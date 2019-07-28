В честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России 28 июля в Санкт-Петербурге, а также Балтийске, Североморске, Севастополе, Владивостоке, Новороссийске и Астрахани прошли военно-морские парады. Главный парад состоялся в Санкт-Петербурге и состоял из небольшой наземной части (без военной техники), на акваториях Невы и Кронштадтского рейда прошли динамические и статические показы военных кораблей, также была и воздушная составляющая. Принимал парад президент России Владимир Путин. Посмотрим, чем отметилось это масштабное мероприятие.

Kremlin.ru Главный военно-морской парад

Какие корабли прошли по акватории Невы?

В парадной линии на акватории реки Невы были показаны ряд военных кораблей. Первым в строю оказался линейный корабль «Полтава» — оригинальную модель спустили на воду в 1712 году, а в её строительстве участвовал сам Пётр I, теперь же построена его копия. Далее располагались малые ракетные корабли (МРК) проекта 22 800 «Мытищи» и проекта 21 631 «Серпухов» (производил пуски крылатых ракет по целям в Сирии), несущие по 8 крылатых ракет линейки «Калибр» (максимальная дальность полёта ракеты 3М-14 оценивается в 2600 км), а за ними новый корвет проекта 20 385 «Гремящий», несущий 8 «Калибров», и современный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут». Предпоследним в линии оказался фрегат проекта 22 350 «Адмирал Касатонов». Этот корабль проходит последние заводские ходовые испытания и вскоре должен быть передан флоту. Фрегат несёт до 16 крылатых ракет линейки «Калибр-НК», оснащён новейшей ЗРК «Полимент-Редут». Замыкала парадную линию дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 677 «Кронштадт» (несёт 10 «Калибров» и 18 торпед), передача которой флоту ожидается в 2020 году. Подлодки этого проекта являются одними из самых малошумных в мире.

Открыли динамическую часть парада современные противодиверсионные катера проекта 21 980 «Нахимовец», «Юнармеец Заполярья» и «Юнармеец Беломорья», которые сопровождали десантный катер проекта 11 770 Д-67, на котором находился ботик Петра Великого (он символизировал истоки ВМФ России). После них последовали достаточно старые речные артиллерийские катера проекта 1204 и новые патрульные катера прибрежной зоны проекта 03160 «Раптор». После ещё одного противодиверсионного катера проекта 21 980 и двух десантных катеров появились рейдовый тральщик проекта 10 750 РТ-57, базовый тральщик проекта 1265 «Павел Хенов» и современные базовые тральщики проекта 12 700 «Александр Обухов» и «Иван Антонов». Все эти корабли отвечают за противоминную борьбу и обеспечивают группе кораблей безопасное прохождение через заминированные участки морей и океанов.

Kremlin.ru Главный военно-морской парад

Замкнули парадную цепочку большой ракетный катер проекта 12 411 «Моршанск» (несёт 4 сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Москит»), МРК проекта 22 800 «Советск», а также МРК устаревшего проекта 1234.1 «Пассат».

Китайский и индийский корабль в акватории Кронштадтского рейда

В парадной линии в акватории Кронштадтского рейда были выстроены ракетный крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Смоленск» и судно тылового обеспечения проекта 23 120 «Эльбрус». «Маршал Устинов», относящийся к крейсерам проекта «Атлант», имеет водоизмещение 11 280 тонн и несёт 16 тяжёлых сверхзвуковых противокорабельных ракет (ПКР) П-1000 «Вулкан» с максимальной дальностью не менее 700 км, ЗРК С-300Ф «Форт» и «Оса-МА» — корабли этого класса после распада СССР не строятся. Главным предназначением подлодки «Смоленск» является уничтожение авианосных ударных групп противника — для этого субмарина несёт 24 тяжёлые сверхзвуковые ПКР П-700 «Гранит» (максимальная дальность пуска 500 км) и до 28 торпед. На модернизируемых подлодках этого проекта вместо ПКР «Гранит» будут устанавливаться 72 ракеты линейки «Калибр».

В парадном же строю прошли ракетный катер проекта 1241 «Чувашия» (несёт 4 ПКР «Москит»), устаревший МРК проекта 1234.1 «Ливень», малые противолодочные корабли проекта 1331М «Уренгой» и «Казанец» (предназначены для борьбы с подлодками противника), современный патрульный корабль проекта 22 160 «Василий Быков» (обеспечивает охрану территориальных вод). За ними последовали два корвета проекта 20 380 «Стерегущий» и «Стойкий», несущие по 8 ПКР Х-35 «Уран», фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков» (несёт 16 «Калибров» и защищён ЗРК «Полимент-Редут»), большой противолодочный корабль проекта 1155 «Североморск» (фактически относится к эсминцам, но «заточен» исключительно на борьбу с подлодками противника), большой десантный корабль проекта 775 «Минск» (может перемещать 10 танков и 340 человек на дальность около 9600 км) и дизель-электрическая подлодка проекта 877 «Владикавказ».

Kremlin.ru Главный военно-морской парад

Замыкали строй иностранные гости из Китая и Индии. В парадном строю прошёл китайский эсминец типа 052C «Сиань», имеющий водоизмещение 6600 тонн и несущий 8 ПКР YJ-62 и ЗРК HQ-9 (нелицензионная копия российского С-300), а также индийский фрегат Tarkash, построенный в России по проекту 1135.6 «Тальвар» (несёт 8 ПКР BrahMos российско-индийской разработки). Китайский корабль в этом строю особенно интересно выглядит на фоне того, что российская кораблестроительная отрасль пока неспособна построить корабль аналогичного класса. Интересной идеей могла бы стать совместная постройка эсминца по разработанному в сотрудничестве проекту — в таком случае Россия могла бы сделать акцент на противокорабельном вооружении и средствах ПВО корабля, а Китай на постройке самого корпуса и т. п.

Воздушная часть парада

Воздушную часть парада открыли вертолёты. В небе прошли группы из трёх военно-транспортных Ми-8, радиолокационно-дозорного Ка-31Р и двух транспортно-боевых Ка-29, трёх модернизированных корабельных противолодочных вертолётов Ка-27М и трёх Ка-28, а также трёх корабельных вертолётов радиационной разведки Ка-27Е.

За ними последовали самолёты, первой пролетела группа модернизированных противолодочных самолётов Ил-38Н, основной задачей которых является борьба с подлодками противника. За ними прошли самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, самолёт заправщик Ил-78 и дальний противолодочный самолёт Ту-142 (одна из модификаций стратегического бомбардировщика Ту-95, предназначенная для обнаружения и уничтожения атомных субмарин противника). Первые две машины сопровождала пара современных многоцелевых истребителей Су-30СМ, способных одинаково эффективно вести как воздушный бой, так и наносить удары по наземным и надводным целям, а Ту-142 шёл с парой палубных истребителей Су-33 (как и Су-30СМ является развитием платформы Су-27). Замкнули воздушную часть парада лёгкие палубные истребители МиГ-29К, фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также штурмовики Су-25, прочертившие в небе российский триколор.