Любая система и любое явление всегда имеет свои изъяны и проблемы. Однако это почему-то не касается «демократии» американского образца, во всяком случае, если судить по англосаксонской прессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч

За десятилетия однополярного мира свои недостатки США и Европа научились надежно ретушировать, а преимущества выносить на первый план. В условиях всеобщего избирательного права говорить о проблемах было попросту невыгодно, поэтому демократия быстро стала прибежищем популистов, а они, в свою очередь, вместо исправления ошибок склонны были искать оправдания для «правильности» своих шагов.

До недавних пор оспорить такую политику было некому, однако с ростом влияния Москвы и Пекина, ситуация начала меняться.

Еще недавно Европа любила заявлять о себе как о самом стабильном континенте, теперь же Москва регулярно напоминает европейцам о том, что только лишь с 1989 по 2008 год, за два десятилетия здесь было создано и разрушено больше государств, чем в любом другом регионе мира.

Даже в период деколонизации Африки в 1960 году на свет появилось 17 государств, в «стабильной» же Европе 15 новых государств появились только на месте СССР, еще 7 — на месте бывшей Югославии и 2 — на месте Чехословакии. И это, не считая 4-х «непризнанных республик».

Годами Запад убеждал остальной мир в том, что институты демократии позволяют принимать максимально прозрачные и взвешенные решения, ведь формально действия страны обязан был легитимизировать народ. На практике же это приводило лишь к тому, что непопулярным шагам предшествовала масштабная информационная кампания, которая и склоняла граждан дать нужный ответ.

За последние 10 лет стало предельно очевидно, что американская демократия — это в первую очередь «демократия» капиталов. Несмотря на все полезные обществу гражданские институты, она прежде всего формирует преимущества для правящего класса и крупного бизнеса страны. В ее рамках у корпораций и политических функционеров действительно появляются рычаги влияния на решения государства, для людей же отводится роль наблюдателей.

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Парадокс, но именно при «демократии» стала возможна ситуация, при которой власть может игнорировать мнение общества и быть полной противоположностью историческим и культурным традициям своего народа, что мы и наблюдаем в откровенном навязывании «общечеловеческих» ценностей, ЛГБТ-культуры, ювенальной юстиции и прочих шагов.

«Власть народа» не состыкуется с американской версией демократии еще и потому, что подменяет понятие прямых выборов. Так, в 2010 и 2014 годах Верховный суд США дважды выносил решения, снимавшие лимиты по размеру корпоративных вкладов в финансирование предвыборных кампаний. А в 2016 году американские олигархи-миллиардеры Чарльз и Дэвид Кох и вовсе публично заявили, что пожертвуют миллиард долларов тому кандидату, кто лучшим образом обеспечит их интересы на будущем посту.

Что же касается экспорта демократии в другие страны, то за три десятилетия однополярного мира отличия можно было найти лишь в масштабах гуманитарных катастроф, к которым эта «демократизация» приводила.

При этом стоит признать, что с точки зрения внутренней политики американская система сбалансирована, особенно в рамках институциональной организации. Страна представляет собой федерацию штатов, каждый из которых волен создавать свое локальное законодательство в части, не делегированной федеральному уровню. При этом, несмотря на огромный объем полномочий, которым распоряжается президент во внешнем мире, его возможности внутри страны существенно ограничены системой сдержек и противовесов.

Matt H. Wade Белый дом, США

На первый взгляд, это выглядит образцово, однако если прибавить к этому функционирующий в США лоббизм, в рамках которого политические функционеры легально «скупаются» транснациональными корпорациями, возникает вопрос, кто именно определяет курс страны и кто пытается направлять президента. Особенно это стало актуально после того, как Конгресс при Трампе резко расширил свои «внешнеполитические» полномочия. Как говорил о подобном двойном дне известный британский журналист Геральд Барри: «Демократия — это, когда вы говорите, что вам нравится, но при этом делаете, только то, что вам говорят».

Другая проблема европейской и американской демократии в последние годы показала себя на внутреннем поле. Оказалось, что система крайне уязвима для популистов и рекламщиков, для политических лидеров, умеющих манипулировать массами через колоссальный медийный аппарат.

Само формирование «однополярной» демократии осуществлялось таким образом, что популисты стали большинством не только в среде политиков, но и в сфере общественных деятелей. Как следствие, ахиллесовой пятой оказалась затрудненность в принятии и воплощении непопулярных решений. Достаточно было лишь заявить о необходимости сокращения пособий, сославшись на исчерпание средств, как тут же появлялся риск немедленного проигрыша выборов. Куда проще было воспользоваться отсутствием конкурентной силы и решить проблемы за чужой счет.

В итоге едва однополярный мир был сформирован, как тут же принялся организовывать переток средств. До президентства Джорджа Буша-младшего доходы обеспечивал бывший блок стран Советского Союза, но вскоре этого стало не хватать. Для компенсации обещанного роста благосостояния, а также для поддержания раздутых бюджетов министерств, каждому следующему президенту Америки приходилось надувать долларовые пузыри, организовывать «цветные» революции, вторжения и все активнее склонять партнеров к покупке американского госдолга.

Rdsmith4 Штаб-квартира ФРС

Появление на сцене альянса Москвы и Пекина, в особенности его укрепление после 2018 года, резко изменило ситуацию, в результате один только резкий рост расходов на оборону в прошлом году ($54 млрд) потребовал от Трампа на 13,5% сократить финансирование образования, на 20,7% сельского хозяйства, на 16,2% здравоохранения и так далее. А поскольку использовать привычные методы через подрыв очередной страны — Венесуэлы, у Вашингтона не получилось, все свелось к очередным рекордным займам и введению пошлин против китайских и европейских товаров. Так еще одна витрина «демократии» оказалась разбитой.

Сегодня с еще более раздутыми бюджетами экономическая ситуация в США официально демонстрирует рост, однако его основу по-прежнему составляют высочайшие темпы внутренних и внешних заимствований. Сложность подобного положения прекрасно демаскирует сам Дональда Трамп, пытающийся ради латания дыр расширить арсенал «антидемократических» торговых войн за счет экспортного субсидирования, тарифов, введения выгодных для США технологических и экономических стандартов, девальвации курса национальной валюты и прочих нерыночных шагов…

Другими словами, истинной причиной для сегодняшнего всплеска противоречий между Москвой и Вашингтоном, США и Европой, а также Белым домом и КНР является вовсе не вопрос строя и не идеологических разногласий, хотя именно эта ширма по-прежнему преподносится во вне, а «американская» война элит, необходимость Вашингтона аккумулировать ресурсы накануне перехода к новому технологическому укладу. Вытекающий из этого вопрос конкуренции и желание вместо совершения непопулярных шагов (накануне выборов) снова за чужой счет решить свои проблемы.

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По факту навязываемый миру «экспортный» вариант американской демократии является самой недемократической системой функционирования общества. Ведь, как известно, сугубо монетарные причины для вторжения в Ирак оправдывались планами немедленного введения демократических норм жизни. Длинная череда «цветных» революций и переворотов в Северной Африке и на Ближнем Востоке также прикрывалась идеей о проведении в арабском мире демократических реформ. Даже само восприятие демократии в XXI веке выродилось в формат универсальной индульгенции, используемой Вашингтоном и ЕС как оправдание в удобные политические моменты.

При этом «демократия» времен Холодной войны носила в себе не менее избирательный характер, однако ее темные стороны в те времена ретушировались сильней. Диктаторские режимы, которые дружили с Западом, публично получали право называться «свободными», а те демократичные страны что симпатизировали позиции СССР, напротив скрыто признавались враждебными всем «цивилизованным» принципам. В наши дни сегрегация по политическому строю лишь усилилась, однако реалии и двойные стандарты, благодаря глобальной сети, начали становиться достоянием общественности гораздо чаще.

Кроме того, после распада СССР демократия стала прикрывать совершенно иные процессы. Публично заявлялось, что величие страны в постидеологическом мире будет определяться размерами «Кремниевых долин» и способностью государств создавать среду для реализации человеческого потенциала, на практике же все сводилось к укреплению влияния бизнеса, а не к новой роли национальных государств.

StockSnap Бизнес

В итоге сегодня рынок определяет в США весь порядок финансирования политических партий, а следовательно, и их курс. Вместо проведения народной воли, делегированной «депутатам» голосованием граждан, конгрессмены и сенаторы за деньги продавливают интересы бизнеса через лоббизм. Нигде это несоответствие демократическим нормам не проявляется так явно и очевидно, как в демократии США. В той самой «демократии», которая по определению должна быть властью народа.

По сути, противоборство двух сверхдержав, завершившееся в 1991 году, попросту сменилось экспансией нового захватчика, но под той же ширмой. Прикрываясь идеями либерализма, империями стали транснациональные банки и корпорации, за последние 30 лет руками США едва не воплотившие в жизнь развал института суверенных государств.

Демократия к 2019 году до такой степени перестала отвечать своему изначальному смыслу, что начала противоречить сама себе. Речь порой доходит до диаметральной путаницы в банальных терминах, когда в США либералом называют того, кто выступает за усиление роли государства и увеличение налогов с богатых, а в Британии таких людей наоборот приписывают к лагерю социалистов. Консерватор в США — это политик, выступающий за урезание прав правительства и расширение частного предпринимательства, а в Англии — так самоопределяется либерал.

Даже основополагающее правило классиков либерализма уже содержит в себе ответ на вопрос, что такое демократия, строй или удобный инструмент политики? В свое время Джон Милл написал: «Единственным основанием применения силы к другому члену цивилизованного сообщества, даже против его воли, является предотвращение ущерба другим», и нет никаких сомнений, что он прекрасно понимал: слово «ущерб» будет интерпретироваться странами по-разному. Так, как демократии будет удобно.

Джордж Фредерик Уоттс. Джон Стюарт Милль. 1873

На практике в американской политической системе власть сегодня находится у того, кто имеет больше денег, а общие формы демократии определяет частный капитал. Эту простую истину подтверждает каждодневная практика западных обществ, со всеми вторжениями, революциями и торговыми войнами, бенефициарами которых все эти годы становились международные корпорации Европы и США.

На протяжении десятилетий официальные политологи, СМИ и другие апологеты Западного строя делали все, дабы выдавать эти минусы за плюсы. Но если успешный в XX веке проект позволял делать нечто подобное, то в XXI веке осуществлять это стало нелегко.

Ранее без всяких споров заявлялось, что, в отличие от недемократических государств, страны, выбравшие демократический путь развития, априори более развиты, однако сегодня государства Южной Азии, бурно растущая Индия и другие столицы этот тезис опровергают. В прошлом столетии считалось, что приход демократии всегда означает расцвет государств, но после утери необходимости создавать в пику СССР государства-витрины приход демократии стал отождествлять разгром.

Россия доказала, что при централизованной власти можно возродиться из небытия, Китай продемонстрировал, что процветание возможно и при жестких режимах. Растущая популярность центристов, консерваторов и национальных партий в ЕС говорит о кризисе демократии еще ярче, и процесс отторжения все нарастает.

Конечно же, это не значит, что из других режимов и политических систем не стоит брать самое лучшее, важно лишь понимать, что демократия не универсальная форма правления, у каждого государства есть своя специфика, и при импорте ценностей это важно осознавать.