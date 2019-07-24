Председатель Центризбиркома Элла Памфилова готова вывести проблему с нарушениями на выборах в Петербурге «на федеральный уровень» через обращения к генеральному прокурору Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Об этом она заявила на заседании ЦИК в среду, 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Муниципальная избирательная кампания в северной столице с самого начала, как и в 2014 году, оказалась сопряжена со скандалами: десятки местных избиркомов (ИКМО) скрывали от кандидатов дату назначения выборов, прятались и меняли адреса без предупреждения, работали по два часа в сутки, не пускали в помещение кандидатов, которым приходилось сутками дежурить под дверью муниципалитетов и пробиваться через «подставные» очереди из мужчин спортивного телосложения. На данный момент в Горизбирком Петербурга поступило около 2 тысяч жалоб на действия ИКМО, включая 500 жалоб на отказы в регистрации кандидатов. Параллельно с 1 июля суды города приняли к рассмотрению более 182 исковых заявлений на действия ИКМО. Аппарат ЦИК уже заявил, что из Петербурга в столицу поступает жалоб больше, чем со всех остальных регинов России вместе взятых.

Элла Памфилова поинтересовалась у председателя СПбИК Виктора Миненко результатами его работы с правоохранительными органами, числом поданных заявлений на нарушения ИКМО, числом наказанных должностных лиц.

«Что сделано правоохранительными органами Петербурга по наведению порядка на муниципальных выборах, наказан ли кто-то, чтобы другим неповадно было, или ситуация осталась такой, какой и была прежде?» — спросила глава ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Председатель Центризбиркома Элла Памфилова

Миненко сообщил, что Горизбирком направил 7 обращений в прокуратуру, 5 — в ГСУ СК по Петербургу. Результат рассмотрения дел пока неизвестен. Кроме того, было составлено 5 протоколов об административных правонарушениях в отношении членов ИКМО. Однако три из них по ИКМО «Сергиевское» до сих пор не рассмотрены, так как мировая судья 32 участка ушла в отпуск, дела к производству не приняты. Еще по одному протоколу в отношении председателя ИКМО «Сосновское» дело было прекращено 19 июля — за отсутствием состава правонарушения.

«По председателю ИКМО «Ржевка» до настоящего времени идет материал к нам почтой, он не поступил, мы обращались в судебные органы, нам сказали: «Получите все согласно установленным правилам», — сообщил Миненко.

Такая информация Памфилову не устроила, она даже предположила, что «сглазила» Миненко, когда хвалила его около месяца назад. «С учетом того, что вы сказали, придется мне, наверное, обратиться в Верховный суд к Лебедеву — (мировой) судья уходит в отпуск и блокирует работу выборов. Прошу с этим досконально разобраться, это что такое?» — не поняла Памфилова.

«Или ваши иски беззубые и обращения абсолютно беззубые и неаргументированные, если отказ за отсутствием состава правонарушения, или что? Если не работает правоохранительная система Санкт-Петербурга, тоже, коллеги, готовьте обращения на Генерального прокурора и руководителя Следственного комитета — со всеми фактами и нашими обращениями», — продолжила она.

Следственный комитет РФ

По словам Памфиловой, ЦИК тоже до сих пор не получил ни одного ответа на собственные запросы в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и в петербургскую прокуратуру, хотя в общей сложности направил 13 обращений с 25 июня.

«Пока тоже ни одного ответа. Придется мне вывести это на федеральный уровень. Потому что если так будет продолжаться, то я не гарантирую, что в день голосования люди, которые смотрят, что их коллеги натворили безобразий и остались абсолютно безнаказанными, они не будут позволять себе те же безобразия, которые планируют», — заявила Памфилова.

Она добавила, что Миненко следует в рамках своей компетенции применять максимально возможное наказание для должностных лиц, вплоть до роспуска муниципальных комиссий и снятия председателей. Заметим, еще ни разу на такие шаги Горизбирком Петербурга не решался даже в отношении тех председателей ИКМО, которые не пускали в помещение комиссий членов Горизбиркома. По мнению Эллы Памфиловой, такая работа негативно скажется и на губернаторской избирательной кампании, которая также проходит в Северной столице. «Если вы сейчас этого не сделаете, не покажете зубы, считайте, что вы муниципальную кампанию провалили. Люди не понимают, им все равно, муниципальные или губернаторские выборы, они это в один узел закрутят, и это ударит по всем выборам Петербурга. На вас лежит прямая ответственность», — заявила она. Её заместитель Николай Булаев предположил, что юрист Горизбиркома, который составляет протоколы об административных правонарушениях, либо некомпетентен, либо превысил свои полномочия намеренно, поэтому, вероятно, «настал момент, когда человек нуждается в отстранении». «Или слишком хорошо (полномочиями) воспользовался, то есть сознательно, осознанно составлял протоколы, чтобы именно такие решения суды и принимали. Эту версию тоже нельзя исключать», — согласилась Памфилова. Однако Виктор Миненко версию о саботаже внутри своей структуры отмел.

Добавим, на данный момент помимо 1,5 тыс. единороссов на муниципальной кампании в Петербурге сумели зарегистрироваться почти 1,5 тыс. самовыдвиженцев. Стоит указать, что многие из них победили на праймериз «Единой России», однако затем по какой-то причине при подаче документов решили от бренда партии отказаться. Среди зарегистрированных кандидатов также есть 451 представитель «Справедливой России», 354 — КПРФ, 222 — Партии роста, 280 — «Яблока». Как уже отмечалось, многие оппозиционные кандидаты пытаются обжаловать отказы в своей регистрации через суды, однако параллельно снять их с выборов через суд также пытаются представители «Единой России».Так, руководитель петербургского отделения «СР» Марина Шишкина направила Памфиловой обращение, где указывает на странную схему и «новую технологию петербургских ИКМО по снятию» с выборов, когда единороссы пытаются оспорить регистрацию других кандидатов под предлогом того, что в момент подачи документов желающие принять участие в выборах самовыдвиженцы и оппозиционеры не предъявляли сотрудникам ИКМО оригиналы общегражданских паспортов. Это действие ИКМО никаким образом не регистрируют, подчеркивает Шишкина, поэтому в судах ситуация выглядит как слово кандидата против слова сотрудника ИКМО, оформлявшего его регистрацию. Кроме того, по закону ИКМО не имеет права пересматривать собственные решения, но делает это, выпуская «бюрократический брак» и подводя кандидатов под «снятие с выборов» через суд. Поведение Горизбиркома в сложившейся ситуации Шишкина называет инертным, озабоченность у нее вызывае и «полное отсутствие какой-либо реакции на ситуацию со стороны правоохранительных органов Санкт-Петербурга: нет информации о возбуждении хотя бы одного уголовного дела в отношении председателей или членов ИКМО, отсутствуют сведения о привлечении к административной ответственности руководителей ИКМО». В связи с этим она просит ЦИК принять дополнительные меры и содействовать привлечению виновных к отвественности, а также объяснить, есть ли в арсенале Центризбиркома вообще какие-либо законные методы защиты кандидатов от подобных действий ИКМО или нет.