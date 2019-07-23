Будут ли США вводить санкции против православных Церквей?
Министерство иностранных дел Китая отреагировало на планы США создать Международный альянс за свободу вероисповедания. Напомним, что об этом завил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе второго министерского совещания по религиозной свободе во всем мире, которая с 15 по 18 июля проходила в Вашингтоне. Она была организована государственным департаментом США, на ней присутствовали представители 106 государств.
Отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Вашингтон «на прошлой неделе продолжил опорочивать и очернять религиозную политику Китая и свободу религиозных убеждений и вмешиваться во внутренние дела Китая». Позиция США, по его словам, «вызвала сильную оппозицию со стороны китайского народа. Около 100 ученых и религиозных деятелей направили совместное письмо госсекретарю Помпео, чтобы выразить свое сильное возмущение этими безответственными замечаниями, связанными с Синьцзяном. 19 июля Китайская буддийская ассоциация, Китайская даосская ассоциация, Китайская исламская ассоциация, Китайская католическая патриотическая ассоциация и епископская конференция Католической церкви в Китае, Китайский христианский совет решительно осудили нападения США на этническую и религиозную политику Китая. По факту, то, что сделали США, также вызвало отвращение и оппозицию во многих странах, некоторые из которых отказались присутствовать на совещании».
Официальный представитель МИД КНР указал на то, что «глава крупнейшей мусульманской группы в Индонезии публично заявил о своей поддержке политики китайского правительства в отношении Синьцзяна, заявив, что обвинения некоторых западных стран в отношении Китая политически мотивированы и не соответствуют действительности. Недавно послы при женевском отделении ООН из Пакистана и Саудовской Аравии (в числе 37 стран) направили совместное письмо председателю Совета ООН по правам человека и Верховному комиссару по правам человека, в котором признали прогресс в области защиты прав человека и борьбы с терроризмом и радикализмом в Синьцзяне». Что касается «так называемого Международного альянса за свободу вероисповедания», подчеркнул Шуан, то «для США это не более, чем инструмент продвижения собственных ценностей и вмешательство в чужие внутренние дела под предлогом религиозной свободы. Оно наверняка столкнется с оппозицией в большинстве стран и обречено на провал».
Вашингтон не в первый раз атакует Пекин под предлогом нарушения прав уйгуров-мусульман, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), расположенном на северо-западе Китая. В июне сего года посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк заявлял о создании международной коалиции по этому вопросу. Однако американцам не удается вовлечь в свою деятельность исламские страны. Браунбэк уже выражал «разочарование» тем, что они отказываются критиковать «массовое заключение в Китае уйгурских мусульман», предположив, что им «угрожал Пекин». Более того, среди подписавших письмо в поддержку политики Китая в отношении уйгуров есть послы таких стран, как Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Оман, Кувейт, Катар, а также Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. То есть даже монархии Персидского залива не становятся на сторону Вашингтона. И дело, видимо, не только в «угрозах» или экономических контрактах — появление в Синьцзяне импортных джихадистов даст законные основания КНР более основательно присутствовать на Ближнем Востоке.
К тому же наметившийся разворот США от использования светских прав человека в своих интересах к эксплуатации свободы религий и вероисповедания вызывает раздражение не только у Пекина. Антикитайская кампания американцев бьет и по Ватикану, которого Вашингтон настойчиво призывает рассекретить детали временного соглашения о назначении епископов, заключенного в сентябре 2018 года между Святым престолом и КНР, на что куриальные дипломаты, конечно, никогда не пойдут. Между Ватиканом и США растет «холодный фронт». Не удивимся, если Святой престол все чаще и чаще сегодня задумывается над тем, можно ли считать президента США Дональда Трампа и его администрацию верующими людьми, и приходит к неутешительным для себя выводам. Однако Католическая церковь — это структура глобальная и одновременно централизованная, все в конечном итоге замыкается на епископе Рима. В прочных ватиканских стенах трудно найти трещинку, чтобы расшатать их.
Иное дело — исламское и православное сообщества. Они расколоты, отчего стравить одних с другими здесь гораздо проще. Это представляет опасность и для России. Начиная с прошлого года, американские дипломаты публично вмешивались в дела православных Церквей, что проявлялось на Украине и в Грузии. Вашингтон декларировал поддержку созданной с подачи Константинопольского патриархата непризнанной Православной церкви Украины, причем, мотивировал это политически. Что касается Грузии, то некоторые представители госдепартамента, действующие и бывшие, обличали Грузинский патриархат в том, что он «пророссийский», а это, дескать, серьезное препятствие для прозападной ориентации Грузии. Если создаваемый американцами Международный альянс за свободу вероисповедания будет действовать в подобном духе, можно ожидать со временем, что православные Церкви в ряде стран, дружественных России, тоже выставят «агентами Москвы» и против них введут санкции.