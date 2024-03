Американский сайт Defense News ежегодно составляет и публикует рейтинг 100 самых крупных поставщиков оборонной продукции в мире. На днях появился рейтинг на 2019 год, который сделан на основе данных за 2018 год.

Анализ этого рейтинга наводит на грустные мысли. В списке присутствуют только две компании из российского оборонного сектора. На 15-м месте находится Концерн ВКО «Алмаз-Антей» с общим доходом от продаж продукции военного назначения в $9,7 млрд. Российская корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение» занимает 32-е место с общим доходом от продаж оборонной продукции в $3,6 млрд. Общая сумма дохода на две наши компании составляет $13,3 млрд.

В рейтинге лидируют компании из Соединенных Штатов. На первых четырех местах находятся такие компании ВПК США, как: Lockheed Martin ($50,5 млрд, 1-е место), Boeing ($34 млрд, 2-е место), Northrop Grumman ($25,3 млрд, 3-е место), Raytheon ($25,2 млрд, 4-е место). Из ста компаний рейтинга сорок одна компания представляет американский военно-промышленный комплекс. Общая сумма дохода крупных оборонных подрядчиков США составляет $253,5 млрд.

Defense News впервые в этот рейтинг поместил китайские компании. Их восемь: Aviation Industry Corporation of China ($24,9 млрд, 5-е место), China North Industries Group Corporation Limited ($14,8 млрд, 8-е место), China Aerospace Science and Industry Corporation ($12,1 млрд, 10-е место), China South Industries Group Corporation ($12 млрд, 11-е место), China Electronics Technology Group ($10,3 млрд, 12-е место), China Shipbuilding Industry Corporation ($9,8 млрд, 14-е место), China Aerospace Science and Technology Corporation ($8,1 млрд, 19-е место). Общая сумма дохода на китайские компании составляет $97 млрд. Семь китайских компаний занимают более высокие позиции в рейтинге, чем «Алмаз-Антей».

Кратко пройдемся по цифрам: российские подрядчики — $13,251 млрд, подрядчики США — $253,535 млрд, подрядчики Китая — $97 млрд. Сравним ВВП стран за 2018 год по оценке МВФ: Россия — $1,719 трлн, США — $20,412 трлн, Китай — $14,092 трлн.

Теперь посмотрим на военные бюджеты трех стран. Военный бюджет России на 2018 год составил $61,4 млрд. Военный бюджет США — $649 млрд. Военный бюджет Китая — $250 млрд.

Совершенно очевидно, что объем ВВП оказывает прямое влияние на возможные военные расходы страны, а большой военный бюджет позволяет поддерживать отечественный военно-промышленный комплекс в хорошем тонусе. Кстати, эксперты Defense News так и отмечают, что европейские и российские оборонные компании должны экспортировать, чтобы выжить. А китайским и американским компаниям это не нужно — у них достаточно большой внутренний заказ, чтобы они могли выжить без внешних рынков.

Безусловно, военно-политическим руководством России проделана огромная работа по обеспечению стратегического сдерживания США. И это при том, что российский экономический потенциал не сопоставим с экономическим потенциалом Соединенных Штатов. Наш ВВП в 2018 году был меньше почти в 12 раз, а военный бюджет в 2018 году — меньше американского в 10,6 раза.

Следует заметить, что Россия в 2018 году поднялась на две позиции по размеру ВВП и заняла 11-е место, обогнав Южную Корею. По оценке МВФ, ВВП РФ увеличился на $452 млрд. Однако Россию по размеру валового внутреннего продукта, кроме США и Китая, обгоняют Япония ($5,167 трлн), Германия ($4,211 трлн), Британия ($2,936 трлн), Франция ($2,925 трлн), Индия ($2,848 трлн), Италия ($2,181 трлн), Бразилия ($2,138 трлн) и Канада ($1,798 трлн).

При этом Россия превосходит каждую из десяти стран, имеющих больший ВВП, по размеру территории и по запасам природных богатств. Шесть стран из этих десяти Россия превосходит по количеству населения. 11-е место по размеру ВВП — это не достойное место для нашей страны с учетом ее потенциала.

Кстати, начальник военной разведки Пентагона в Россию в долгосрочной перспективе не верит. 20 июля 2019 года завершился ежегодный форум по безопасности в американском городе Аспене, штат Колорадо. В ходе своего выступления на данном мероприятии начальник разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай, и Москва будет вести себя непредсказуемо, если ее «припереть к стенке». Эшли также отметил, что несколько тысяч российских ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу.

По поводу Китая начальник военной разведки сказал, что «китайцы лидируют в экономическом плане, это долгосрочное». Таким образом, Роберт Эшли полагает, что Россия не выдержит длительной конкуренции.

Надо понимать, что сдерживание США и других стран Запада — это игра в долгую. Следует иметь в виду, что военный потенциал всегда является функцией от потенциала экономического. Причем зависимость, так сказать, обратно-прямая: сильная экономика при слабой армии жить может, а вот сильная армия при слабой экономике быстро кончается вместе с крахом экономики и самого государства.

Таким образом, архиважной задачей России является подъем национальной экономики. Только таким образом нашей стране удастся сохранить государственный суверенитет. А подъем экономики не возможен без человека, без его порыва и его творческого труда потому, что любая победа на две трети нематериальна.