Казалось бы, чего мог добиться портной из Ганновера, приехавший в Архангельск в 1794 году? А нет — добился, и многого. Его потомки в течении 100 лет стали купцами 1-й гильдии, директорами коммерческих банков, владельцами лесозавода и пароходства. Причиной фантастического взлета многих ранее неизвестных европейских фамилий стал особый статус «окна в Европу» — Архангельска. Еще Иван IV Васильевич, привлекая к Ливонской войне и укреплению государства английских специалистов, предоставил лондонской Московской компании огромные льготы — освободил от пошлин, разрешил основать в устье Северной Двины порт Святого Николая. Это было сотрудничество на английских условиях.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Фамильные надгробия купеческой семьи Люрсов на Лютеранском кладбище (ныне Вологодском) города Архангельска

Когда у англичан на Белом море появились конкуренты — голландцы, царское правительство решило вести дела с иностранцами уже более сбалансированно — порт Святого Николая прикрыли, склады перевели в Архангельск, льготы частично отняли. В то время сложилась архангельская Немецкая слобода как иностранное поселение в русском городе, а потом, при Петре Первом, получившая власть в Архангельске через магистрат. Из 32 архангельских городских глав иностранные фамилии носили 9, одно время все гласные городской думы представляли купцы — потомки иностранцев. Такие порядки как магнитом притягивали специалистов и предпринимателей из Европы. Россия всегда пугала европейцев просторами и беспорядком и, чтобы решиться работать в ней, нужны были мощные стимулы. Одним из таких стимулов стал Архангельск как северная предтеча отношений нынешнего Китая и Гонконга. Взамен Россия получала поток товаров и технологий — и гарантированный сбыт леса, смолы и пеньки в Европу. А сбыт этого стратегического сырья влиял на морские державы — Англию и Голландию. Взаимная терпимость России и Англии в конце XVII — первой половине XIX веков объясняется тем, что существовал негласный раздел сфер влияния в мире. Северные леса, как часть этих договоренностей, шли на строительство английского флота и Британской империи, взамен на согласие Англии на продвижение России в Европу, на берега Черного моря и Дальний Восток.

«Люрсы. Архангельский купеческий род, известный с XVIII века. Выходцы из г. Дипгольц (Ганновер, Германия).

Николай Шумилов, архангельский архивист и историк Родоначальник — Карл Иоганн (Карл Иванович) Люрс (1754−16.01.1807 г., Архангельск), архангельский купец 3-й гильдии (с 1799). Портного ремесла мастер из г. Дипгольц (Ганновер, Германия). Приехал в Архангельск в 1794 г. <…> Вел торг готовым платьем» (1).

Евгений Овсянкин, архангельский историк «Во второй половине XVIII века в городе поселились основатели династий, оставивших заметный след в жизни Архангельска. Среди них уроженец Гамбурга, пастор лютеранского прихода Иоганн-Генрих Линдес, портной Карл Люрс из Ганновера, саксонский хлебопек Август Пец и другие» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Фамильные надгробия купеческой семьи Люрсов на Лютеранском кладбище (ныне Вологодском) города Архангельска

Николай Шумилов «Иоганн Карл Самуил (Иван Кириллович) (1797, Архангельск, — п. 1806), архангельский купец 1-й гильдии» (3).

Евгений Овсянкин «Состав купцов, бравших товары на откуп <…> абсолютное большинство из них были иностранцами <…> И. Люрс <…> они приобретали исключительное право покупать у казны <…> лен, полотна и другие товары» (4).

Николай Шумилов «Петер (Петр Карлович или Петр Кириллович) (06.10.1806, Архангельск — 10.01.1879, там же), архангельский купец 1-й гильдии, именитый гражданин, затем ППГ (1849) <…> Имел дом <…> Вел оптовую торговлю под фирмой «Дес Фонтейнес и Люрс», с 1840 г. — «Грибанов, Фонтейнес и Люрс» (1840−1848). Член Архангельского коммерческого суда (1841−1844), кандидат в члены комитета для надзора за браком товаров (1853−1854), член комитета (1854−1856) <…> кандидат директора конторы Государственного коммерческого банка (1861−1865), член комитета за браком товаров «с иностранной стороны» (1862). В браке (1837?) с Каролиной Андреевной Пец (02.10.1815, Архангельск — 04.02.1898, там же) оставил семерых детей: четырех сыновей <…> и трех дочерей» (5).

Евгений Овсянкин «…в 1852 году в числе «первогильдейцев» оказались одни иностранцы: К. Брандт, А. Фонтейнес, П. Люрс и В. Вишау <…> Ярким показателем возрастающего влияния иностранных предпринимателей являлся тот факт, что к середине века они составили почти половину всех удостоенных звания потомственного почетного гражданина» (6).

Иностранцы, ставшие подданными Российской империи, иногда переплетались родственными связями с русским купцами, но, как правило, — друг с другом. Их власть в Архангельске становилась абсолютной: куда бы ни приходил ходатай, он встречался с одними и теми же лицами.

Николай Шумилов «Карл Самуил (Карл Петрович) (1840, Великий Устюг — п.1881), архангельский купец 1-й гильдии. ППГ. Акционер компании Северодвинского пароходства (1858). В 1881 г. открыл торговый дом «К. П. Люрс и Ко» (7).

Евгений Овсянкин «…Уже в XIX веке на Севере появился ряд заметных акционерных компаний. Своего рода поворотным событием в этом деле явилось учреждение в 1858 году акционерной компании Северодвинского пароходства <…> Крупные паи имели <…> К. Люрс <…> и другие <…> значительную помощь русским купцам… оказали бывшие иностранцы» (8).

«Александр Вильгельм (Александр Петрович) (06.05.1846, Архангельск — 26.08.1884, там же), архангельский купец 2-й гильдии, ППГ. В браке (1872?) с Эммой Францевной Шольц (1849 — п.1881) имел пятерых детей: двоих сыновей <…> и трех дочерей <…>

Николай Шумилов Александр Эдуард (Александр Александрович) (06.05.1877, Архангельск — 07.06.1942, Гамбург), архангельский купец 1-й гильдии, ППГ. Директор (с А. Ф. и А. А. Шольцами) Маймаксанского лесного товарищества (с 1901 г.). Товарищество основано в 1856 г. Имело 420 рабочих <…> Производительность составляла 850 000 рублей. С 1915 г. акционер Северного пароходного общества «Котлас — Архангельск — Мурман». Член учетного комитета Архангельского отделения Санкт-Петербургского международного коммерческого банка (1909). В 1920 г. уехал в Германию. Умер в эмиграции <…> оставил семерых детей: четверых сыновей <…> и трех дочерей» (9).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Фамильные надгробия купеческой семьи Люрсов на Лютеранском кладбище (ныне Вологодском) города Архангельска

Евгений Овсянкин «25 октября 1909 года в доме известного бизнесмена Вальнева, расположенном напротив Гагаринского сквера, торжественно открылось Архангельское отделение С-Петербургского международного коммерческого банка. На его открытие прибыли губернатор И. В. Сосновский <…> во вступительном слове директор нового банка Ф. Ф. Ландман четко определил свои проблемы. «Наша задача, — отметил он в своем выступлении — всеми силами способствовать развитию торгово-промышленных предприятий <…> равно как способствовать реализации продуктов экспорта на заграничных рынках». В состав учетного комитета банка вошли видные архангельские предприниматели: <…> Александр Александрович Люрс"(10).

Время менялось. Модель города предпринимателей с иностранными фамилиями, созданная в Архангельске Петром I и Екатериной II, сначала дала трещину в Первую мировую войну.

Татьяна Трошина, архангельский историк «Все германские и австрийские подданные, находящиеся в Архангельске, были арестованы <…> Особо предвзятым было отношение к немцам, перешедшим в русское подданство и имевших родственников или деловых партнеров среди подданных Германии и Австро-Венгрии. При малейшем подозрении их сразу же высылали из города» (11).

Жандармы-контрразведчики заподозрили часть обитателей Немецкой слободы в шпионаже. Прошли обыски, кому-то, как купцу 1-й гильдии Альберту Суркову, пришлось переезжать из портового Архангельска. Затем социальный состав горожан резко изменился: прибыли десятки тысяч портовых рабочих и строителей порта и железнодорожной ветки на остров Мудьюг. Влияние городской думы, составленной из жителей Немецкой слободы, снизилось. Но экспорт военного Архангельска обеспечивали все еще владельцы лесозаводов с иностранными фамилиями.

Окончательно модель сломал 1917 год. Сначала требования рабочих о повышении зарплаты с одновременным снижением дисциплины и качества, потом большевистский декрет о национализации, потом приход интервентов и белых показали полную неэффективность собственников лесозаводов в новых условиях. При белой власти они не смогли отгрузить законтрактованного объема пиломатериалов в Англию, и англичане договорились с большевиками, что закончилось созданием в 1921 году Северолеса. Колесо Истории проехалось по человеческим костям. Семье А. Люрса повезло — она смогла выбраться в Германию из Архангельска уже после прихода красных.

Евгений Овсянкин «Письмо бывшего жителя Архангельска А. Брауна, сумевшего в августе 1920 года выехать в Лондон, воспроизводит некоторые штрихи, которые характеризовали общую ситуацию в городе. Почти сразу после приезда за границу он сообщал своему родственнику А. Люрсу в Гамбург: «Незадолго до нашего отъезда репрессии стали особенно жестокими. Огласили имена расстрелянных» (12).

От купцов Люрсов, успешных потомков портных из немецкого городка, в Архангельске остались несколько надгробий на бывшем Лютеранском кладбище, как бы держащихся друг за друга.

Примечания: