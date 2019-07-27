Всероссийский молодежный творческий форум «Таврида» проходит на территории Крыма уже пять лет — и постепенно разрастается из маленького съезда в масштабный арт-кластер, состоящий из самого форума, фестиваля свободных искусств (который впервые пройдет в августе 2019 года и соберет представителей всех прошедших смен) и строящейся резиденции — последняя должна будет функционировать круглый год и компилировать внутри себя амбициозные творческие проекты. На «Тавриде» побывала и корреспондент ИА REGNUM.

Алена Соколова ИА REGNUM Кубы, разрисованные на форуме

В 2019 году форум проходит с 5 мая по 11 октября и включит в свою программу 15 смен, касающихся различных культурных сфер — от театра и живописи до SMM-маркетинга и рэп-баттлов. Каждая смена длится неделю — начинается вечером в пятницу и заканчивается в субботу. Отбор заявок строгий: многие участники попадали на смены не с первого, а порой и с третьего-четвертого раза. Хотя принять участие в отборе просто: заполнить заявку, получить и выполнить творческое задание, соответствующее выбранной сфере искусства. Для актеров — снять ролик. Для музыкантов — спеть песню.

У меня к «Тавриде» было скептическое отношение. Она со стороны больше походила на пионерский лагерь для взрослых (аудитория форума — 18−35 лет) и со всех сторон обрастала синонимами вроде «государственная поддержка», «финансирование молодых талантов», «поддержка творческой инициативы»… Словом, синонимами чего-то скучного и обыденного. Полный набор стереотипов. У многих ребят, впервые посетивших форум, изначально присутствовали такие же мысли. Кто-то думал, что «Таврида» — это дубликат «Селигера», похожего по значению молодежного форума, который существовал до 2014 года. В 2014 году, кстати, проходила первая «Таврида».

Весной мне посчастливилось взять ряд интервью у нескольких выпускников прошедших смен — от ребят за версту разило буйной энергией, которой только волю дай вылиться во что-то новое. Инициативных и бодрых у нас в стране много, но, как отмечал Сергей Першин, глава «Тавриды», мы не умеем упаковывать идеи. Кто-то боится действовать, заранее считая, что ничего не получится (без связей и денег). Кто-то не знает, как себя подать. Кто-то — просто ленивый. Целью «Тавриды» стало развивать всех, кому это нужно и кто готов «пахать» на собственной идейности.

А в конце июля 2019 года я смогла посмотреть на форум живьем: два дня на открытии смены, посвященной видеоконтенту. И, как многие, кто возвращается с «Тавриды», я поняла, как далеко мое представление находилось от реальности. Каков форум на самом деле?

На семи холмах

Площадка форума находится на побережье Крыма, недалеко от курортного города Судак. До его центра на шаттле — минут 15, не больше. Причем, поскольку создатели стремятся круглосуточно поддерживать жизнь проекта, с мая 2019 года на пустых выжженных крымских холмах за три месяца отстраивается маленький поселок. Цветные коттеджи в скандинавском стиле (для гостей форума и участников смен) образуют полноценные улицы со своими двориками, вымощенными декоративными камнями, и клумбами. В домиках живут по несколько человек.

Алена Соколова ИА REGNUM Коттеджи

Санитарным блокам выделены отдельные помещения с раздевалками и душевыми кабинами. Каждое утро участников начинается с «побудки» — из санблоков начинает играть музыка, волонтеры выходят на улицу и начинают петь, танцевать и дурачиться, чтобы разбудить и развеселить «тавридовцев». Музыка меняется в зависимости от смены — рэп на рэп-баттле, классика на более консервативных направлениях.

Алена Соколова ИА REGNUM Женский санблок

Волонтеры — отдельная история для «Тавриды». Их набирают волнами — одна волна длится месяц. Конкурс суровый, 20 человек на место; необходимо быть коммуникабельным и иметь обширный волонтерский опыт. Количество заявок достигает 2000. Отбирают сотню человек. Волонтеры участвуют в ежедневных интерактивных шоу, следят за состоянием участников (не заболел ли кто; все ли у всех в порядке с душевным равновесием), поют вечером песни под гитару на специальной костровой площадке, убирают территорию.

Большое внимание уделяется арт-объектам. Граффити и инсталляции повсюду — они добрались даже до Судака, где то тут, то там можно встретить рисунки участников. Красивые, сочные, качественные. А прямо на самой «Тавриде» на вершине холма, над морем отстроен маяк. Чтобы светить всем, кто хочет двигаться вперед. По местной легенде, на месте маяка была найдена записка — «хочу быть первой и буду». Практически девиз местных героев.

Алена Соколова ИА REGNUM Образовательные шатры

Жизнь в лагере проходит по расписанию. Утро начинается с физических упражнений — йога с видом на море, пробежки по холмам (сейчас строятся велодорожки), турники и тренажеры около набережной, продолжается завтраком, образовательными интенсивами и лекциями. Дважды в день — перед обедом и перед ужином — открывается пляж для купания. В остальное время он закрыт: иначе желание искупаться слишком искушает участников лекций и мастер-классов.

Алена Соколова ИА REGNUM Серф-приют

По вечерам — культурная программа. Стендап-шоу, танцевальные конкурсы, выступления молодых музыкальных групп и даже «быстрые свидания» (когда романтически настроенные гости могут найти свою вторую половинку) проходят всю неделю. При этом постоянно работают шатры, где эксперты организуют работу школ-направлений, работа по которым ведется на «Тавриде».

Кому больше надо

Мне удалось попасть на вводное занятие школы молодежных веб-сериалов. Удивительно, что за первые полтора часа спикеры сумели организовать толпу, вкратце лаконично рассказать о специфике направления, разделить людей на группы и запустить рабочий процесс: сразу выяснить, кто умеет монтировать видео, заниматься операторской деятельностью, писать сценарии. Цель каждой школы — получить на выходе готовый продукт, который можно передать в производство. Например, в рамках смены видеоконтента телеканал СТС проводит питчинг — просмотр проектов участников для заключения контрактов. Это не считая грантовой поддержки, когда участники увозят с собой денежные суммы на реализацию идеи от 100 тыс. рублей до 3 млн. Правда, если выиграл грант — будь добр, доведи работу до конца. За победившими выпускниками внимательно наблюдают.

Алена Соколова ИА REGNUM Участники на образовательной программе

Никто не тащит тебя на лекции, хотя руководители заинтересованы в успешных историях выпускников. Чтобы сохранить «костяк» и моральные ценности «Тавриды», при отборе участников стараются оставить 25% тех, кто уже посещал форум. Они помогают новичкам войти в режим и настроиться на работу.

Атмосферу стараются, конечно, выдержать — начиная от мерча (гости ходят в футболках, кепках, с бутылками и сумками с логотипом форума) и заканчивая душевными ритуалами (вроде тех самых песен у костра. «Конечно, поем что-то вечное — «Батарейку» «Жуков», например», — рассказывает волонтер). Поэтому волей-неволей начинаешь вспоминать детство и проникаться командным духом со всеми. И влюбляешься — незаметно, час за часом.

Люди приезжают сюда разные — кто-то по профессии, кто-то хочет сменить сферу деятельности и едет за вдохновением.

Евгений Панасенко, 23 года, видеомейкер из Красноярска «Приехал, потому что считаю, что в нашем регионе достаточно низкий уровень контента, и всячески хочу (пока на энтузиазме) поднять его. Ехал с идеей проекта, но здесь обнаружил, что сначала нужно прокачать себя, чтобы потом прокачать других».

Анвар Ермуханов, 26 лет, продюсер, сценарист, Казахстан «Приехал в первую очередь за впечатлениями, вдохновиться на новые идеи, познакомиться с российскими видеомейкерами. Потому что я считаю, что в России эта индустрия выше на несколько голов. Заодно хочу поделиться нашим азиатским опытом».

Анастасия Бурдина, 28 лет, редактор, Татарстан «Я по образованию писатель и философ. Приехала сюда, потому что хочу освоить новую область, заняться написанием сценариев».

Конечно, времени, чтобы объять всю выдаваемую информацию, — очень мало. Гостям приходится работать по ночам, креативить на коленках, постоянно собирая единомышленников. Но я поняла, что «Таврида» нужна, во-первых, только энтузиастам. Другие не угонятся за темпом и не получат результата. И это правильно, потому что делать из форума что-то вроде модного молодежного опен-эйра — ни к чему.

Во-вторых, «Таврида» — территория свободных идей. Хочешь вставить бранное слово в ролик — пожалуйста. Хочешь экспериментировать с жанром — не вопрос. Главное — справься и представь проект. Из таких экспериментов рождается искусство, но перед этим оно должно пройти тяжелый, тернистый путь из крушения стереотипов.

Алена Соколова ИА REGNUM Арт-объект

Форум — нечто новое для творческой аудитории, жаждущее свежей крови молодых и рьяных. А морская южная романтика только подпитывает стремления и заставляет бежать дальше и быстрее. Место пропитано любовью, и ты понимаешь, что в этом случае инициатива — не для галочки. Уезжая, думаешь: «А можно, все проекты в стране будут такими?».