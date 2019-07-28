Лет 20 езжу загорать в дюны на Ягры. Слава пляжей с белыми древними песками, соснами и кустами шиповника распространилась по всей стране и приезд на выходные москвичей с палатками — для Ягр уже не событие. Архангелогородцы и жители Новодвинска не жалеют пару часов, чтобы съездить за 40 километров до острова с соснами.

Владимир Станулевич Ягринский бор

Обратная сторона славы — никогда за 20 лет я не видел столько мусора и битых стекол в ягринских дюнах. Никогда не видел столько машин на дорожках в бору. Стена песка медленно, но неумолимо движется в бор по метру в год, лишая деревья воды. Кажется, еще немного и ситуация обвалится — станет неприличной и неприемлемой. Северодвинские власти делают то, что делали из года в год — собирают мусор, подкрашивают. Но чего хватало в конце 2000-х в конце 2010-х — уже недостаточно. Резко усложнит ситуацию с бором введение в строй нового четырехрядного ягринского моста, который сильно добавит бору посетителей в солнечные дни.

Любые решения, кроме «подкрашивать», требуют значительных средств. Конечно, проблему не решить за счет северодвинского городского бюджета. Об участии областного и архангельского городского бюджетов, при том, что значительная часть отдыхающих на Яграх — архангелогородцы, речи никто не ведет. Большая удача, что именно сейчас реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный на 2019−2024 годы, с заложенными в федеральный бюджет расходами более 1 трлн. рублей. То есть привести в порядок Ягринский бор, спасти сосны от нашествия дюн и дать им будущее можно не за счет северодвинской коммуналки.

Владимир Станулевич Ягринский бор. Вид на море

Что следовало бы сделать?

Во-первых, остановить песок. Если оставить все как есть — тонкую полоску сосен на наших глазах поглотят дюны. Опыт остановки дюн есть в Мавритании (был принят проект ООН «Стабилизация и фиксация дюн в Мавритании»), Дании (приостановили наступление дюн на Западное побережье Ютландии), Китая (приостановили расширение пустыни Тэнгер на северо-западе Китая, где высота дюн достигала 100 метров). Нужен проект, включающий в себя международный опыт, с бетонными ловушками для песка, пополнением бора новыми взрослыми соснами и т. д и т. п. Эстеты пожелали бы еще массовой высадки кустов шиповника, давших в 1553 году англичанам повод назвать Ягры «Розовым островом».

Совершенно нетерпимая ситуация по берегоукреплению у воинского мемориала. Море размывает берег и вымывает человеческие кости.

Владимир Станулевич Ягринский бор

Нужно решить пляжные проблемы — кабинки для переодевания, душ, шезлонги. Эта часть может быть на платной основе. Кстати, о платной основе — ее, кроме душа и шезлонгов, надо бы избежать. Никаких VIP-зон, платных автостоянок, иначе одно недовольство сменится другим.

Автостоянки — сейчас все парковые дорожки заняты машинами в несколько рядов, и меньше их не станет. Нужно расширение стоянок, но не за счет бора. Стоянки следует делать вдоль ул. Октябрьской, уходящей из города в сторону воинского мемориала, или на месте болота между ул. Октябрьской и ягринским бором. Да, это приведет к вырубке некоторых деревьев, но ситуация с парковкой машин уже нетерпима, мамочкам с колясками в выходные в бор уже не зайти. Она и опасна — страшно представить, если переполненный сотнями машин, загорится лес. Ни пожарных водоемов, ни точек подключения, ни колодцев. Узкие дорожки с вереницами автомобилей не дадут проехать пожарным машинам. Не уверен, что и пожарные имеют планы по тушению пожара в Ягринском бору.

Владимир Станулевич Ягринский бор

Многострадальный мусор должен получить места сбора и удаления с территории. Контейнеры, урны, график вывоза, фронтальная очистка пляжей и дюн, административные штрафы нарушителям.

Чего, на мой взгляд, не должно быть в проекте Ягринского бора, так это общественного питания как мощного источника мусора и нетрезвых граждан. Оно уместно в летний период в виде летних кафе, зимой наплыва отдыхающих нет. Лучшее место для их развертывания — площадки от Приморского бульвара к морю.

Нельзя дальше уклоняться от исследования исторического прошлого Ягр. На острове 40 лет, с 1554 по 1592 год, находился английский порт Святого Николая — казалось бы, неудобная для России тема. Но надо знать прошлое своей Родины во всем его разнообразии. 450 лет тому назад Россия не позволила создать на своей земле северный Гонконг и перевела английскую торговлю в Архангельск. По словам Алексея Беличенко, археолога Института археологии РАН, предположительное место порта Святого Николая неподалеку от ягринского военного мемориала, где учёный находил средневековую европейскую керамику. Археология дело недешевое, но она входит в затраты по благоустройству парковых территорий в национальном проекте «Жилье и городская среда». Археологические площадки под открытым небом или под стеклом могли бы придать Яграм новое значение в истории Русского Севера.

Владимир Станулевич Ягринский бор

Проект «Жемчужина Русского Севера — Ягринский бор» непростой электорально. Будут неразобравшиеся или излишне эмоциональные люди, которые скажут «Оставьте все как есть!». Но уже очевидно, что «оставить как есть» — это гибель бора. Дело осложняется тем, что взаимодействие с общественностью — не самая сильная сторона областных и северодвинских начальников. В этом случае власть должна опереться на растущее недовольство среди северодвинцев, видящих сотни машин и мусор в любимом бору, и гостей Ягр — видящих необустроенность этого прекрасного места.

Ягры — дар Божий всем северянам, и мы обязаны беречь и думать о его будущем!