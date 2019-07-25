Люди постарше помнят шутливое выражение 50-х годов прошлого века — «китайское предупреждение». Воспользуемся одним из разъяснений смысла этих слов, размещенным в интернете:

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Американские ВВС совершали разведывательные полёты над территорией пролива, разделяющего Тайвань (на этом острове укрылись остатки разгромленных в ходе гражданской войны в Китае чанкайшистских войск — А.К.) и материк, при этом делали это абсолютно безнаказанно, поскольку у коммунистического Китая на тот момент не было достаточных средств ПВО. На каждый такой полёт МИД коммунистического Китая реагировал в виде «предупреждения о том, что впредь более не намерен терпеть подобные инциденты». В начале 60-х годов, когда американские ВВС прекратили полёты, специалисты подсчитали, что их было около 9 тысяч, и на каждый из них китайская сторона реагировала в виде «предупреждения». С лёгкой руки наших военных «последнее китайское предупреждение» стало крылатой фразой, которая изначально носила некоторый шуточный оттенок, показывающий бессилие предупреждающей стороны».

Нечто подобное уже не в первый раз демонстрирует Токио при рутинных рабочих поездках представителей российского правительства на входящие в Сахалинскую область Курильские острова. Особенно раздражают японцев поездки на российские острова президента, а затем председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Напомним, как это было.

Узнав о намерении президента РФ Д. Медведева посетить южные острова Курильской гряды, официальный Токио сделал «предупреждение» о «недопустимости» подобного шага. Посольству Японии в Москве было поручено довести до российского руководства о том, что Токио считает абсолютно неприемлемой поездку президента Д. Медведева на Курилы. Однако МИД РФ решительно пресек попытки оказывать давление на Россию. Заместитель министра иностранных дел РФ А. Бородавкин заявил вызванному в МИД РФ японскому послу М. Коно, что попытки Японии влиять на выбор президентом РФ Д. Медведевым маршрутов своих поездок по территории России абсолютно неприемлемы и несовместимы с добрососедским характером российско-японских отношений.

1 ноября 2010 г. президент РФ Дмитрий Медведев прибыл на остров Кунашир. Представляя поездку как сугубо внутреннее дело Российского государства, он, не комментируя японские протесты, написал в микроблоге: «Обязанность президента — контролировать развитие всех регионов России, в том числе самых отдалённых… Сегодня впервые посетил Курилы. Поговорил с людьми, посетил геотермальную станцию… Как много в России красивых мест!»

В знак протеста против посещения президентом Медведевым южных Курил правительство Японии предприняло беспрецедентный в послевоенной истории двусторонних отношений дипломатический демарш. Власти Японии временно отозвали своего посла из России, что в дипломатической практике является одним из высших проявлений недовольства. Ожидалось, что аналогично поступит и Москва, но этого не произошло. Тем самым лишний раз Токио было дано понять, что рабочие поездки российских руководителей различного ранга на Курилы — обычная практика, которая на российско-японские отношения влиять не должна. Тем не менее поездка Д. Медведева на южные Курилы в 2010 г. стала причиной заметного охлаждения двусторонних отношений. Москва в ответ на японский демарш заявила, что суверенитет РФ в отношении Курил не подлежит пересмотру, а официальные лица будут совершать рабочие поездки независимо от реакции Токио. Вслед за Медведевым южные Курилы посетили ряд министров правительства России.

Отношения Дмитрия Медведева с японским правительством демократов совсем разладились после того, как тогдашний премьер-министр Японии Кан Наото в выступлении на митинге, посвященном «возвращению северных территорий», назвал действия российского президента, посетившего вопреки предупреждениям Токио южные Курилы, «непозволительным произволом», что в России было переведено и как «грубость», и даже «оскорбление». Как российские, так и японские СМИ отметили, что высказывание премьера следует признать «небывало резким».

Ответ последовал немедленно. «Эти выражения явно не дипломатические, они резко контрастируют с той вежливой тональностью, с позитивной тональностью, которая была характерна для встречи премьер-министра Наото Кана и президента Дмитрия Медведева в Иокогаме осенью прошлого года», — заявил тогда министр иностранных дел РФ С. Лавров. Российский МИД вновь подтвердил, что поездки российского президента и высших лиц государства по различным регионам страны — внутреннее дело России. Москва также потребовала провести расследование и принести извинения в связи с надругательством над российским государственным флагом у ворот посольства РФ в Токио, совершенным активистом одной из многочисленных в Японии ультраправых националистических организаций в так называемый «день северных территорий» — 7 февраля.

Однако это требование выполнено не было. При явном попустительстве властей правонационалистические силы Японии продолжали начавшуюся после визита Медведева на Кунашир шумную пропагандистскую кампанию нагнетания недружественных к России и ее руководству настроений. Рупор правых сил, газета «Санкэйсимбун», не ограничившись почти каждодневными антироссийскими, а подчас и антирусскими пасквилями на своих страницах, быстро состряпала целую книгу под деланно гневным заголовком «Кто позволил Медведеву незаконный въезд в (нашу) страну?». В ней совершались нападки не только на власти России за их нежелание «возвращать исконные японские территории», но и клеймилось правительство демократов, не способное-де отстаивать японские требования.

Токио неизменно заявлял строгие протесты Москве и при последовавших после возвращения В. Путина на пост президента РФ поездках на Курилы уже председателя правительства Д. Медведева и министров его кабинета.

И хотя вполне очевидно, что свои поездки на Курилы Медведев, вне всякого сомнения, согласовывал с Путиным и получал от последнего одобрение, в Японии отношение к российскому премьер-министру нельзя назвать дружественным. Вот и сейчас можно ожидать гневных инвектив в адрес Медведева и России в целом со стороны японских ультраправых сил, к которым, кстати, принадлежит и сам премьер-министр Японии Абэ Синдзо, являясь специальным советником влиятельного в стране объединения националистов — «Ниппон кайги» («Японская конференция»). Почти безошибочно можно допустить, что в случае поездки Медведева ка Курилы очередным протестом отметится и МИД Японии.

Следует определить как правильную реакцию российской стороны на «запросы» по поводу намерений председателя правительства. Сообщается, что в правительстве РФ не стали комментировать предстоящие поездки премьера Дмитрия Медведева в связи с информацией СМИ о планах посещения Итурупа, но подчеркнули, что он может в любое время посетить любой российский регион, включая Курилы.

«Планы предстоящих поездок Дмитрия Медведева мы не комментируем», — заявил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов. «Очевидно, что председатель правительства РФ может в любое время посетить любой регион нашей страны, который посчитает целесообразным. Это в полной мере касается и островов Курильской гряды, входящих в состав Сахалинской области РФ», — сказал он.

На наш взгляд, возмутительными и требующими резкой отповеди являются попытки японской стороны, по сути, шантажировать Москву, как отмечает японское агентство «Киодо цусин», «неизбежным влиянием на переговоры, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, которую правительства Японии и России планируют на южных Курилах». Это лишний раз подтверждает, что Токио видит в такой деятельности на российских островах не взаимовыгодное сотрудничество и углубление добрососедства, а средство стимулирования Москвы в ответ на согласие «помогать» осваивать острова, менять свою позицию по поводу их принадлежности или, по крайней мере, для начала признать в юридическом порядке эти территории «спорными».

Как неоднократно доводилось разъяснять, в конечном счете в Японии рассчитывают через такое «совместное хозяйствование» добиться пусть не сразу, а постепенно перехода островов под японский суверенитет. Для тех, кто все еще верит в бескорыстные филантропические мотивы японцев и лично премьера Абэ при согласии «обустраивать» русские Курилы, напомним подлинные намерения политиков Страны восходящего солнца. Правонационалистическая газета Японии «Санкэй симбун» писала не так давно: «Поскольку Хабомаи и Шикотан станут японскими, японцы смогут там жить и вести экономическую, а также культурную деятельность. Кунашир и Итуруп будут находиться под российским суверенитетом, и можно будет разработать систему для того, чтобы признать здесь особый статус Японии, необходимый для экономической деятельности. Можно заключить специальное соглашение». Ну, а впоследствии по этим планам японскими должны стать и Кунашир с Итурупом.

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что очередное посещение южных Курил ответственным за экономическое развитие России, и в частности регионов, председателем правительства РФ, как и после предыдущих его поездок на острова, будет способствовать их развитию и улучшению жизни местного населения. Причем без оглядки на «чужого дядю». Ну, а японцы пусть протестуют…