Анкара и Вашингтон начали переговоры о создании зоны безопасности

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно NTV, Турция и США обсудили ситуацию о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар встретил в Анкаре американскую межведомственную делегацию, которую возглавлял спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. В ходе встречи Акар и Джеффри согласовали начало совместной работы военных делегаций обеих стран по созданию «безопасной зоны» в Сирии. Переговоры между военными чиновниками Турции и США продолжались в течение нескольких дней.

«Разведка Турции призналась в преступлениях»

Газета Milliyet сообщает, что в ходе «охоты на ведьм», проводимой турецкими властями против движения «Хизмет», были зафиксированы случаи «жестокого обращения», «пыток», «похищений» и «без вести пропавших», которые указывают на Национальную разведывательную организацию (MIT). Стоит отметить, что в протоколах движение «Хизмет» значится как «параллельная структура». Колумнист Тунжа Бенгин пишет, что MIT готовит операцию по ликвидации членов движения «Хизмет» за рубежом. Он напоминает о том, что ранее турецкая разведка, игнорируя международное право, совершила преступления по отношению к некоторым членам движения, которые проживали в Косово, Молдавии, Пакистане, Малайзии и на Украине. MIT за последние три года похитила и вывезла в Турцию 100 человек из 18 стран, отмечает Бенгин. «Местонахождения других последователей движения известно MİT, их ждет та же участь», — отмечает он. Один из высокопоставленных чиновников разведки, пожелавший остаться анонимным, сообщил автору, что MİT планирует физическое устранение сторонников Гюлена за рубежом с помощью наемников. «Однако такого рода действия могут вызвать дипломатический кризис. Например, тому пример всем известный случай с отравлением, который неблагополучно сказался на отношениях России и Англии. Следовательно, такого рода операции нельзя проводить в Германии, Англии и Соединенных Штатах. Однако в этих странах можно найти наемников и провести скрытую операцию. Это должны быть неофициальные лица, например, из преступных организаций. Но потом эти организации могут не отстать. Ранее у нас были подобные случаи», — подчеркнул он.

Доклад ООН по Турции

Согласно Euronews, Общество юристов Англии и Уэльса, в котором состоит более сотни адвокатов, представило доклад по Турции Совету ООН по правам человека. В нем отмечается нарушение прав граждан на достойное юридическое представительство и справедливое судебное разбирательство. Адвокаты указывают, что юристы, которые пытались защитить своих клиентов, были наказаны, в то время как другие специалисты, пытавшиеся выполнять свои обязанности, находятся под сильным давлением. В 2017 году более 57 тыс. граждан Турции обратились в Европейский суд по правам человека. Однако на том основании, что средства внутренней правовой защиты не были исчерпаны, дела 25 тыс. человек были отклонены и перенаправлены в турецкие суды. Между тем, даже если ЕСПЧ и выносит решения против Турции, эти решения не выполняются Анкарой. Напомним, что после попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года было объявлено чрезвычайное положение, во время которого прошли массовые аресты. Всего уволили более 4 тыс. судей и прокуроров, 599 адвокатов были задержаны и арестованы. 1546 правозащитников привлекли к уголовной ответственности, 311 адвокатов были суммарно приговорены к 967 годам лишения свободы.

Молодые специалисты мигрируют за границу

По данным AktifHaber, руководитель проекта Ассоциации информационной индустрии (TÜBİDER) в Турции Ниязи Сарал рассказал о том, что ежегодно около 10 тыс. молодых турецких специалистов мигрируют за границу. Сарал отметил, что утечка мозгов стала серьезной проблемой в последние годы. Наряду с молодыми начали также мигрировать опытные профессионалы. Он подчеркнул, что в период, когда по всему миру обсуждается цифровизация и четвертая промышленная революция, Турция теряет своих лучших IT-специалистов. В основном специалисты уезжают в европейские страны, в частности, в Германию, Нидерланды и США. В Турции занятость в сфере информатики низкая, а безработица высокая. С экономическим кризисом безработица увеличилась. Высокая безработица привела к снижению заработной платы в стране. За последние два года потребительские цены (инфляция) выросли на 33,5%, тогда как рост заработной платы остался на уровне 15% процентов.

Совместное производство Турции с Россией

Газета Milliyet цитирует главу Ростеха Сергея Чемезова, который сообщил, что переговоры между Москвой и Анкарой о совместном производстве компонентов зенитно-ракетных систем С-400 продолжаются. «Мы успешно преодолеваем попытки вмешательства конкурентов в наши отношения. Мы готовы к совместным проектам по разработке перспективных вертолетных и авиационных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике и послепродажному обслуживанию вооружения», — отметил глава Ростеха. По словам Чемезова, страны уже ведут ряд проектов в сфере оборонной промышленности. «Мы готовы к различным форматам технологического сотрудничества, в том числе в таких наукоемких сферах, как авиакосмическая отрасль, вертолетостроение, энергетика. Турция является одним из ключевых партнеров России и Ростеха. Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Анкарой развивается положительно», — подчеркнул он.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

WSJ: Трамп обещал Эрдогану не вводить санкции

Как пишет TR724 со ссылкой на Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что не хочет накладывать санкции на Турцию, и заверил в этом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Конгресс США до сих пор резко реагирует на приобретение Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Как только начались поставки С-400 в Турцию, американцы ускорили подготовку новых санкций. На прошлой неделе сенаторы от Республиканской партии Рик Скотт и Тодд Янг представили Сенату предложение о санкциях против Турции. «Трамп против введения санкций, в то время как государственный секретарь США Майк Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считают, что в отношении Анкары должны быть применены санкции», — информируют репортеры Вивиан Салама и Ян Тэлли.

Интерпол шокировал Анкару

Как информирует «Голос Америки», Международная организация уголовной полиции (Интерпол) удалила из «красного списка» 144 человека, внесенных туда по просьбе турецких властей, запрос на 352 лица был отклонен. Напомним, внесенные в «красный список» лица объявляются в международный розыск. В последнее время Интерпол не принимает всерьез просьбы Анкары. Интерпол пригласил турецких коллег для консультации по 44 делам.

National Police of Colombia Интерпол

Турция скрывает количество опасных отходов?

Согласно Bold Medya, по одним данным годовой объем опасных отходов в Турции составил 4700 тыс. тонн, в то время как власти Турции указали лишь 1230 тыс. тонн. Куда подевались 2950 тыс. тонн опасных отходов, неизвестно. Депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Четин Осман Бурак заявил в парламенте, что опубликованные международными органами данные о количестве отходов, которые представляют опасность для здоровья населения, противоречат 11-му Плану экономического развития и информации правительства. Бурак потребовал у властей объяснить, куда «испарились» чуть менее 3000 тыс. тонн отходов.

Суд присяжных признал виновным Рафикяна

По данным SamanyoluHaber, суд присяжных в США признал виновным иранского и американского гражданина Биджана Рафикяна, который был партнером бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, по обвинению в тайном лоббировании Турции. Гражданин Турции Эким Алптекин, который был партнером Рафикяна, обвиняется в сговоре и нарушении американских законов о лоббировании. Целью Алпетекина, который работал на турецкое правительство, была дискредитация проповедника Гюлена в глазах американской общественности, чтобы убедить Белый дом уступить требованиям Анкары о его экстрадиции в Турцию. Заместитель прокурора Джеймс Гиллис заявил, что обвиняемый Рафикян лгал о сделке с турецким правительством даже своим самым близким друзьям. «Инструкции по этому проекту он получал напрямую от министра иностранных дел Турции», — отметил заместитель прокурора. Между тем защитник Киана заявил, что именно Алптекин несет ответственность за то, что дело дошло до суда. «Алптекин хотел занять хорошую должность в Турции. Он хочет быть важным человеком на государственном уровне. А Гюлен является важной целью. Алптекин хотел инвестировать в свою карьеру с помощью этого проекта. Вот почему он связался с Рафикяном и Флинном», — подчеркнул он.

Новые соглашения по АЭС «Аккую»

Согласно газете Sözcü, состоялось подписание договора между АО «Аккую Нуклеар» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов в АЭС «Аккую», строительство которого продолжается в турецком Мерсине. Генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева и от имени совместного предприятия АО «ТИТАН-2 IC İçtaş» Григорий Нагинский и Фират Чечен подписали договор. Контракт на проектирование был подписан в присутствии генерального директора Росатома Алексея Лихачёва и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза. Контракт предусматривает выполнение полного цикла работ по основной части объектов будущей АЭС, что позволит комплексно подойти к решению проектных задач.

Hydropower.org Строительство АЭС «Аккую»

Коротко о главном

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что в стране сегодня проживают более 500 тыс. незарегистрированных сирийцев. Такие беженцы обязаны покинуть столицу до 20 августа.

Статистическая служба Европейского союза (Евростат) обнародовала данные о получении гражданства в 28 странах ЕС в 2017 году. Его получили 29 780 турок. 50,2% из них — в Германии, 17,9% — во Франции, 10% — в Нидерландах, 5,3% — в Англии, 16,6% — в других странах ЕС.

В ходе чистки в рядах вооруженных сил Турции было арестовано 47 человек, 35 из которых — солдаты действительной военной службы. Операция проводилась в турецком Измире.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что с 1 сентября 2019 года Азербайджан отменит визовый режим для граждан Турции.