Был ли душевнобольным убитый император?
Казимир Валишевский. Павел I. М.: Захаров, 2019
Стоит ли писать о книге, вышедшей более ста лет назад и с тех пор неоднократно переиздававшийся?
К сожалению да, так как поставленный в предисловии ее автором франко-польским историком Казимиром Валишевским риторический вопрос «был ли сын Екатерины действительно душевнобольным?», нельзя считать закрытым. Ведь в общественном сознании и, увы, для многих историков (особенно у неспециалистов по данной эпохе), русский царь предстает безумцем-самодуром. А потому новое издание книги о Павле I (1754−1801) можно лишь приветствовать. Тем более, что исследование Валишевского (ошибочно названное еще в первом дореволюционном издании «романом») базируется на разнообразном материале, в том числе и на архивных изысканиях.
Не менее важно, что автор избегал крайностей и стремился понять своих героев. Поэтому у него нет только «правых» и «виноватых», «злодеев» и «жертв».
Так, касаясь причин непростых отношений Павла с матерью Екатериной II, он отмечал, что первоначально цесаревич жил при императрице,
К сожалению, неопытность в делах и «неуместное честолюбие» Павла заставило его представить доклад с не всегда обоснованной критикой существующей политики, следствием чего было решение временно приостановить его работу в императорском Совете.
Насколько верной была деятельность Павла в дальнейшем, когда спустя пару десятилетий он взошел на престол?
Хотя на страницах своей книги ученый и бросил резкое замечание, что император «по самой природе своего ума и характера не был способен на полезную деятельность», Валишевский вынужден был признать, что
Во внешней политике также отмечается двойственность. С одной стороны император сумел нормализовать отношения с Западом. С другой — «он не мог не прельститься рыцарской ролью спасителя Европы, ради которой Павел принес в жертву жизненные интересы своего государства».
Так что сумасшедшим Павел I был не больше, чем Гамлет, с которым его неоднократно сравнивали. И которого другие герои Шекспира тоже считали безумцем.