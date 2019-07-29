Как и ожидалось, еще до рабочей поездки председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова глава внешнеполитического ведомства Японии Коно Таро сделал заявление о том, что-де «это несовместимо с позицией нашего правительства». То есть произвольно, вопреки международным соглашениям, под которыми, кстати, стоит и подпись Японии, объявив на островах южной части Курильской гряды «свой суверенитет», правительство Страны восходящего солнца, получается, запрещает руководителям Российской Федерации осуществлять здесь свои обязанности.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Government.ru Дмитрий Медведев осматривает аэропорт на острове Итуруп, Сахалинская область. 2015

При этом складывается ситуация, когда Токио попадает в ловушку своих тактических маневров по поводу согласия следовать «хрущевскому компромиссу» о передаче Японии после подписания мирного договора островов Малой Курильской гряды — Шикотана и Плоские (Хабомаи). Хотя все эти разговоры о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ «созрел» до компромисса и готов ограничиться «синицей в руке», то есть двумя из четырех островов «северных территорий», не что иное, как уловка с целью не допустить ввиду бесполезности прекращения любых переговоров о «возвращении» Японии русских земель. Ведь, как сообщается, Медведев собирается посетить остров Итуруп, от которого наряду с Кунаширом Абэ якобы отказывается.

Готовящийся, судя по всему, протест МИД Японии по поводу поездки Медведева свидетельствует о том, что разговоры о «двух островах» — всего лишь дымовая завеса, а в действительности, как заверяет генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ, Токио будет неизменно требовать от Москвы все южнокурильские острова, что лишает смысла какие бы то ни было переговоры о «мирном договоре».