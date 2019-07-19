



Greek Orthodox Archdiocese Время покажет, чего стоит фотография с Трампом (слева — митрополит Элпидофор)

Митрополит Элпидофор (Ламбриниадис), которого синод Константинопольского патриархата избрал 11 мая новым главой Американской греко-православной архиепископии, оказался сегодня в центре внимания. На этой неделе он пребывает в Вашингтоне, где проходит организованная Государственным департаментом США вторая министерская конференция по религиозной свободе во всем мире. Приехали в американскую столицу многие иностранные дипломаты и церковные деятели. Но мало кто удостоился встречи с президентом США Дональдом Трампом и фотографирования с ним.

В числе «счастливчиков» оказался митрополит Элпидофор. В Белом доме Трамп его встретил в компании вице-президента Майка Пенса и министра здравоохранения Алекса Азара. Также присутствовал протопресвитер Александр Карлуцос, которого предшественник Элпидофора, митрополит Димитрий, называл человеком, который «вот уже 18 лет открывает для Греции двери Белого дома». Как сообщает пресс-служба Американской архиепископии, встреча «была очень сердечной», а «президент проявил особый интерес к Православной церкви и пообещал и впредь поддерживать деятельность греческой православной архиепископии Америки». Позже Элпидофор принял участие в торжественном обеде в его честь, организованном Орденом Святого Андрея Первозванного (архонтами Вселенского патриархата), членами которого Константинопольский патриархат назначает наиболее влиятельных и состоятельных членов греческой общины в США. На этом мероприятии, кстати, присутствовал и гость с Украины — архиепископ Черниговский Евстратий (Зоря), представляющий Православную церковь Украины.

Выступая на обеде, митрополит Элпидофор отметил, что присутствующие «посвятили себя делу православия и эллинизма». Он призвал диаспоры и «нашу православную родину» отстаивать «свободу совести и вероисповедания», поскольку «будь то в Константинополе или Иерусалиме, в Греции или на Украине, на Кипре или в Египте, в Сирии или Израиле — наш долг говорить истину властям с любовью и авторитетом», как это делал Господь во время Своего земного служения. В свою очередь национальный командор Ордена Энтони Дж. Лимберакис заявил следующее: «Мы все вместе работаем над тем, чтобы Халки снова могла работать как светоч-семинария, которой она когда-то была, а всемирное служение Его Святейшества (константинопольского патриарха — С.С.) освободится от вмешательства правительства Турции. Я верю, что этот день настанет, что колокола патриаршего собора Святого Георгия в Фанаре свободно зазвонят, провозглашая раз и навсегда, что религиозная свобода пришла в Великую церковь Христа! Аминь!»

Надежды на все это возлагаются на Вашингтон и лично президента Трампа. В работе министерской конференции по религиозной свободе во всем мире принимают участие министры иностранных дел из многих стран. В том числе новый глава МИД Греции Никос Дендиас. Во время встречи с государственным секретарем США Майком Помпео он попросил последнего организации прямой «линии связи» в том случае, если проблемы возникнут с Турцией. По данным греческого портала eKathimerini, «собеседники также обсудили развитие региональной энергетики и трехстороннее сотрудничество между Грецией, Израилем и Кипром, которое поддерживается США». Свою ногу сюда могут просунуть и лоббисты Фанара, которым важно внести в повестку греческо-американских отношений интересующие их вопросы. Как говорит Элпидофор, Трамп также «очевидно» будет поддерживать и Константинопольский патриархат. Хотя ставка делается не только на президента. На днях Сенат США принял резолюцию, в которой приветствовал «создание автокефальной Православной церкви Украины как важную веху в построении Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния».

Будет ли Фанар добиваться того, что его статус и положение в Турции было внесено во всеобъемлющий пакет претензий к Анкаре со стороны Вашингтона и Анкары? Может быть, открыто и нет. Однако акцент, который сегодня некоторые американские политики и дипломаты делают на состоянии религиозной свободы во всем мире, что бы это ни значило, заставил оживиться за пределами Соединенных Штатов силы, пытающиеся с помощью заокеанского «союзника» решить собственные сложные вопросы. И не только в Турции или на Украине. Так, американская корпорация Jamestown Foundation отмечает, что с учетом высокого уровня политического и социального влияния Грузинского патриархата на общество, «нынешняя борьба за власть внутри Церкви может оказать важное влияние на сохранение прозападной ориентации страны». И делается намек на то, что «более заметные усилия Запада помочь грузинскому государству восстановить полную территориальную целостность, вернуть беженцев в свои дома и восстановить влияние Грузинского патриархата в бывших автономиях», значительно облегчат дело.

Однако, на наш взгляд, до сих пор Белый дом отбивал попытки воспользоваться им и отстаивание «религиозной свободы» использовал в собственных инструментальных целях на Ближнем Востоке и против Китая. Поэтому «православным западникам» разбираться со своими проблемами придется самостоятельно и путем диалога с ближайшими соседями.