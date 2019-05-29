Ёлки-палки. Не люблю площадной театр. Почти не видел. Но скажу. Сегодня гулял на крупном фестивале на Елагином острове. Событие мирового уровня. Праздник уличных театров. Для горожан и гостей. Орешки там. Программки. Фотки. Впрочем, отложим в стороны журналистские клише и вопросы финансов etc. Посмотрел кусочки парочки спектаклей. Уверен, множество хороших. Каждый найдет для себя. Один почему-то понравился особо. Лыжный театр. Всё началось с игры со зрителями, этаким интерактивным знакомством с аудиторией. Когда зрители могли сами кататься на лыжах по асфальту. Довольно долго. Дети. Взрослые. Это было уже любопытно. Хотя, например, раздражало мою приятельницу из Африки, которая говорила: «Не понимаю что это… «. С её точки зрения, это была просто глупость. И ничего интересного и красивого. Это и было глупостью, но крайне трогательной. Снега ведь не было, а в Африке его ещё меньше. Там, как говорят в Чеховских пьесах, жара, наверное… Я успел дойти до киоска и взять кофе, потом вернулся. Представление начиналось. Стало очевидно, что это динамичный монтаж клоунских аттракционов…

Иван Шилов ИА REGNUM

Обычно такие вещи оставляют меня совершенно равнодушным. Но внезапно это показалось очень милым. Особенно на фоне остальных «красивых» и «сложных» отрывков работ, которые попали в поле зрение в этот вечер. Этот спектакль я посмотрел целиком. Про что он? Как он сделан? Почему он интересен? Два лыжника, два брата-акробата, два достойных сына своей родины, близнецы-братья… Короче говоря, двое мужчин в лыжных костюмах. Гамлеты в трико. Минимализм. Так сказать. Почти нет декораций. Небольшой импровизированный «прокат лыж». Вывеска. Асфальтовая площадка, где происходит нелепая игра. Особенно обостренная русским имперским дворцовым пейзажем места. Всё это каким-то образом сошлось. Разумеется, не стоит напоминать, что актёры были обаятельны, смешны, активны, харизматичны… Что происходило? Ничего особенного. Немного танцев и «лыжной акробатики» на асфальте… Жонгляж. Элементы пантомимы и пластического (и танцевального) театра. Музыка («популярные шлягеры». Специально никто не удосужился написать оригинальный саундтрек). Но это было проникнуто такой самоиронией и одновременно гениальной издёвкой над зрителем даже, что… Из возможностей лыж и палок было вытащено если не всё, то, пожалуй, почти всё, что теоретически возможно. То есть с уверенностью можно говорить, что это самый лыжный спектакль за всю историю мирового театра…

Интересно, что даже хорошо знакомые элементы «обрызгивание публики водой из водяных автоматов» и так далее… Выглядели свежими. Особенно смехотворными, поскольку именно в этот вечер опять случилось резкое похолодание. И то, что ещё вчера выглядело бы комедией опрыскивания, сейчас выглядело почти как высокая экзистенциальная комедия одиночества и отчуждения, где зрители кутались в пледы под брызгами из водяных автоматов и дрожали на холодном летнем ветру Питерского парка аттракционов, куда все спешили в поисках развлечений и увеселений… Спектакль, в отличие от других, был скромным. Не слишком претенциозным. Там не решились вопросы жизни и смерти (казалось бы), явно не было «дорогих дизайнерских декораций» и прочих способов «поразить искушенную публику». Приёмы были хорошо известны. Скажем, приглашение из публики участницы для финала… Вообще, надо заметить, что что-то подобное любят массовики-затейники. Любой тамада мог бы провести какой-то подобный «смешной конкурс». Что сделало это искусством? И было ли это искусством? Во-первых, сам контекст и абсолютное несоответствие материала и места, которое частично планировалось создателями спектакля (великолепный сюрреалистический ход с лыжами на асфальте, которые не едут, очень в духе клоунады и Чешского театра абсурда), но частично и не учитывалось… Разумеется, жонгляж мирового уровня. Это создавало объем. Что ещё? Экспрессия. Для меня это было открытие, поскольку я всё-таки думаю про «театр» обычно в формате европейской «коробки сцены» или хотя бы «чёрного кабинета». Про психологическую игру. Глубину. Здесь же это больше походило на первобытность. Два шамана лыж уводят вас в удивительный мир палок. Прекрасная смесь отрепетированного и импровизированного. В России, я уверен, большая часть населения никогда не слышала и не услышит про этот коллектив, даже в столицах, даже «театральная публика». Поэтому все, кто пришел, пришли как бы «в честную». С нуля подписали договор, контракт с актёрами, почти кровью. Мы, мол, здесь на холоде смотрим на вас. Сделайте всё, что можете… Спасите наши утомленные Чеховым и Станиславским души. Ведите нас в свой лыжный рай.

Денис Боеревич «Cross-country Skiing Odyssey» (Одиссея на лыжах по пересечённой местности.) Чешский театр «Bratri V Tricku»

Было ли в этом спектакле Чешского коллектива что-то «про человека»? Как мы привыкли. А ля Достоевский. Вряд ли. Но это и радовало. Хотя под конец одна из сценок на пьедестале была с гимном Чехии. Где играли гимн для победителей. Почти сатира. Вспомнились разговоры Кундеры с Бродским. И вообще политическая и историческая сторона этой мировой «лыжной кафкианской комедии». Но это не было обязательным. Любой ребёнок из толпы зрителей мог посмотреть спектакль и понять «про что он» для себя. Даже если просто про двух смешных дядек на лыжах на асфальте. Не уверен, что мудрость про то, что «я стою на асфальте, в лыжи обутый…». Интернациональна. Но в каком-то смысле это и есть ситуация человека вообще… Художника уж точно. Вечер удался. Я провёл его с друзьями. В том числе с безработным ныне вновь актёром Денисом Боеревичем. Встретьте его на улице. Обогрейте. Предложите ему хлеб и вино, работу в театре, сериале, спектакле, рекламе корма для кошек… Он умеет почти всё. Даже кидать лыжные палки. Правда, чуть хуже, чем члены Чешского коллектива, с которым, если будет возможность, я настоятельно рекомендую вам познакомиться. Хотя бы на видео. Хотя бы на их сайте, который вы легко найдёте. Встанем же на собственные лыжи, друзья. Труба зовёт. Медали манят. Марафон продолжается. Хотя все знают примерно, что нас ждёт в финале…