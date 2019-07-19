История человечества — это история запретов. Еще в Райском Саду прозвучал первый запрет: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» (Бытие, 2: 16−17). И именно запреты, став Законом, превратили первобытное человеческое стадо сначала в Общество, а потом и в Государство.

Imdb.com Постер фильма Игоря Лопатенка «В борьбе за Украину». 2019

И некоторые из запретов не грех назвать и Великими. Вспомните: несколько запрещающих идей Моисея (в первую очередь не чтить чужих богов, даже Золотого Тельца) уже четвертое тысячелетие позволяют крохотному ближневосточному народу не только выживать, но и диктовать свои условия всему миру. И нередко — успешно диктовать.

Или блестящая Древняя Греция. Несколько запретов Ликурга — и появляется Спарта. Да, тоталитарная, жестокая, малограмотная и несправедливая, но какая бесконечно притягательная для потомков. Ну, кто из нас, пусть даже всего лишь посмотрев пару фильмов, не хотел ощутить на своих плечах тяжесть спартанского красного боевого плаща и защитить спину царя Леонида в его последнем, но блестящем бою? Поэтому запрет — это мощное орудие в руках государства и его правителей, которое порой действительно ведет это государство к величию.

Но история человечества — это и история нарушения запретов. Ибо первый самостоятельный поступок нашей праматери Евы — это именно нарушение запрета. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Бытие, 3: 6). А всё потому что, как в той же Библии, «воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен» (Притчи, 9:17), или, если вы скептичны по отношению к еврейской мудрости, «на запретный товар весь базар бросается» (народная поговорка). Ведь почти три столетия Римская Империя запрещала христианство, провела против него 10 государственных гонений, отправляя неофитов на крест, костер или на пищу львам. И где она, та Империя? А христиане — это более двух миллиардов человек на планете Земля. Прочитал написанное — и сам подивился: какие высокие слова, какие величественные примеры — Библия, Спарта, Рим, Церковь.

А ведь я — не о величии, а о той провокативной глупости и безграмотности, с которой могучее орудие запрета использует действующая украинская власть.

Давайте будем честными — деятельность центральных органов во многих областях украинской общественной жизни носит именно запретительный характер. Вот только навскидку и без копаний в архивах интернета: фактический запрет национальной памяти (потому что по иному оценивать деятельность государственного Украинского Института Национальной памяти нельзя); запрет продажи крестьянской продукции; фактический запрет политической нации; запрет мирного сосуществования и даже попытка запрета трансляции чемпионата мира по футболу 2018 года… И скажите, положа руку на сердце — хотя бы в какой-то из этих областей от таких действий парламента и правительства ситуация улучшилась? Нет…

И не улучшится. И даже более того: взгляды, действия и идеи, на которые налагается (или планируется наложить) запрет, будут привлекать к себе повышенное внимание населения. Сначала внимание, а потом и противодействие.

Потому что, повторюсь, «запретный плод сладок». А наши правители (очевидно, «по занятости») и их консультанты (безусловно, по глупости) ничего не знают о «реактивном сопротивлении» населения. То есть, когда человеку что-то запрещают, результатом обычно становится выбор потребителем запретного варианта, а также повышение его устойчивости к убеждениям «запретителей».

Когда-то в такое «сопротивление» влипла великая американская актриса Барбара Стрейзанд. В 2003 году она потребовала через суд запретить в интернете фотографии своей усадьбы в калифорнийском Малибу. Так вот, до обращения Барбары это фото посмотрели 6 (шесть!) человек. Через месяц после попытки запрета количество просмотревших фотографию увеличилось до 420 000 (четырехсот двадцати тысяч!!!). Так что, господа «запретители украинского разлива», почитайте об «эффекте Стрейзанд» — это ваше будущее.

Но то — Малибу, он далеко. Однако и у нас, на Украине, «эффект Стрейзанд» явно начинает работать.

72-летний Оливер Стоун, безусловно, блестящий режиссер, сценарист и продюсер. В его фильмографии практически нет «проколов», зато есть три «Оскара» — один за сценарий и два за режиссуру. В том числе — и в документальной фильмографии. И его героями в этой области были Фидель Кастро, Уго Чавес, Эво Моралес, Владимир Путин. И в тех странах, которые называют себя «цивилизованными», фильмы Стоуна не запрещали. В США полностью демонстрировали совсем не комплементарную «Нерассказанную историю Соединённых Штатов Оливера Стоуна». И вообще, запрещать «оскароносцев» — это дурной тон в приличном обществе.

4 июля этого года Стоун на 65-м кинофестивале в Таормине, старейшем в Италии, представил новый документальный фильм Revealing Ukraine («В борьбе за Украину») американского режиссера украинского происхождения Игоря Лопатенка. Фильм взял «Золотого Тельца», местный Гран-при. Сам Стоун появляется в кадре и даже берет интервью у украинского оппозиционера Виктора Медведчука. 13 июля фильм планировался к показу на Украине, на оппозиционном канале «112».

Не получилось… Интересный, добротный (хотя и с явным послевкусием предвыборной агитации «За Медведчука») запретила «икона» нынешнего украинского права — генеральный прокурор Игорь Луценко. Причем в какой формулировке! За демонстрацию «российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность». А в качестве ответственности за «грязные пророссийские махинации» — статья 111 («Государственная измена») и статья 258 («Финансирование терроризма») украинского Уголовного кодекса. «Государственная измена» по 111-й статье — это «переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта».

Ну, с военным положением экс-президент Порошенко провалился еще в прошлом году. Причем с подачи своих внешних покровителей, в первую очередь канцлера Меркель. Что до «вооруженного конфликта» (этот термин сейчас часто используется вместо простой «войны»), то неправомочность использования этого понятия без особых проблем сможет доказать любой юрист-третьекурсник хорошего вуза. Ну ладно, Луценко никогда не был даже на первом курсе юрфака. Однако даже он мог бы понять, что своей репликой он «подставил» миллионы человек.

Ведь в отношении граждан неприятельского государства, пребывающих на территории стороны «вооруженного конфликта», применяются различные ограничения, включая интернирование или принудительное проживание на период войны в определенном районе. В России сейчас, в качестве трудовых мигрантов, пребывают (по различным подсчетам) от полутора до трех миллионов граждан Украины. И генпрокурор по факту разрешил (если не предложил) российской власти их, читайте по слогам, ИН-ТЕР-НИ-РО-ВАТЬ! То есть за шкирку — и в лагерь. А что? Генпрокурор не против… Остается только надеяться, что никому из «кремлевских небожителей» вожжа под мантию не попадет.

Ну, а запретитель явно попадает под «эффект Барбары Стрейзанд». Украинский сегмент интернета забит ссылками на фильм Стоуна-Лапотенка и комментариями к нему. Оливер может быть доволен: украинский генпрокурор и иже с ним сделали качественную рекламу Revealing Ukraine и создали устойчивый зрительский спрос на ленту. За первый день на YouTube только с подачи самого Медведчука его посмотрели более 29 000 человек. На исходе первых суток — 129 тысяч. К утру вторых суток — 151 тысяча. К вечеру — 181 тысяча. И соотношение «лайков» и «дизлайков» — четыре к одному.

Был бы таким обильным просмотр полуторачасового политического сюжета (без активного сюжета и голых теток) без предварительного властного запрета — не уверен. Но в том, что фактический запрет сыграл роль очень качественной рекламной кампании, — не сомневаюсь.

Ну что же, давайте дальше; больше запретов, хороших и разных, господа «хозяева Украины»! Преисполненный понимания и благодарности ваш электорат вас же за это искренне «полюбит».