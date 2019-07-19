Российско-иранское соперничество в Сирии начинает перерастать в открытый конфликт. Об этом вы не прочитаете в открытых источниках, но сотрудничество с Ираном в деле ликвидации на территории Сирии суннитских террористических группировок постепенно переходит в ежедневное напряжение, а местами и в открытое противостояние. Иран покамест не стал для Москвы столь же непреложным стратегическим супротивником, как Турция, но все идёт к этому. Судите сами.

Знак Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Иран

Неделю назад на юге Сирии был ликвидирован сирийский бригадный генерал проиранской ориентации Хафез Махлуф. Его автомобиль был подорван неподалёку от Бацр Альхарира

Час спустя неподалёку от места гибели Махлуфа проиранские боевики напали в знак отмщения на два автомобиля с российскими военными. Три человека получили ранения.

Как мы видим, иранские военные на месте считают, что убийство дружественного им бригадного генерала было осуществлено по приказу российских офицеров. Это не значит, что указ на теракт против российских военных был дан непосредственно из Тегерана, но общие директивы оттуда явно способствуют повышению градуса напряжения между иранскими наймитами и присутствующим в Сирии контингентом из России.

Примером уже полыхающего конфликта являются также кровавые эпизоды между пророссийскими и проиранскими силами в Дир Азуре. Этим городом управляют сегодня шиитские бандформирования после того, как благодаря упорным усилиям российских ВКС боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выбиты оттуда. Две самые крупные вооруженные группировки там находятся в состоянии неугасающего конфликта: это проиранская милиция Фираса Альджихама «Национальная оборона» и пророссийская группировка «Военная безопасность». Этот Альджихам задавил на днях боевика из пророссийской банды. Инцидент обернулся в бои с использованием автоматов и более тяжёлых видов оружия. При том, что с обеих сторон выступают преимущественно граждане Сирии, верные режиму Асада.

Постоянные кровавые стычки такого рода привели косвенно к ослаблению позиций армии Асада на северном фронте. Правительственные войска терпят там одно поражение за другим, невзирая на российскую поддержку с воздуха. Дела пошли там так плохо, что, согласно сообщениям вчера в оппозиционных сирийских СМИ, российский спецназ был направлен в район Идлиба с целью отражения атак поддерживаемых Турцией суннитов. А иранских частей там нет. Они смотрят на этот регион как подконтрольный Турции и пророссийским сирийским формированиям, а посему не спешат прийти на помощь.

Минобороны России Сирия

Есть и другие причины затухания иранских чаяний защитить Сирию от суннитов. Последнее время они стараются избегать жертв среди собственных граждан, чтобы не подпитывать и так растущий гнев своих граждан в связи с затратами на Сирию. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предпочитает использовать «Хезболлу» и шиитские отряды боевиков из Ирака, Афганистана и других стран. Но беда в том, что эти наемники покидают Сирию, потому что ослабленный санкциями Иран не способен выплачивать им даже трёхсот долларов в месяц. Уже больше половины шиитских наёмников покинули Сирию.

Можно с уверенностью сказать, что в этом противостоянии Россия выйдет победителем. Иран же может констатировать, что сирийская кампания для него заканчивается. Изначальные планы о выходе в Средиземное море могут быть преданы забвению.

До недавнего времени Израиль показывал им сокрушительными ударами, что не даст превратить соседнюю Сирию в плацдарм для агрессии против него. А теперь и Россия начала активно противиться иранскому присутствию в Сирии. До недавнего времени Москва «считалась» с Иерусалимом в вопросах недопущения иранских сил к его границе. Теперь же очевидно нежелание самой России мириться с агрессивными действиями питомцев КСИРа по отношению к её военным и её союзникам в Сирии.

Что же теперь делать?

На нынешнем этапе Москва и Тегеран размежевались, стараясь не вступать в частые конфликты на дорогах и блокпостах. Однако не всегда спускаемые от командования приказы усваиваются теми, кого нельзя назвать прямыми подчиненными.

Вы что-нибудь поняли из вышенаписанного? Если да, то очень рад. Сам я тону в этих ближневосточных хитросплетениях. Ясно только, что Россия здорово укрепилась в Сирии, а Турция с Ираном выбились из союзников в супостаты.

Иерусалим