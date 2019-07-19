В последние годы между действиями правительства ДНР и ЛНР наблюдаются весьма существенные различия, компенсировать которые не может даже проведенный в едином порыве флешмоб с просьбой к украинскому президенту Зеленскому признать независимость Донбасса. На фоне относительно успешной политики правительства ЛНР, которому как минимум удается избегать скандалов, правительство Пушилина в ДНР как будто бы решилось на продолжение прежнего курса властей.

ИА REGNUM Пшеница

В ЛНР аграрии получают комбайны в лизинг (в этом году были предоставленs первые 10 машин) и спокойно собирают вполне приличные урожаи, что позволяет правительству держать в узде цены на социально значимые продукты. В то время как в ДНР, несмотря на увеличение посевных площадей, министерство аграрной политики тщательно скрывает количество зерна в хранилищах и результаты уборочной кампании.

В 2015 году, в условиях боевых действий и при заминированных полях, в ДНР удалось собрать 266,1 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, обмолотив 101,9 тыс. гектаров. Урожайность — 26,1 ц/га.

В дальнейшем по мере разминирования полей и восстановления сельского хозяйства посевные площади и урожаи увеличивались. В 2017 году в ДНР со 120 тысяч гектаров собрали уже 399 тыс. тонн зерновых. Урожайность — 33,2 ц/га.

ИА Красная Весна «Стоп мины»

Все эти годы, как и сегодня, республикам активно помогает Россия, присылая в качестве гуманитарной помощи удобрения, посевной материал и средства защиты растений. И вот наступает 2018 год — правительство бодро рапортует о том, что засеяно 163,5 тыс. гектаров. В апреле Первый республиканский канал рапортует: «Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Донецкой Народной Республики, по данным министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР на начало апреля 2018 года, по сравнению с аналогичной датой 2017 года выросли на 33,7%, или на 56,3 тыс. тонн, и составили 223,3 тыс. тонн, а к концу сбора возрастут до 250 тыс.». В мае сообщают, что посевная идет с превышением плана.

Однако уже в августе 2018 глава минагрополитики ДНР Владимир Антонов заявляет, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в республике собрали на 41% меньше пшеницы и на 42% зернобобовых, чем в 2017 году, в связи с чем зерновые придется импортировать и готовиться к подорожанию продуктов. В итоге собрали всего около 262 тыс. тонн зерновых — это 16 ц/га. Примечательно, что в соседней ЛНР у аграриев все было в относительном порядке — средняя урожайность составила около 22,6 ц/га.

ИА REGNUM Жатва

Между министерством доходов и сборов и минагрополитики начался серьезный скандал — министры обвиняли в кризисе друг друга, активно демонстрируя грязное белье. Однако после трагической смерти главы ДНР Александра Захарченко виновным во всех бедах республики назначают главу Александра Тимофеева, после чего он и ряд других чиновников высшего эшелона власти покидают республику. Тем не менее объяснять, сгорело ли зерно в поле или было благополучно продано и куда пропали «рекордные запасы в 222,3 тыс. тонн», представители нового правительства посчитали лишним.

Правительство во главе Денисом Пушилиным заявило, что «враг повержен» и теперь в республиках наступит эра справедливости и благоденствия, фермеры будут окружены заботой, а граждане могут не волноваться, потому что цены не вырастут.

В итоге цены все-таки выросли. Зато фермеры получили некоторые налоговые послабления, а министерство аграрной политики сообщило о том, что планирует засеять почти 180 тыс. гектаров и что план посевной перевыполняется. В 2019 году регулярно появляются все новые и новые оптимистичные новости, однако нет ни данных по наличию запасов зерна, ни данных по уборочной кампании.

ИА REGNUM Обед механизаторов

Так, 16 июля министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики вновь брызнуло оптимистичным докладом, сообщив, что государственная корпорация «Аграрный Донбасс» завершила уборку ранних зерновых культур на 85,9%. Причем в Новоазовском районе убрано озимой пшеницы — 82,8%, а ярового ячменя 100% к прогнозу; в Старобешевском районе выполнение плана составляет 69,1%, а в Тельмановском районе сбор урожая озимой пшеницы выполнен на 91,1%.

И на этом все. Что означают эти проценты и как они выражаются в конкретных цифрах, минагрополитики скромно умалчивает, как и том, сколько зерна запасено в магазинах. Никаких сопоставлений урожайности с прошлыми годами, в общем, ничего, что могло бы позволить сделать выводы. И это громовое молчание звучит крайне странно, если не сказать угрожающе.

Честно признаться, успехи нового правительства ДНР крайне скромны; обещания в основном остались невыполненными. Достаточно вспомнить обещание вернуть владельцам рынки — до сих пор никому не удалось вернуть свою собственность. И если сейчас в республике вновь будет неожиданный «неурожай», можно будет с уверенностью утверждать, что населению республик следует готовиться к новому подорожанию продуктов, которое запросто «съест» недавнее повышение пенсий и зарплат бюджетникам и госслужащим.