Зачем вытаскивают на свет Лужкова с его россказнями о Курилах?
Уволенный как «утративший доверие» бывший мэр Москвы Юрий Лужков уже не первый раз вносит своими путаными «воспоминаниями» сумбур в недавнюю историю о попытках сдачи при Ельцине Курильских островов Японии. Вот и на днях он, не разбираясь в вопросе, славил «героический подвиг Бориса Немцова», якобы рискуя должностью отвратившего «царя Бориса» от опрометчивого решения «подарить Курилы другу Рю», то бишь тогдашнему премьер-министру Японии Хасимото Рютаро. А на следующий день, опровергая самого себя, в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» утверждал прямо противоположное, заявляя, что «никакого отношения Борис Немцов к этому не имел». А «спасли Курилы», оказывается, МИД РФ и… возражавший «очень активно Лужков». Именно так, в третьем лице. Ну, еще «между прочим, и Александр Коржаков — тоже».
Напомним, что еще недавно Лужков в другом интервью рассказывал о своих «усилиях» решить проблему, отдав японцам Малую Курильскую гряду, и чуть ли не рекомендовал это нынешнему президенту РФ Владимиру Путину. Но оставим тщеславные попытки обанкротившегося градоначальника «занять место в истории». А вот мимо откровенного вранья Лужкова о защите Курил ельцинским МИДом пройти нельзя. Ибо именно прорвавшиеся в новый российский МИД «демократы» делали все возможное и невозможное для скорейшей сдачи Курил Японии. Напомним о деятельности на посту министра иностранных РФ А. Козырева и его заместителей и помощников, «отвечавших» за отношения с Японией.
* * *
Козырев был не только «безголовым министром», как назвал его президент РФ Владимир Путин, но и прямым предателем интересов нашей страны. С согласия Б. Ельцина, он тайно готовил сдачу всех Курильских островов, на которые, не имея законных оснований, претендует японское правительство. Ельцин был готов пожертвовать дальневосточными территориями ради получения от «благодарной Японии» экономической помощи. Он, по сути, дал Козыреву карт-бланш на разработку схемы передачи островов Японии.
Для подготовки жителей Курил к переселению и приходу японцев Козырев в октябре 1991 года направил на острова группу высокопоставленных «агитаторов» в составе замминистра иностранных дел РСФСР Г. Кунадзе, члена Комитета по правам человека при Верховном Совете России С. Сироткина и народного депутата СССР, бывшего генерала КГБ О. Калугина (в 2002 году был заочно осужден за государственную измену и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима).
Курильчанин Анатолий Самолюк так описал в своей книге «Трижды теряя…» этот «визит» эмиссаров Козырева:
«После встречи с жителями Курильска и Рейдово (остров Итуруп, — А. К.) парламентеров тут же окрестили «главноуговаривающими». У многих курильчан сложилось однозначное мнение, что столичные гости приехали подготовить нас к мысли о неизбежности передачи родных островов. Представитель МИД России еще пытался как-то завуалировать за потоком успокаивающих слов истинную ситуацию, а его спутники, менее искушенные в таких делах, открыто говорили — тот же Сироткин, — что судьба курильчан будет постоянно находиться в центре внимания возглавляемого им комитета. И еще до возвращения островов Японии жителям будет предложено несколько вариантов дальнейшего определения своей судьбы…
Калугин же предлагал оценить шаг нового демократического правительства России, которое разъясняет жителям Курил свою политику еще до решения вопроса, а не ставит их перед фактом и не скрывает возможные варианты…
Кунадзе с группой поддержки быстро отбыл в Южно-Курильский район. Если на Шикотане его общение с местными жителями прошло относительно спокойно, то на Кунашире «уговаривающих» встретили свистками и отнюдь не самыми лестными словами. Позднее собкор «Правды» (в Японии, — А. К.) Игорь Латышев писал в своей книге, как однажды вечером смотрел по одному из каналов японского телевидения репортаж с митинга на центральной площади Южно-Курильска. Было показано, как местные жители согнали с трибуны и чуть не избили Кунадзе, прибывшего на Курилы, чтобы морально подготовить население южных Курил к возможной передаче островов под контроль Японии».
Однако проникшие на Олимп внешней политики России новоявленные «либеральные дипломаты» упорно гнули свою линию на сдачу желанных Токио русских дальневосточных земель. В марте 1992 года Козырев втайне от российской и японской общественности предложил министру иностранных дел Японии Ватанабэ Митио следующий вариант:
Это был разработанный в МИД РФ сторонниками уступок Японии план сдачи южнокурильских островов в два этапа по пресловутой схеме «два плюс альфа». Осуществить задуманное руководство МИД намеревалось в ходе запланированного на сентябрь 1992 года официального визита президента РФ в Японию. Однако развернувшееся в России широкое движение протеста против ничем не обоснованных территориальных уступок Японии заставило Ельцина скоропалительно, за три дня до отъезда, отменить этот визит. Колебания тогдашнего президента России объяснялись не сомнениями по поводу правомерности сдачи российских земель, а исключительно заботой о своем политическом будущем. Он объяснял японским журналистам:
Становилось очевидным, что вопрос об уступке российских дальневосточных земель из дипломатического все больше превращался в политический.
О том, как козыревский МИД готовил сдачу Курил, рассказывал занимавший в 1991—1994 годах должность первого заместителя начальника главного управления охраны РФ генерал-майор Борис Ратников:
Хотя генерал Ратников в своей оценке ситуации ссылался и на «экстрасенсорные данные», в целом анализ был верный, что впоследствии подтвердилось и российскими, и японскими источниками.
Недовольство японских властей неожиданной отменой визита Ельцина в сентябре 1992 года было вызвано не столько грубым нарушением дипломатического протокола, сколько плохо скрываемым разочарованием по поводу того, что вроде бы уже согласованная с Козыревым и его помощниками сделка сорвалась.
Так что «утверждения» Лужкова о том, что МИД РФ при Ельцине якобы противился сдаче Курил, свидетельствуют либо о его полном непонимании тогдашней ситуации, да еще в качестве «мудреца», либо о непозволительном сознательном введении нашего народа в заблуждение. Как тут не вспомнить дедушку Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».