреждена акционерная компания «Канат». 29 ноября 1918 года торгующие крестьяне А. С. Чудинов, А. А. Плюснин, Г. Ф. Вальнев и купец Э. Я. Клафтон учредили устав этого общества, основой капитал которого определялся в 5 млн рублей. Общество создавалось «для продолжения и развития предприятий по пеньково-прядильному и канатному производству, для устройства, приобретения и эксплуатации канатных, прядильных и ткацких заводов и фабрик как в г. Архангельске, так и в других местах Российского государства» (5).

Первая мировая и Февральская революция 1917 года сделали многовековые формы сотрудничества России и Англии по лесу и сопутствующим материалам устаревшими. Клафтоны ушли из истории Архангельска. От них остались надгробия на Лютеранском (ныне Вологодском) кладбище Архангельска — самые ухоженные из всех дореволюционных, со свежими оградками.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Надгробия Клафтонов на Лютеранском (ныне Вологодском ) кладбище Архангельска

Эпоха пара и железа, сменившая эпоху пеньковых канатов и паруса, в значительной степени развели интересы Англии и России. И сейчас, как когда-то в XVI веке, взаимно оговоренная специализация двух влиятельных стран мира может и должна снять наиболее острые противоречия, опасные в нынешнем турбулентном и ядерном мире. Исторический фундамент сотрудничества лежит где-то под напластованиями XX века.

Примечания: