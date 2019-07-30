Большинство резидентов ТОСЭР пользуются льготами и исчезают
Более половины резидентов ТОСЭР Хабаровского края с 2015 года пользуются налоговыми льготами годами, а затем исчезают. Налогов от резидентов край получил на сумму 223 млн рублей, а потратил на льготы — 413 млн рублей. К тому же из бюджета на создание инфраструктуры в ТОСЭР (дороги, линии электропередачи и прочее) было потрачено 1,7 млрд рублей и планируется потратить ещё 2,3 млрд. Где выгода для региона? Этот вопрос прозвучал на заседании правительства Хабаровского края от губернатора Сергея Фургала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На заседании правительства состоялся разговор об инвесторах, инвестиционной политике в регионе, поддержке приоритетных инвестиционных проектов. Прозвучавшие факты и цифры ещё раз подтвердили: политика в отношении ТОСЭР и порто-франко, «спущенная» в ДФО из Москвы, часто даёт такие сбои, что возникает реальная угроза крушения региональных бюджетов.
В Хабаровском крае на сегодняшний день различные меры господдержки используются в 127 инвестпроектах с общим объёмом инвестиций 443 млрд рублей.
При этом в правительстве края полагают, что далеко не всем инвесторам необходимы послабления в различных сферах, прежде всего в сфере уплаты налогов.
Так, по словам замминистра экономического развития края Дмитрия Палажаченко, теперь инвесторы в лесозаготовительной сфере обязаны будут включать в проекты производственные мощности по переработке древесины, создавать собственную энергетическую инфраструктуру, увеличивать выпуск импортозамещающей продукции, наращивать объёмы переработки древесины.
В крае шесть компаний, занятые добычей драгметаллов, являются участниками региональных инвестпроектов, общий объём инвестиций 6 млрд рублей. И опять в правительстве края задают крайне неудобные вопросы: добыча драгметаллов — высокорентабельный бизнес, а выпадающие доходы по этим проектам в бюджетах всех уровней только за 2017—2018 годы составили 3 млрд рублей. Фактически за три года применения льгот проекты будут полностью компенсированы за счёт бюджетной системы. Собственникам бизнеса, конечно, хорошо. А бюджету и жителям края — плохо.
По поручению губернатора Сергея Фургала подготовлены поправки в региональный закон о налогах и будут пересмотрены условия поддержки подобных проектов. Минэкономразвития края также подготовило предложение об отмене налоговых льгот в Хабаровском крае для краевых приоритетных проектов с 2020 года.
Как уже говорилось, налоговых отчислений от резидентов ТОСЭР край получил на 223 млн рублей. А льгот резиденты от края получили на 413 млн рублей, плюс на 1,7 млрд уже построено инфраструктуры, а в планах траты ещё на 2,3 млрд.
«А у нас есть видение, когда эти проекты могут выйти на нулевую рентабельность?» — поинтересовался губернатор.
Представитель минэкономразвития ответил, что превышение налоговых платежей начинается на 6−7-й год, а полностью «отбивать» бизнес начинает на 10-й год, то есть ждать денег в бюджет стоит не раньше 2026 года.
Представитель минэкономразвития края признал, что с момента создания ТОСЭР и на сегодняшний день 60% резидентов фактически уже прекратили своё существование.
Выяснилось ещё, что в крае без проведения торгов было выделено восемь очень перспективных земельных участков под приоритетные проекты. Выделялись земли под хорошие предприятия — торговые центры, например. Никто не против, чтобы бизнес их строил, но при чём тут приоритет, если в торговых площадях в крае недостатка нет?
Выяснилось также, что в крае сложилась практика, когда, если инвестор не выполняет обязательств в срок, договор с ним переподписывают, а сроки сдвигают.
Сейчас с некоторыми участниками приоритетных проектов власти через суд расторгают договоры — строить свои магазины и гостиницы в Хабаровске им придётся уже на общих основаниях.
Как сообщало ИА REGNUM, цифры в отчётах Минвостокразвития о деятельности резидентов порто-франко часто не соответствуют действительности. Так, в свободном порту Ванино, по данным Минвостокразвития на декабрь 2017 года, было привлечено инвестиций на 82 млрд рублей. Как выяснило ИА REGNUM, треть инвестиций — дутые. Минвостокразвития сообщало, что в порто-франко создаётся 1794 новых рабочих места. Однако есть шансы на то, что появится не более 733 новых рабочих мест. Остальные рабочие места также существуют исключительно в отчётах Минвостокразвития. Точно так же развеялся и миф о 82 млрд привлеченных инвестиций. На деле вышло не более 57 млрд.
Занимавший в то время пост министра по развитию ДФО Александр Галушка очень хвалил в 2017 году Хабаровский край и губернатора Вячеслава Шпорта за привлечение инвесторов в регион, создание новых рабочих мест.