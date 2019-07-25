Петр Аршинов. История махновского движения. М.: Вече, 2018

Иван Шилов ИА REGNUM

Эта книга писалась пять раз. Два раза на фронте и дважды — в ходе послевоенных обысков ее текст пропадал. Лишь с пятой попытки Петр Аршинов (1886−1938) смог завершить свой труд.

Его автор, рабочий-революционер, первоначально был членом РСДРП (б) и даже возглавлял одну из партийных ячеек. Но вскоре разочаровался в партии: «основной чертой психологии большевизма является утверждение своей воли путем насильственного устранения воли всех остальных, абсолютное подавление личности, низведение ее до неодушевленного предмета». В дальнейшем Аршинов примкнул к анархистам, был организатором и участником ряда терактов, как следствие, несколько раз арестовывался. Несмотря на критическое отношение к ленинцам, Аршинов принял участие в Октябрьском перевороте. Но уже с апреля 1919 г. занимался пропагандистской работой в войсках Нестора Махно. В 1921—1934 гг. находился в эмиграции, где и опубликовал данную книгу. Спустя четыре года после его возвращения в Советский Союз бывшего анархиста расстреляли.

Но вернемся собственно к книге.

«История махновского движения» может рассматриваться как официальная история повстанцев. Отметим, что предисловие к ней написал другой идеолог махновцев —Всеволод Эйхенбаум (брат знаменитого советского литературоведа), выступавший под псевдонимом Волин.

По этой причине, несмотря на то, что «она писалась с исключительной придирчивостью к точности изложения», в книге опущены все сомнительные деяния Махно и его подельников. Так, ничего не говорится о терроре, совершавшимся повстанцами, нарушениях ими обычаев войны: «грабежи, насилия над мирным населением, антисемитизм — относятся к области фантастической лжи». В частности, погромы списывались Аршиновым на конкурента Махно, атамана Никифора Григорьева, оперативно ликвидированного соратниками Нестора Ивановича. Также исследователем игнорируется печальный факт догматизма движения, предопределивший его последующий разгром.

Дело в том, что махновцы, сражавшиеся против австрийских и немецких войск и их союзников, а также против деникинской и врангелевских армий совместно с красными, последовательно и неоднократно предавались последними. Тем не менее они вновь и вновь заключали соглашения с большевиками, избегая даже тактических союзов с их противниками. Подобная стратегия обуславливалась стойким убеждением Махно, что контрреволюция большее зло, чем левая партия, пусть и использующая тиранические методы. В дальнейшем это будет сформулировано Роланом Бартом в его знаменитом афоризме: «Мифов слева не бывает».

При этом махновцы прекрасно понимали, что их неверные союзники — «цепкие, властные, чуждые какой бы то ни было общественной и моральной сентиментальщины и не останавливающиеся ни перед какими средствами в борьбе за свое торжество». Но они шли за ними, как за дудочкой гамельнского крысолова и, увы, с таким же трагическим концом.