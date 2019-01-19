



Вадим Муханов. Кавказ в переломную эпоху (1917–1921 гг.). М., 2019

Вадим Муханов. Кавказ в переломную эпоху (1917−1921 гг.). М., 2019

Распад Российской империи привел к постепенной советизации практически всех ее окраин. В ряде случаев (Польша, Прибалтика) ей предшествовала власть национальных правительств и относительно долгий период независимости. Напротив, над другими регионами (Украина, Белоруссия) Красная армия довольно быстро установила свой контроль, врываясь на плечах отступавших белогвардейцев.

Историк Вадим Муханов (МГИМО) реконструирует военно-политические процессы, происходившие на юге империи, завершившиеся воцарением большевиков в Закавказье.

Книга, основанная на долгой работе автора в архивах (РГАСПИ, РГВИА), состоит из двух очерков и связанных с ними обширных документальных приложений.

Первый очерк «Кавказ в революционную пору. К истории Закавказья в 1917-м — первой половине 1918 г.» ранее уже выходил отдельным изданием, о котором мы писали, поэтому ограничимся кратким его изложением. «Кавказ» включает в себя рассказ о политике Временного правительства в регионе, борьбе местных национальных элит и их реакции на большевистский переворот. В отличие от центральных районов страны, ситуация в Закавказье усугублялась близостью линии фронта, и к внутренним политическим процессам добавлялся германо-турецкий фактор, предопределивший конец Закавказской федерации в составе России, на месте которой появились независимые Азербайджанская, Армянская и Грузинская республики.

Второй очерк, «Красная армия от Баку до Батума. К истории советизации Закавказья 1920−1921 гг.» (Муханов называет его хроникой) описывает процесс крушения местных национальных режимов. Исследователь отмечает, что, как и в случае с Закавказской федерацией, важную роль здесь сыграла Турция. И Москва, и кавказские элиты (главным образом меньшевистской Грузии) стремились использовать Анкару в своих целях. Геополитические интересы Турции и устремления коммунистов (несмотря на ряд нестыковок) в конечном счете совпали. Думается, на решение данного вопроса в пользу большевиков повлияла финансовая и военная помощь правительству Ататюрка, которое вело в это время войну с Грецией. В книге приводятся данные, что всего в течение 1921 г. в распоряжение турецкого правительства было послано 6,5 млн рублей золотом, 33 275 винтовок, 57 986 тыс. патронов, 327 пулеметов, 54 артиллерийских орудия, 129 479 снарядов, 20 тыс. противогазов и большое количество другого военного снаряжения. 3 октября 1921 г. турецкому военному командованию в Трабзоне были переданы эскадренные миноносцы «Живой» и «Жуткий».

В итоге последние защитники грузинской государственности, оборонявшие Батум, оказались между Красной и турецкой армиями. Интересно, кто-нибудь из них вспомнил тогда о произошедшей двумя годами ранее Шамхорской резне, когда по инициативе грузинских политиков во главе с Ноем Жорданией и при поддержке ряда мусульманских лидеров были вырезаны сотни русских солдат, отступивших с Кавказского фронта, который только что сам защищал от резни Закавказье.

Увы, плата за преступление нередко бывает не менее жестокой, чем первоначальное злодеяние.

Полностью текст книги Вадима Муханова общедоступен здесь.