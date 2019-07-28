



Иван Шилов ИА REGNUM Шёлковый путь

Польский бизнес с энтузиазмом воспринял новость о том, что российские власти дали «зеленый свет» строительству проходящего через Россию участку дороги в рамках транспортного коридора Европа — Западный Китай (ЕЗК), даже если реализация проекта займет, по оценкам некоторых экспертов, от 12 до 14 лет. Речь идет об автомагистрали «Меридиан», которая в июле сего года получила поддержку председателя правительства России Дмитрия Медведева, поручившего министрам транспорта, строительства, финансов и экономического развития оказывать всю необходимую поддержку этой стройке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Меридиан» должна соединить Западную Европу и Китай. Ее общая протяженность составит 8445 км, длина российского отрезка — порядка 2 тыс. км. По территории России путь пройдет через семь регионов — Оренбургскую, Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую и Смоленскую области. Дорога является транзитной между Россией, Казахстаном и Китаем, а также другими азиатскими странами. Планируется, что благодаря ей удастся сократить скорость доставки грузов по маршруту из Европы в Азию почти в пять раз — до 11 дней. Новый сухопутный путь перераспределит на себя часть грузов, которые сегодня доставляются из Азии в Европу по Суэцкому каналу и Северному морскому пути, а также авиацией и по Транссибирской железнодорожной магистрали. Предполагается, что ею смогут пользоваться составные автопоезда длиной до 50 метров, в том числе беспилотные. Выгоды получит также и Белоруссия, через которую пойдет поток в рамках ЕЗК.

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Автомобильный маршрут, соединяющий Азию с Европой — это возможности и для польских транспортных компаний, отмечает польское деловое издание Puls Biznesu. С ним согласны большинство экспертов. «Планируемая автомагистраль в Китай расширит возможности транспортировки товаров в соседние с Россией страны, например, в Казахстан, — подчеркивает член совета директоров логистической компании Rohlig Suus Logistics Анджей Козловский. — Это также облегчит проникновение вглубь России, которая, несмотря на санкции, является важным торговым партнером для Польши, особенно с точки зрения импорта, в котором ее доля превышает 7%». По его словам, в 2018 году государственный бюджет за счет таможенных сборов и дополнительных налогов, взимаемых за грузы, обработанные таможней в Малашевичах (Люблинское воеводство), получил доходы в размере почти 3 миллиарда злотых. А «инвестиции в дорожную инфраструктуру Китай — Европа могут означать гораздо большие прибыли», заключает Козловский.

Такого рода масштабные экономические проекты несут за собой и геополитические обременения. Россия, Белоруссия и Казахстан состоят в союзнических отношениях, входят в ОДКБ и ЕАЭС, что касается Москвы и Пекина, то они являются основателями ШОС и сегодня активно развивают партнерские связи, расширяют направления сотрудничества. На западном участке ЕЗК, который, как планируется, будет упираться в Гамбург, оказываются Польша и Германия, члены Европейского союза и НАТО. Но даже если Варшава предпочтет ограничиться транзитной функцией, ей все равно придется учитывать и, возможно, даже подстраиваться под интересы стран восточного участка. Американский журнал Forbs, ссылаясь на исследователя вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований Джонатана Хиллмана, отмечает, что одним «из наиболее тревожных аспектов данного проекта состоит в том, что в нем имеется геополитическая подоплека».

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«Новая автодорога пойдет в обход Украины и станет «одним из нескольких осуществляемых Россией транспортных проектов, который будет ограничивать связь Украины с востоком». Для Нового Шелкового пути нет ничего необычного в том, что политические цели влияют на транспортные маршруты, исключая из них страны, которые борются со своими противниками, используя масштабные инфраструктурные проекты, — пишет издание. — Например, железная дорога Баку — Тбилиси — Карс весьма примечательно обходит Армению, следуя вдоль ее контуров. Это еще больше отрезает маленькую закавказскую страну от ее соседей, ставя ее вне транс-евразийских транспортных потоков, которые начинают проходить через южный Кавказ».

Если Варшава решится принять активное участие в создании и эксплуатации транспортного коридора Европа — Западный Китай, по отношению к Киеву она поставит себя в ситуацию, в которой сама окажется на месте Берлина и Москвы в критикуемых Польшей газопроводах «Северный поток». Ей придется пересмотреть свою политику на украинском направлении, развернувшись к Белоруссии и России. Помимо того, Варшаве нечего будет делать в Закавказье, где она сегодня дает о себе знать (правда, в основном на уровне политической риторики) в контексте «Восточного партнерства», участниками которого являются Азербайджан, Армения и Грузия. Не исключено, что маргинальными окажутся и вертикальные коридоры в Центральной и Восточной Европе по линии Север — Юг, которые в настоящее время лоббируют ряд польских политиков.

Однако взамен Польша получит большую горизонтальную глубину. Полякам, похоже, пора снова серьезно приниматься за русский язык.