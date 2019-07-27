Древний род Фонтейнесов за столетия деятельности во Франции снизил свой социальный статус с родственников королевского рода Капетингов до беглецов в Голландию от преследований за веру. И для своих купцов Голландия была довольно тесным пространством, а беглецы получали в ней дополнительный «понижающий коэффициент». Хотя это было лучше, чем бегать от закона по прежнему месту жительства.

Особняк архангельских купцов Фонтейнесов в Немецкой слободе — внизу справа

Петровская Россия широко открыла двери европейским специалистам всех профилей. Можно рассуждать, правильно было делать ставку на иностранцев или нет, но вопрос только в размере их участия в российских делах — огромные задачи и их осуществление делало специалистов необходимыми. Процент авантюристов не снизил значения вливания «новой крови» в обширные и древние сосуды Московского царства. И Фонтейнесы успешно использовали возможность снова возвыситься уже в России — не по благородству, а по деловым качествам. Сначала процесс шел тяжело — в Петербурге тоже было тесновато, а амбициозный голландец с французскими корнями, не хотел идти на четвертые роли. Из столицы Жан-Антуан Фонтейнес перебрался в 1785 году поближе ко второму «окну в Европу» — в Архангельск. И здесь сразу не получилось сказки — глава семьи скончался в 48 лет, оставив семью на грани нищеты. Но бедствие дало мощный стимул его детям, которые, получив соединение российских льгот для иностранцев с архангельскими благоприятствованиями, реализовали их в полной мере.

«Род Фонтейнесов, или Дес Фонтейнесов, появился в России во второй половине XVIII в., выходцы из г. Оостерхута (Нидерланды) <…> Родоначальником Дес Фонтейнесов был Гуго <…> граф д'Аббевиль, женившийся на дочери короля Франции Гуго Капета — принцессе Жизель Французской (970-?). Один из его внуков или правнуков — сын графа Аббевильского Алеуме получил сеньорию и город Фонтен-на-Сомме <…> Участники крестовых походов и Столетней войны, сеньоры де Фонтен штурмовали Иерусалим в 1099 г. и Константинополь в 1204 г., были советниками королей, сражались под знаменами Жанны д'Арк в годы Столетней войны. В религиозных войнах XVI в. потомки крестоносцев сражались уже на стороне гугенотов. Преследования гугенотов католиками заставили их покинуть Францию. В Голландии братья стали именоваться на голландский манер Дес Фонтейнесами <…>

Николай Шумилов, архангельский архивист и историк Родоначальниками архангельских Дес Фонтейнесов был Жан-Антуан (Иван Петрович) Дес Фонтейнес <…> (??.05.1757, г. Остерхайт — 1805, Архангельск), архангельский купец 1-й гильдии. Приехал из Голландии в Петербург в 1775 г. Переехал в Архангельск из Петербурга в 1785 г. <…> архангельский купец 2-й, затем 1-й гильдии <…> Гласный Архангельской городской думы (1793−1796). Поверенный по содержанию и хранению казенного вина в «магазейнах» (1799−1801)» (1).

Лесозавод Фонтейнесов в Маймаксе (бывший № 20)

Евгений Овсянкин, архангельский историк «И. Фонтейнес прибыл в город в 1787 году и начал служить рядовым конторщиком, а в 1797 году занял место биржевого маклера. Но сам он развернуть собственное хозяйство не сумел, скончался в 1805 г. в возрасте 48 лет, оставив жену и шестерых детей без средств к существованию» (2).

Николай Шумилов «Абрам Иванович (сын Ивана Петровича — Жана-Антуана, — прим. автора) (26.06. (07.09.)1802, Архангельск — 29.09 (11.10). 1873, там же), архангельский купец 1-й гильдии, ППГ (1847) (потомственный почетный гражданин города. — прим. автора) и кавалер, городской голова Архангельска в 1853—1856, 1856−1859 гг. Коммерции советник с 1856 г. Консул Ольденбурга в Архангельске <…> В 1840 г. с купцами И. Я. Грибановым и П. К. Люрсом основал в Архангельске фирму «Грибанов, Фонтейнес и Люрс», а в 1848 г. с Грибановым — торговый дом «Грибанов, Фонтейнес и Ко» (1840−1848), торговый оборот которой составлял 700 тыс. — 1 млн. рублей <…> В 1837-…1859…) избирался членом Комитета надзора за браком товаров при Архангельском порте, в 1844…1852 гг. — директор Архангельского городского коммерческого банка… в 1844—1852 гг. — директор Архангельского конторы Государственного банка… с 1853 г. — директор Архангельского городского общественного банка… В 1856 г. приглашался на коронацию императора Александра II в Москву. В 1858 г. встречал императора в Архангельске. Награжден орденами св. Анны 3-й степени, св. Станислава 2-й и 3-й степени, тремя золотыми медалями «За усердие» <…> за содействие к отправлению провианта в Колу и за пожертвование 300 рублей для раздачи в пособие беднейшим жителям этого города объявлена высочайшая благодарность, пожалован в коммерции советники 20 марта 1856 г. <…> 10 июня 1867 года награжден по должности почетного старшины Архангельского детского приюта орденом св. Станислава 2-й степени» (3).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Надгробия Фонтейнесов на бывшем Лютеранском (ныне Вологодском) кладбище Архангельска

Евгений Овсянкин «Как и его отец, он начал службу на самых простых должностях: сначала работал приказчиком в торговом доме своих земляков Франца Шольца и Феликса Кларка, а затем — экспедитором иностранных кораблей. Последнее место позволило молодому предпринимателю установить связи с иностранными купцами и завести самостоятельное дело: торговать съестными припасами, снабжать ими приходящие в порт корабли. Достижения купца заметил видный никольский купец Илья Грибанов и убедил Абрама Ивановича открыть собственную масштабную заграничную торговлю. Переговоры закончились созданием торгового дома «Грибанов, Фонтейнес и Ко». Становлению фирмы способствовала женитьба сына Ильи Грибанова Владимира на старшей дочери Фонтейнеса Анне и принятие Абрамом Ивановичем в 1831 году российского подданства» (4).

В истории архангельских Фонтейнесов интересна технология внедрения франко-голландцев в русскую культурную и деловую среду. Чтобы самореализоваться, надо было породниться с русскими купеческими родами и принять российское подданство. От породнения выигрывали обе стороны — Грибановы получали доступ на европейские рынки и кредиты банков Голландии и Франции, Фонтейнесы — умелых в обращении с местным населением, чиновничеством и Церковью партнеров. Имперское правительство не настаивало даже на переходе в православие.

«…он (Абрам Иванович, — прим. автора) привлекал на заготовку сырья и смолокурение сотни крестьян Кулое-Покровской волости (ныне Вельский район Архангельской области, — прим. автора). Он закупал у крестьян большие партии льна, пакли и отправлял на рынок в Архангельск. С 1844 по 1857 гг. весной на Север из посада отправлялось от 33 до 315 плотов от 3 до 13 полубарков. Все они везли для торговли с иностранцами уже частично закупленный ими на месте пек, скипидар, деготь, сажу, лен, паклю и другие товары…

Евгений Овсянкин С 1793 по 1910 годы на этой должности (городского головы, — прим. автора) побывали 32 человека, в том числе 9 жителей Немецкой слободы <…> Дважды городская дума доверяла этот пост А. Фонтейнесу» (5).

Скупая на похвалы газета «Архангельские губернские ведомости» отметила в некрологе, посвященном памяти купца первой гильдии: «Абрам Иванович заслужил полнейшее уважение граждан не угодливостью и заискиванием, а бескорыстным соблюдением общественного интереса» (6).

«В фирме «Грибанов и Фонтейнес» соединились морской корабль купца Грибанова и связи А. И. дес Фонтейнеса с иностранными купцами. К тому же Грибанов был женат на сестре своего компаньона» (7).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Надгробия Фонтейнесов на бывшем Лютеранском (ныне Вологодском) кладбище Архангельска

«Эдуард Абрамович (30.07 (11.08). 1830, Архангельск — 15 (28).08.1901, Петербург, похоронен в Архангельске), городской голова Архангельска в 1868—1871 гг. архангельский купец 1-й гильдии, ППГ (потомственный почетный гражданин города. — прим. автора). Датский и северо-германский консул в Архангельске <…> председатель Сиротского суда, председатель Архангельского отделения Комитета торговли и мануфактур, директор городского Общественного банка, член комитета для надзора за браком товаров при Архангельском порту, гласный Архангельской городской думы, член Архангельского местного управления Российского общества Красного креста <…> Награжден орденом св. Станислава 2-й степени за службу городским головой <…> В браке с Вильгельминой Петровной Дрезен <…> остатвил восьмерых детей: четырех сыновей <…> и четырех дочерей <…>

Эдуард Вильгельм (Эдуард Эдуардович) (03.11.1861, Архангельск — п.1920), архангельский купец 1-й гильдии, ППГ (почетный потомственный гражданин города — прим. автора). В 1890-х годах с кузеном Эдмундом Александровичем открыл торговый дом «Э. Дес Фонтейнес» <…> Построен лесозавод в Маймаксе, на левом берегу <…> в д. Первосоломбальской (с 1920 г. — лесозавод № 20). На заводе работали 425 рабочих <…> производительность составила 1 млн 300 тыс. рублей.

Николай Шумилов Эдмунд Александрович (1866, Архангельск — 1938, Брюссель, Бельгия) — архангельский лесопромышленник, ППГ (потомственный почетный гражданин города, — прим. автора). В 1910 г. выделил средства на нужды городской канализации в сумме 10 000 рублей. После революции эмигрировал» (8).

В случае с Фонтейнесами поражает количество должностей, добровольно возложенных на себя. Понятно, что власть в городе, правлениях банков и комитет по браку при порте — это огромная власть в руках умного и осторожного купца. А значит, деньги. Но что давали Эдуарду Абрамовичу Фонтейнесу Сиротский суд или Красный крест? Кроме, безусловно, реализации склонности к благотворительности и желанию организовать вокруг себя все правильно. Суд и крест давали моральный авторитет, так необходимый в чужой в общем-то стране для создания деловой репутации. Если связи с Европой были гарантированы франко-голландскому роду, то российские власти как крупнейший источник заказов могли повернуться обратной стороной. Чтобы этого не произошло, требовались непрестанные труды на благое дело. Лучше всех обитателей Немецкой слободы это поняли Фонтейнесы, чем и вписали в историю Архангельска добрую память о своей фамилии. Неслучайно через все российские бури XX века на бывшем Лютеранском (ныне Вологодском) кладбище одними из немногих прошли фамильные памятники Фонтейнесов.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Надгробия Фонтейнесов на бывшем Лютеранском (ныне Вологодском) кладбище Архангельска

Примечания: