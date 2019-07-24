



Ирина Языкова. Со-творение образа. Богословие иконы. М.: Издательство ББИ, 2019

Ирина Языкова. Со-творение образа. Богословие иконы. М.: Издательство ББИ, 2019

Исследование искусствоведа Ирины Языковой (Библейско-богословский институт св. апостола Андрея) знакомит читателя с историей иконописи и ее месте в христианстве.

Ученый отмечает относительно позднее появление образов: «Первые иконы стали появляться только в IV—V вв. (…) Первые иконы напоминали позднеримский портрет и написаны в реалистической (натуралистической) манере: энергично, пастозно, чувственно».

Но было бы ошибкой, размышляя над иконами, судить о них только с позиций эстетики, сравнивая, например, с современными им образцами языческой (а в дальнейшем светской) живописи. Христианская эстетика отличается от мирской, для нее обыденная (тварная) красота не является самоцелью. Важна внутренняя, духовная красота, неразрывно связанная с этическим началом. Ведь образа, согласно постановлению Второго Никейского собора «побуждают к воспоминанию о самих первообразах и к любви к ним», то есть о Боге и святых.

Поэтому икона «изначально создавалась как сакральный текст», для понимания которого необходим специальный набор навыков прочтения. Первый (буквальный) ее уровень предполагает простое знакомство с сюжетом. Второй (аллегорический) уже требует знания символов, изображенных на иконе. Ведь она, в отличие от картины, не несет ничего лишнего, а цветовая символика и изображения несут в себе внутренние смыслы (например, благословение, отказ от мирских благ и т. д.). Третий (моральный) уровень связан с этикой, он воспитывает человека. Наконец, четвертый (анагогический) являет собой «ступень чистого созерцания, переход от видимого к невидимому (…), от образа к непосредственному общению с Первообразом».

К сожалению, уже вторая ступень (в древности она соответствовала уровню оглашенных, то есть готовящихся к крещению или воцерковлению) чрезвычайно сложна не только для современного мирянина, но, увы, и для иконописца. Языкова приводит примеры икон, в основе которых лежало известное изображение будущего святого, к которому просто пририсовывался нимб. Например, образа святого и праведного воина Феодора Ушакова, «вообще пока еще не отличаются ничем от парадных портретов» знаменитого флотоводца. По мнению исследователя, подобные ошибки обусловлены тем, что «иконография большей части новопрославленных святых еще не вполне устоялась и не до конца осмыслена на уровне духовного опыта церкви». Ведь «современная икона переживает сложный период возрождения, а вернее возвращения, период нового прочтения старого канона и осмысления глубоких богословских основ образа».

Когда-то философ Евгений Трубецкой, размышляя об образах, их «умозрении в красках», с сожалением признавался: «мы проходили мимо иконы, но не видели ее». Не хотелось бы, чтобы ошибки современных иконописцев возвратили нас к этим временам.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».