В Северо-Курильске на острове Парамушир из-за спора в порту доставленные на остров продукты питания и прочие грузы выгружают через забор, а жители готовят акцию протеста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Проблема, угрожающая стабильному снабжению отдалённого курильского острова продуктами питания, стройматериалами и прочими жизненно важными товарами, по данным регионального ИА Сахалин. Инфо, в том, что из-за конфликта руководства порта Северо-Курильск и компаний, работающих на обработке грузов, каждое прибытие теплохода с товарами для острова превращается в затяжной скандал. Порт, по словам представителей компаний, уклоняется от заключения договоров на работу по установленным региональной РЭК тарифам. Они значительно ниже тех, по которым порт работал раньше.

Парамушир фото со спутника

Представители компаний утверждают, что порт требует, чтобы компании заключали договоры с аффилированной с портом фирмой, у которой тарифы очень высокие. Предприниматели видят в этом явное нарушение антимонопольного законодательства: в порту создаётся неконкурентная среда. А Парамушир просто не получает в необходимом объёме жизненно важные товары — продукты питания, лекарства и прочее.

На Парамушире с каждым днём растёт риск остановки строек — проблемы с выгрузкой стройматериалов в порту.

Из-за того, что порт не пропускает на свою территорию грузовики, переносить продукты и прочие товары за забор порта, чтобы погрузить в машины, приходится с помощью крана — через забор. А работать с грузами приходится в лужах и мусоре, которых полно у забора порта.

На 8 августа в Северо-Курильске запланирован митинг. Инициатор — одна из компаний, которой дирекция порта не даёт работать. Предприниматели полагают, что власти острова от решения проблемы самоустранились, а проверки УФАС, на которые уповает бизнес, рискуют затянуться на месяцы.

В мэрии утверждают, что никаких проблем нет, а в дирекции порта комментировать ситуацию отказались.

При этом противостояние руководства порта Северо-Курильска, основной базы для перевалки всех товаров для Парамушира, и бизнеса продолжается уже не меньше года.

Victor Morozov Северо-Курильск

УФАС и прочие проверяющие неоднократно находили нарушения в работе стивидорной компании, но ситуацию это не улучшило. В правительстве региона планируют заняться развитием порта, но пока есть то, что есть: доставка грузов задерживается, а на Парамушире разгорается нешуточный конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, Курильские острова полностью зависят от доставки товаров морем или авиацией. При этом авиацией, безусловно, дороже. Доставить продукты и прочие товары на Курилы можно не всегда: мешают частые штормы, тяжелая ледовая обстановка зимой. Сахалину к тому же не хватает флота — как пассажирского, так и транспортного. Два новых грузопассажирских судна для отдалённых островов строятся на Ленинградской верфи, но ждать их придется еще не менее двух лет. Все это влияет на цены на товары первой необходимости на островах.