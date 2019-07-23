За долгие годы тесного общения с японцами, в первую очередь в силу моей работы на поприще связей нашей страны с японскими политиками, усвоил многие качества, характеризующие менталитет и принципы поведения японцев при власти. Не будем сейчас анализировать эти качества, среди которых есть как положительные, так и, на мой взгляд, и не очень привлекательные. Но об одном из них все же скажу. Это — редкая целеустремленность в достижении цели, упорное, если не сказать упрямое, продвижение к поставленной цели даже, казалось бы, при отсутствии каких бы то ни было перспектив ее достижения. И по японским понятиям, когда цель поставлена, для ее достижения все средства допустимы и хороши. Как у иезуитов — «цель оправдывает средства». Выражение, приписываемое известному иезуиту казуистику Антонио Эскобар-и-Мендозе. У нас, русских, такое поведение характеризуется более образно, как, например, у Владимира Высоцкого, «ты их в дверь — они в окно».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Вспомнил об этом, услышав от премьер-министра Японии Абэ Синдзо очередную широковещательную декларацию о неизменном намерении продолжать усилия по заключению «мирного договора» с Россией. Продолжать, несмотря на четкое формулирование российским руководством позиции о том, что такое продолжение для Москвы возможно только при условии признания Токио итогов Второй мировой войны, включая территориальные. Другими словами, японское правительство должно признать, что все Курильские острова, на которые претендует Токио, по международным соглашениям военного и послевоенного периодов были возвращены в 1945 году России (тогда СССР), и, кстати, не как «военный трофей», а как ранее входившие в состав Российской империи территории. Напомним слова великого американского президента Франклина Делано Рузвельта о Сахалине и Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто».

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Как заявляют в Японии, удовлетворить эти требования Москвы невозможно, ибо согласие с суверенитетом России на «северных территориях» делают беспочвенными японские претензии на них. При этом Токио, похоже, не смущает, что в подписанной и ратифицированной в 1956 году Советско-японской совместной декларации японское правительство и парламент фактически признали все Курильские острова советскими. Что же касается согласия советского правительства рассмотреть после заключения мирного договора вопрос о передаче Японии островов Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), то это рассматривалось не как пересмотр итогов войны, а как жест доброй воли, символический дар японскому народу уже официально входивших в состав нашей страны земель во имя будущей дружбы и сотрудничества.

Именно об этом говорится в 9-й статье Совместной декларации, которая гласит:

«9. Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о заключении Мирного Договора.

При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан — А.К.) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Нельзя не отметить, что премьер Абэ, хотя и предложил взять за основу Совместную декларацию 1956 года, в действительности извращает ее дух и букву. Переворачивая договоренности более 60-летней давности с ног на голову, он из раза в раз провозглашает совсем иной, противоположный порядок действий. А именно предлагается сначала «разрешить проблему северных территорий», то есть согласиться на их переход к Японии, и только потом заключить мирный договор. Удивительно, но ведущие переговоры с японцами российские дипломаты, похоже, не обращают внимания своих партнеров на столь очевидную и грубую подмену.

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Не менее важным является вопрос о том, что же имеет в виду Абэ-сан, предложив основываться на Совместной декларации 1956 года. В нашей стране, да и в Японии первое время воспринимали это чуть ли не как согласие японского премьера заключить мирный договор на условии передачи Токио только островов Шикотан и Плоские (Хабомаи), которые легкомысленно пообещал плохо разбиравшийся в геополитике и военной стратегии Никита Хрущев. Но Абэ нигде и никогда открыто не говорил о том, что может удовлетвориться указанными островами и отказаться от других, самых крупных островов «северных территорий». Может быть, он это говорит за плотно закрытыми дверями «тайных переговоров» с российским президентом. Но мы этого не знаем, а потому и комментировать не можем. Зато хорошо знаем частые заявления генерального секретаря кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ о том, что японское правительство неизменно придерживается «базовой позиции» о требовании «возвращения» всех «северных территорий» — российских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и островной группы Хабомаи.

Как гласит русская поговорка, «обжегшись на молоке, дуют на воду». Вот и Абэ-сан, опростоволосившись с чрезмерно оптимистичными обещаниями японцам, используя «особые отношения с Путиным, вернуть северные территории», теперь проявляет осторожность, заявляя о намерении лишь «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года. При этом, конечно, он имеет в виду не никому не нужный через почти 75 лет после окончания войны «мирный договор», а получение Японией вожделенных русских Курил. Однако шансов на это все меньше, если они вообще просматриваются. Если осенью прошлого года президент Путин, скажем так, всерьез заинтересовался согласием «друга Синдзо», как казалось, согласиться на «синицу в руках», то бишь Шикотан и Хабомаи, то теперь, как справедливо отмечают японские СМИ, российский лидер, озабоченный опасностью использования этих островов армией США и опасаясь негативной реакции нашего народа на ничем не обоснованные территориальные потери, похоже, отказался рассматривать японские условия нарушающей интересы нашей страны, да и просто неприглядной сделки фактически купли-продажи русской земли. А потому, видимо, правы японские политологи, предсказывающие, что операция «острова за инвестиции» обернется для Абэ «недосмотренным сном»…