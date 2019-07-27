



Иван Шилов ИА REGNUM

Накануне визита в Варшаву немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса в Германии и Польше начались операции «информационного прикрытия». Маас прибывает в польскую столицу 1 августа, 75-летнюю годовщину Варшавского восстания, что, по мнению некоторых немецких изданий, делает его миссию «деликатной», поскольку дает возможность полякам еще раз публично поставить вопрос о компенсациях, которые должен выплатить Берлин за преступления нацистов в ходе Второй мировой войны.

Sandro Halank Хайко Маас

В мае этого года председатель специальной парламентской комиссии Аркадиуш Мулярчик заявил, что отчет о военных потерях Польши будет представлен до 1 сентября 2019 года. В этот день в Польше состоятся мероприятия с участием зарубежных делегаций в память о 80-летии начала Второй мировой войны. Как отмечают польские издания, «трудно найти более подходящий момент для предъявления иска о военных потерях, чем во время международного форума», куда приглашены лидеры стран НАТО, Европейского союза и «Восточного партнерства». Организаторы особо рассчитывают «на присутствие и выступление президента США Дональда Трампа», памятуя, как во время посещения Варшавы в июле 2017 года хозяин Белого дома упомянул в своей речи о «героическом выступлении варшавян против немецкой оккупации в 1944 году».

По неофициальной информации, комиссия Мулярчика насчитала Берлину порядка триллиона долларов в качестве выплат. Однако намерена ли Варшава действительно предъявить иск немцам? До сих пор каких-либо претензий Германии на официальном уровне со стороны Польши не выдвигалось, а политические заявления на этот счет выглядели больше риторикой, предназначенной для собственных избирателей. Немецкие издания напоминают, что еще два года назад эксперты бундестага отвергли вариант с выплатами, ссылаясь на отказ в 1953-м правительства Польской Народной Республики от компенсаций от ФРГ. Федеральное правительство Германии признает «моральные обязательства» перед Польшей, но считает, что «бремя прошлого» можно облегчить, инвестируя в «будущие задачи». Эта точка зрения является предметом консенсуса для большинства немецких партий, кроме «Альтернативы для Германии» (AfD).

Citaty.net Аркадиуш Мулярчик

Как считает немецкий портал Neue Osnabrücker Zeitung, в случае победы линии AfD в Германии и сторонников жесткой линии в правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) «произойдет политическая катастрофа, особенно в Польше, где после летнего отпуска начинается избирательная кампания». Впрочем, дело не только в «ястребах». Критические замечания следуют и со стороны рассудительных комментаторов. Так, обозреватель портала Катарина Ритцер замечает, что требования о репарациях были выдвинуты не только поляками, но также Грецией, когда последняя столкнулась с экономическим кризисом. Она считает, что все это «нацелено на избирателей в Польше или Греции, которых отвлекают от реальных проблем в их странах — например, от провала греческого государства или нападения Польши на независимую судебную систему».

(сс) Grzegorz Polak Варшавская русалка Сирена

Сама Варшава может инструментально подходить к истории Второй мировой войны и ее последствий в переговорах с Германией, во-первых, не столько с точки двусторонних отношений, сколько в контексте распределения важных постов в новой Европейской комиссии и тому подобного. На днях в Варшаве побывала с визитом недавно избранная (в том числе голосами PiS) глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ранее занимавшая пост министра обороны Германии. Как сообщалось, она проводила переговоры на предмет того, кто от Польши может войти в число еврокомиссаров и чем он будет заниматься. «Восхищение тем, что фон дер Ляйен посетила Польшу как вторую (после Франции) страну, наводняет средства массовой информации, симпатизирующие правительству, — отмечал польский портал Wirtualna Polska. — Между тем это просто вежливость. Результаты самой встречи будут гораздо важнее, чем жесты».

Урсула фон дер Ляйен

Во-вторых, вопрос о компенсациях может стать элементом розыгрыша правящей партией встречи мировых лидеров на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Варшава собирается отыграть эту дату по полной, с чем, видимо, связан ее отказ пригласить на церемонию президента России Владимира Путина. Появись он на форуме — и внимание будет приковано к нему и Трампу, информационный поток сразу переориентируется на двух президентов, что они сказали, как смотрели друг на друга, обменялись ли репликами и какими. О ревности Варшавы и ее желании контролировать историю говорит, например, то, что когда президент Израиля Реувен Ривлин заявил о приглашении в январе 2020 года Путина в Иерусалим на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря Аушвиц, то в Польше усмотрели в этом «нелепость» и «преобладание политики над историей». Уж кто бы говорил…