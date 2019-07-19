Президента нашей страны «не позвали» на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше. Сообщивший об этом вице-премьер польского правительства пояснил, что Польша собирается «отметить» эту годовщину вместе с теми государствами, с которыми в настоящее время близко сотрудничает, а вот Россия сегодня действует в международных делах неподобающим образом, и поэтому вместе с ней «отмечать» годовщину вооруженной агрессии против Польши было бы неправильно. А с американцами, которые 5 сентября 1939 года объявили о своём нейтралитете в европейской войне, то есть отказались противодействовать Гитлеру, делать это правильно? В каком качестве они там будут с исторической точки зрения? А с англичанами и французами, которые хотя и объявили Германии войну, но реально в сентябре 1939-го пальцем о палец не ударили, чтобы помочь своему союзнику не допустить падения польского государства?

Немецкие мародеры в Польше. 1939

Если же говорить по большому счёту, то «отмечать» годовщины агрессии против твоей страны с участием иностранных гостей просто глупо. Так и выпирает из этой затеи пошлая политическая конъюнктурность. Представьте себе на минуту, что у нас кому-то из политиков пришло бы в голову позвать иностранцев, чтобы «отметить» 22 июня. Кем бы мы его посчитали?

Скорбно вместе задуматься в этот день можно было бы с белорусами, нормальными украинцами, казахами, потомками наших братьев по оружию в той войне из других новых государств — бывших республик СССР. Я бы и с латышом, который чтит память своего отца или деда, воевавшего в 1941—1945 годах в Латышской дивизии, а потом — в Латышском корпусе Красной Армии, в этот день посидел бы. А внуку показал бы фильм «Город под липами» об обороне Лиепаи в июне 1941-го…

В этом и не только в этом смысле все народы бывшего СССР для нас не чужие. Но позвать, например, американцев, англичан, французов? Нет, увольте. Даже китайцы, хотя они тоже во Второй мировой войне были нашими союзниками, в этот день были бы некстати.

Теперь, собственно, о Польше. Польша — жертва германской агрессии, это так. Но она не более жертва Гитлера, чем за год до этого его жертвой стала Чехословакия. Да, поляки понесли большие, чем чехи и словаки, потери во Второй мировой войне, но в отличие от поляков чехи не занимали чужих территорий. Поляки же в 1938 году вместе с Гитлером растаскивали по частям Чехословакию. А накануне Мюнхенского сговора западных так называемых «демократий» с Гитлером отказались сотрудничать с нами в организации отпора возможной немецкой агрессии. До того, в середине 1930-х годов, Варшава активно сотрудничала с Берлином в надежде, что ей удастся договориться с Гитлером о совместном походе на СССР. Удалось бы — пошли.

Польская армия производит захват Тешинской Силезии. 1938

Так что нынешний польский режим, обуреваемый реваншистскими идеями и попирающий память о наших павших при освобождении Польши соотечественниках, нам в контексте даты 1 сентября 1939 года, действительно, никто. Да и столь ли существенна для нас эта дата — ведь Вторая мировая война в Азии началась задолго до неё, а СССР начал воевать с фашистами за три года до этого в Испании?

Для нас главная дата сентября 1939 года — это 17 число, когда после бегства польского правительства из своей страны и перед лицом продвижения немецких войск вглубь польской территории Красная Армия начала освободительный поход, в результате которого были возвращены земли бывшей Российской Империи, занятые Польшей в 1919—1921 годах. Не признать его справедливого характера сегодня не смогут даже враждебно настроенные по отношению к России и русским украинцы: иначе пришлось бы, по такой логике, возвращать эти земли Польше.

Вот эту дату давайте отмечать. А о 1 сентября будем помнить, извлекая из неё политические уроки и с благодарностью вспоминая руководство СССР, которое умным внешнеполитическим манёвром обеспечило нашей стране ещё целых два года мира.