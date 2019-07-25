Саркофаги древней элиты и другие тайны новгородского Георгиевского собора
Археологические исследования одного из древнейших храмов Руси — Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде — принесли новую сенсацию. Экспедиция Института археологии Российской академии наук (РАН) обнаружила шесть каменных саркофагов с останками боярской верхушки древнего Новгорода. При этом саркофаги оказались вкопанными в землю таким образом, что по их крышкам, как по лестнице, можно было подняться в собор.
Лестница с «секретом»
К исследованию южного фасада собора учёные подобрались не сразу. Как рассказывает член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук Владимир Седов, работы археологов начались в 2013 году и первые годы проводились только внутри собора.
«А в дальнейшем оказалось, что возможно исследовать весь собор полностью, в том числе и по периметру, с тем, чтобы получить полную картину этого замечательного памятника», — сообщил Владимир Седов в интервью, опубликованном на сайте Новгородской митрополии.
Отметим, что исследования собора были инициированы митрополитом Новгородским и Старорусским Львом. Новгородская епархия оказывает учёным различное посильное содействие.
Раскопки с внешней стороны собора ведутся с 2015 года. В этом году учёные добрались до восточной части южного фасада храма и здесь обнаружили основания пристроек начала XIX века (они были снесены в 1930-х), но самое интересное — шесть каменных сборных саркофагов. Каждый из них собран из шести плит.
Все саркофаги датируются XII — началом XIII века, это домонгольский период. Они были поставлены в три ряда, причём их каменные крышки в центральном ряду находятся непосредственно перед входом в собор и вкопаны на одинаковом расстоянии друг от друга таким образом, что образуют ступени лестницы, по которой можно подняться в храм.
Свято-Юрьев монастырь был основан в 1030 году на берегу реки Волхов князем Ярославом Мудрым, носившим в крещении имя Георгий (Юрий — диалектная форма имени Георгий, широко распространенная в древнерусском языке). Первоначально и монастырь, и соборная церковь святого Георгия были деревянными. Каменный храм был заложен в 1119 году. По размерам Георгиевский собор уступает только Софийскому собору, расположенному в Новгородском кремле.
Элитная усыпальница
По словам Владимира Седова, уникальность находки не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются — всего в Новгороде их обнаружено около 15, в том числе в Софийском соборе Новгородского кремля.
Подобные саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и встречаются только в ряде столиц княжеств домонгольского периода: в Киеве, Чернигове, Переяславле и Новгороде.
Из шести саркофагов, найденных в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, пять оказались доступны для исследований, ещё к одному археологам просто не удалось подобраться — он под более поздним фундаментом храма. Учёные предполагают, что в них похоронены представители боярской верхушки Новгорода, ведь Георгиевский собор Юрьева монастыря был княжеским, и похоронить здесь можно было либо монаха этой обители, либо человека с очень высоким социальным статусом.
Каменные плиты саркофагов — те самые «ступени лестницы» — весом около полутора тонн каждая. Чтобы снять её, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе такую усыпальницу могли только очень состоятельные люди, считают учёные.
Высокий уровень жизни погребённых — а в саркофагах найдены останки и мужчин, и женщин, и детей — доказывают и данные первичного антропологического обследования. Все погребённые мужчины и женщины были, в основном, в возрасте около 50 лет и старше (учитывая, что средняя продолжительность жизни для средневекового человека составляла 35−38 лет), вели активный образ жизни, на что указывает большая изношенность суставов, но при этом очень хорошо питались: почти у всех сохранились зубы.
Погребённые были завернуты в бересту и, возможно, в ткань, которая не сохранилась. На всех женщинах были высокие кожаные сапоги. В одном из погребений найдены серебряные серьги (или височные кольца).
Мирошкевичи
На саркофагах нет каких-либо надписей. Учёные объясняют это тем, что современники хорошо знали, кто в них похоронен. Но сейчас можно только «осторожно предполагать», что погребения принадлежат новгородским боярам, упомянутым в Первой новгородской летописи, — семейству Мирошкевичей.
В летописных источниках упоминается, что возле Георгиевского собора был похоронен Мирошка Несдинич — новгородский посадник с 1189 по 1204 годы. Говорится в летописи и о его сыне Дмитрии, который тоже был посадником Новгорода и был погребён рядом с отцом.
«Но даже если антропологи смогут извлечь палеоДНК и доказать родство погребённых, подтвердить такую гипотезу будет очень трудно, и, возможно, она останется в разряде предположений и осторожных высказываний», — отметили в Институте археологии РАН.
Добавим, что ранее археологи нашли у Георгиевского собора саркофаги, которые, скорее всего, принадлежат монахам: в одном из них обнаружены остатки кожаного креста. То есть у собора находились как участки престижных монашеских погребений, так и погребения боярских семей — вероятно, связанных с Людиным концом, а, возможно, и с другими территориями древнего Новгорода.
Напомним, при исследовании Георгиевского собора в 2015 году в нём была обнаружена гробница с мощами святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского
По данным историков, с конца XII века Георгиевский собор служил местом последнего упокоения не только настоятелей обители, но русских князей и новгородских посадников. В 1198 году в соборе были похоронены два сына князя Ярослава Владимировича — Изяслав, крестник преподобного Варлаама Хутынского, и его брат Ростислав; в 1203 году — принявший в монастыре постриг новгородский посадник Мирошка Несдинич; в июне 1233 года — юный князь Феодор Ярославич, старший брат князя Александра Невского; а в 1224 году — его мать Феодосия Мстиславна (в монашестве Ефросиния); в 1453 году — Дмитрий Шемяка.
Сотни ликов
Помимо сенсационной находки уникальных боярских саркофагов, не менее важны для 900-летней истории Георгиевского собора и другие результаты работы археологов: сами стены собора, полы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фрагментов фресок было найдено так много — десятки тысяч, что самим исследователям справиться с ними было не под силу, привлекали волонтёров. Среди них — ценнейшие фрагменты фресок с древними граффити, составившиеся в почти целую надпись, повествующую о смерти новгородского князя Изяслава, а также фрагменты личного письма.
Учёные предполагают, что исследования Георгиевского собора могут потребовать ещё не менее трёх-четырёх лет.