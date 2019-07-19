Писали ли Лавров и Шойгу записку Путину по Курилам?

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Влиятельный японский журнал «Форсайт» опубликовал статью, в которой анализируются причины ослабления интереса российского руководства к нахождению компромисса с японским правительством по так называемому «территориальному вопросу» и подписанию мирного договора на основе «решения» этого вопроса.

Характеризуя изменение позиции премьер-министра Японии СиндзоАбэ в отношении требований к российскому руководству, в статье говорится, что в администрации премьера посчитали, что в случае выдвижения претензий не на четыре, а на два курильских острова «Россия пойдет навстречу». Однако Москва с началом текущего года ужесточила свою позицию. Причины этого, по версии журнала, следующие.

Во-первых, в условиях начавшейся американо-китайской торговой войны произошло дальнейшее сближение Китая с Россией. Считая, что торговые трения с США вступают в длительный период, Китай, готовясь к продолжительному противоборству, привлекает на свою сторону Россию, формируя «структуру китайско-российского противостояния Америке». В этой ситуации для российской дипломатии важность Японии, усиливающей союзнические отношения с США, понизилась. При этом приводится сделанное в январе сего года во время лекции в Вашингтоне высказывание специального помощника председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Синдзо Абэ по дипломатическим вопросам Каваи Кацуюки, выразившего «надежду на поддержку со стороны США в вопросе мирного договора для сдерживания Китая», и реакция на это высказывание российской стороны.

Напомним резкую отповедь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова этому деятелю:

«Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии Японии, каковым является премьер-министр Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, поскольку это будет, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, это возмутительное высказывание. Мы сегодня об этом со всей откровенностью сказали», — заявил Лавров по итогам российско-японских переговоров по вопросу мирного договора.

«Наши японские коллеги обратили внимание на то, что этот джентльмен не является представителем исполнительной власти, является помощником председателя Либерально-демократической партии. Это, наверное, и так. Беда только в том, что председателем Либерально-демократической партии является премьер-министр Синдзо Абэ. Мы сделали очень серьезное предупреждение сегодня о неприемлемости такого рода высказываний», — добавил министр.

Принимая во внимание слова Лаврова, в статье делается вывод, что «в условиях нового развития американо-китайско-российских отношений надежды на японо-российскую нормализацию и разрешение территориального вопроса были похоронены».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Во-вторых, в статье обращается внимание на то, что в России существуют обладающие реальным влиянием структуры, выступающие против возвращения территорий. Ссылаясь на существующую информацию о том, что «министр иностранных дел Лавров и министр обороны Шойгу направили президенту Путину совместную записку, в которой вносится предложение не возвращать (Японии) ни одного острова», автор статьи называет выступающие в России против «возвращения» силы — армию, МИД, власти Сахалинской области, рыболовные и другие круги. При этом в статье напоминается, что сам Путин в 2001 году заявлял премьер-министру Японии Мори Ёсиро следующее: «Если речь пойдет только о двух островах, в случае моего переизбрания я приложу все силы для передачи (этих островов)». Однако, по мнению автора статьи, ныне «президент теряет руководящие позиции в вопросе убеждения своего окружения (по поводу Курил — А. К.)». Более того, в 2005 году президент и сам сделал заявление о том, что «владение Россией четырьмя островами — это результат Второй мировой войны», то есть «отношение к территории изменилось вместе с изменением характера власти». И делается вывод: «Желающие продления власти Путина многие влиятельные лица из его окружения выступают против возвращения островов».

В-третьих, в статье обращается внимание на «падение рейтинга поддержки президента Путина из-за пенсионной реформы и тяжелого экономического положения» и стремление избежать столь непопулярного политического решения как уступка территории. Приводятся результаты социологических исследований, согласно которым около 80% всего населения и 96% жителей островов протестуют против сдачи территории. И сам президент в марте сего года в качестве причины, по которой не может вернуть острова, указал на «протесты местного населения».

Kremlin.ru Синдзо Абэ

В-четвертых, в статье указывается, что «в обстановке, когда не была сдана ни одна территория, полученная Россией (СССР) во Второй мировой войне, передача даже двух островов (Малой Курильской гряды — А. К.) станет первой за послевоенный период такой уступкой, что также должно оказывать на Путина давление».

В-пятых, статья предупреждает, что отход Абэ от требования четырех островов и согласие вести переговоры о передаче для начала Шикотана и Хабомаи, может спровоцировать российскую сторону на ужесточение позиции, ибо, по мнению автора статьи, «российская дипломатия склонна использовать проявление слабости партнера и переходить, ощутив такую слабость, к еще более жесткой позиции».

Упоминается в статье и то, что в занятой Абэ позиции согласия с формулами «два острова плюс альфа» и «первоначального возвращения двух островов» просматривается влияние бывшего парламентария Судзуки Мунэо, отсидевшего в тюрьме по приговору суда за взяточничество. Этот деятель за последние три года 40 раз беседовал с Абэ, став его «наставником по территориальной проблеме».

В заключение статьи отмечается, что характер власти в России с начала 2000-х годов изменился. И Путин, начинавший как реформатор-прагматик, в результате украинского кризиса, экономических санкций Запада, вооруженного вмешательства в Сирию переродился в «идеолога консерватизма». «В условиях обострения противостояния России с США и Европой, проведения всецело прокитайской дипломатии, а также при относительном снижении государственной мощи Японии для Москвы теряется первостепенное значение разрешения проблемы северных территорий. Даже если переговоры будут продолжены, нельзя ожидать их продвижения вперед, и для премьера Абэ разрешение проблемы северных территорий, по всей видимости, станет «недосмотренным сном», — пессимистически предсказывает японский журнал «Форсайт».