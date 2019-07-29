Дело было вечером, пару дней назад. У меня зазвонил телефон. Вернее, сработала аппликация WhatsApp. Журналист из Баку представился сотрудником «общественного политического СМИ «Взгляд». Он попросил «посотрудничать» со мной.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Попросил высказаться по азербайджано-израильским отношениям после публикации интервью со мной на эту тему в армянском издании1in.am. Человек был учтив и любезен. Он выслал мне вопросы, которые привожу без сокращений, добавок али изменений.

1. Не могу не признать, что позиция такого серьезного эксперта, как вы, воспринимается практически как официальная позиция Израиля, поэтому ваше недавнее интервью ресурсу 1in.am все-таки воспринимается как определенный знак или сигнал, что армяно-израильские отношения вxодит в зону «потепления» и налаживание более тесныx контактов. В частности, вы назвали Армению возможным «другом». Или это особенности «перевода» с армянской стороны — некая журналистская манипуляция? Значит потеплению быть?

2. В вашем интервью вы отметили, что Израиль в принципе не против продавать оружие Армении, как минимум тоже, что и продается Азербайджану. Как будут выглядеть отношения в этом контексте между Израилем и Азербайджаном, которого Азербайджан называет нередко своим стратегическим партнером и учитывая то особое отношение которое присутствует в Азербайджане к иудеям, горским евреям Красной Слабоды? Вопрос о продаже оружия — тоже знак некой новой стратегии Израиля в отношении Азербайджана и Армении или нет? И существует ли вообще какая-то концепция Израиля по вопросу баланса и выстраиванию и невыстраиванию военного сотрудничества с двумя странами — сторонами конфликта?

3. Вы признали между строк в интервью, что политика и экономика в Армении пребывает не в лучшем состояние и по сути нуждается в реанимации? Не является ли это результатом самоизоляции Армении, которая сознательно вовлекла себя в этот порочный круг, оккупировав азербайджанские земли и не желая уступать ни по каким позициям. Стоит ли вообще Израилю, извиняюсь за популизм, доверять такому странному игроку как Армения, какое-то сотрудничество, стране со стагнирующей экономикой и имперскими интересами?»

Судите сами о степени грамотности и объективности азербайджанских коллег. И позвольте выставить на ваш строгий суд мои ответы на три вышеприведенных вопроса.

«1. Позвольте поприветствовать Вас и Ваших читателей. Сразу подчеркну, что в ходе этой беседы я выступаю только от собственного имени и не располагаю никакими полномочиями говорить от имени государственных структур Израиля. С момента возникновения независимых республик на территории СССР Израиль стремился к полноценным дипломатическим отношениям со всеми новообразовавшимися государствами. В большинстве случаев нам это удалось. Но не на Кавказе. У нас особо тёплые отношения с Грузией, включающие полное дипломатическое представительство. В случае с Арменией и Азербайджаном у нас нет до сих пор полных дипломатических отношений. Ни Баку, ни Ереван не были доселе готовы открыть своё посольство не только в нашей столице Иерусалиме, но и даже в Тель-Авиве. Разумеется, мы бы хотели исправить это. Есть признаки потепления с Ереваном. Ведутся серьезные разговоры о визите в Иерусалим премьера Пашиняна. Полагаю, что в ходе его визита будет объявлено об открытии посольства Израиля в Ереване и посольства Армении в Тель-Авиве.

2.Израиль ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в конфликт вокруг Карабаха. Когда одна израильская фирма нарушила этот принцип в Азербайджане, то понесла за это наказание. Что же касается продажи оружия, то речь идёт о конвенциональных видах вооружения, по которым существует свободный рынок между государствами. Израиль не раз предлагал Армении те виды оружия, которые закупает Азербайджан. Однако в Ереване отдают предпочтение российским производителям. Между нами и Баку существует важное торговое сотрудничество. Как известно, мы закупаем у вас нефть. Существует сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Однако в политической сфере Израиль и Азербайджан никак не являются партнерами. Вы голосуете против нас всегда и во всех международных организациях. Вы не раз заявляли, что не установите полных дипломатических отношений покуда мы не создадим на своих территориях палестинское государство. При этом мы всегда говорим с теплом и благодарностью о Грузии, Дагестане и Азербайджане, проявивших гостеприимство к еврейским общинам. Однако трудно говорить о союзнических отношениях при поддержке Азербайджаном любой антиизраильской инициативы в международных организациях.

3. Израиль будет рад установлению полных дипломатических отношений с Арменией и укреплению взаимодействия с ее диаспорой. Мы осведомлены о политических и экономических сложностях в самой Армении. Но это внутренние дела этой страны. Что касается территориального конфликта с Азербайджаном, то мы не считаем правильным наше вмешательство. Нам ведь не нравится слышать, что кто-то не хочет устанавливать с нами отношений до той поры пока мы не образуем на своих землях государство Палестина. Вот и мы не будем делать другим того, что возмущает нас. Наше активное дипломатическое вмешательство в Карабахский конфликт было бы неуместно. Мы хотим поддерживать и развивать добрые отношения со всеми странами региона. И надеемся на добрые отношения с Азербайджаном и с Арменией, подкреплённые полным дипломатическим представительством.»

Свои ответы я привёл также без добавок или изъятий.

Не прошло и часа, как сотрудник отреагировал: «Я не буду переписывать ваши слова и что-то менять, но хотелось бы чуточку сбавить напряжённость в некоторых предложениях. Потом пришлю вам для утверждения. Вы не против?»

Нет, я не был против. Кто из нас против разрядки напряженности? Кто тут против детанта и дружбы между народами, говорите!

Проходит часов восемь. Посылаю сотруднику и союзнику вопрошание о судьбе материала. А тот молчит молчком. Проходит более суток, и человек бакинского пера пишет мне, что его августейшее начальство посчитало материал слишком резким. И добавил от себя: «Мягко говоря, он не выглядит объективным».

Это пример и наука другим политологам. Если вам звонят из Баку, то будьте готовы к объективным вопросам в стиле предоставленных мне для ответов. И вовсе не обязательно критиковать президента Алиева, чтобы прослыть «резким и необъективным». Достаточно просто отвечать на вопросы взвешенно и правдиво.

Урок по предмету журналистской этики в Азербайджане.