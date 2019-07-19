Вот вам о субботе то, что прислал Yvan Нardoy, и о воскресенье, о национальном празднике в Париже 14 июля на Елисейских Полях. Это уже моя информация.

Можаев Григорий ИА Красная Весна Желтые жилеты и полиция. Париж

Итак, вот донесение от Yvan:

«В этот день (13 июля) накануне национального праздника кортеж двинулся в 11:30 с площади Сталинградской Битвы, что в 19-м аррондисманте.

Стоя у метро «Сталинград», я (то есть Yvan, ЭЛ) поразмышлял: а что бы подумал Сталин об этой пёстрой толпе, состоящей из жилетов (реакционеров, если по терминологии Сталина), активистов-гошистов, о б антифа, о хулиганах?

Возможно, он подумал бы, что эти недисциплинированные «галлы», эти «спонтанисты» должны бы быстро организоваться под началом одного вождя, если они хотят действительно сделать революцию. (До того, как организовать в будущем парочку гулагов, так как это правда, что революция пожирает своих детей.)

Но эта толпа (жилетов), усвоив опасность появления такого Сталина, немедленно маргинализирует все «фигуры» (начиная с самого рождения организации), чтобы оттяпать ноги всем будущим сталиным, если эпоха ещё позволяет возникнуть персонажам таких пропорций.

Итак, начало XXXV акта, точнёхонько в 11:30, что стало сюрпризом для полиции, полиция не ожидала такой пунктуальности от жилетов. Опоздавшие даже были вынуждены бежать за своими товарищами.

Толпа более молодая и более «тоническая», что ли, чем в предыдущие субботы. Также более значительная, около 5 тысяч человек, только на этой манифестации, потому что она не единственная сегодня, потому что не все двинулись с площади Сталинград.

Пунктуальность жилетов позволила им прийти к Северному вокзалу (gare du Nord) ещё в то время, как место ещё не было оцеплено полицией, думавшей, что у них есть время, чтобы там расположиться.

При выходе толпы из вокзала установилась наэлектризованная атмосфера, позволившая предсказать инциденты, не замедлившие случиться.

Чуть за gare du Nord, на бульваре Magenta, где полицейские сформировали заслон, предназначенный помешать случиться ещё одному вторжению жилетов, в этот раз на gare de l'Est, они были внезапно атакованы сотнями манифестантов, скандировавших «Где Стив ?» («Ou est Steve?»).

(Стив — это молодой человек 25 лет, принимавший участие в музыкальном концерте «техно» в городе Нанте, ночью с 21-го на 22 июня. Стив исчез тогда и не найден после этого. Отсюда ненависть некоторых манифестантов, более всего гошистов, к полиции.)

Полицейские, вначале аррогантные, затем явно ошарашенные этой внезапной агрессивностью, решили, что будет разумнее отступить, в то время как их забросали банками из-под пива и напитков во время отступления.

Ещё несколько столкновений произошли на бульваре Magenta, когда полиция и жандармы хотели окружить манифестантов. Швыряние предметов в полицию, задержание нескольких манифестантов полицейскими мотоциклистами (motards) прямо в толпе… За этим последовали поспешные отступления полиции, под улюлюканье и град бросаемых предметов.

Далее ситуация успокоилась, и кортеж протекал мирно, до площади Republique, где инциденты продолжились. Со слезоточивым газом и так далее. После нескольких нервных задержаний полицией организаторы решили уменьшить время, нормально отведённое для остановки в этом месте, чтобы ситуация не дегенерировала окончательно и манифестация не закончилась бы ранее срока.

Довольно живое столкновение случилось на авеню Menilmontant, когда по неизвестной причине motards задержали манифестанта с французским флагом. Полиция употребила слезоточивый газ, решив быстро освободить дорогу. Но они натолкнулись на сопротивление жилетов. По причине сильной дозы распылённого газа все вынуждены были отступить, включая силы правопорядка!

Затем шествие возобновилось в направлении Nation, манифестанты пели. И там манифестанты остановились. Некоторое время жевали, пили напитки и дискутировали. (Во французских манифестациях, так как они многочасовые, предусмотрен паузы — ЭЛ.)

Перед тем как двинуться вновь, трое молодых полицейских в гражданском покинули место на обочине манифестации, где стояли спокойно их коллеги. И вошли в толпу манифестантов. Их заметили жилеты и стали преследовать. Они нашли убежище среди полиции, и инцидент был бы закрыт.

Если бы не молодой полицейский, вооружённый LBD (оружие «защиты», стреляющее каучуковыми пулями диаметром в 40 миллиметров), не запаниковал и не стал нервно вертеться, нацеливая своё оружие на жилетов, на уровне их лиц, всего в нескольких метрах от жилетов.

Он был, вероятно, охвачен страхом и потому опасен.

Жилеты стали скандировать в его сторону: «Опусти твоё оружие!» (Baisse ton arme!).

В этот момент полицейский не находился в положении законной самозащиты, отсюда негодование манифестантов.

Ситуация всё же успокоилась, и жилеты двинулись, распевая, под ритм своих тамтамов к Лионскому вокзалу.

У gare de Lyon мобильные жандармы предотвратили вторжение в вокзал, создав там заградительные меры. Однако они ушли довольно быстро, и этим воспользовались жилеты, ворвались в вокзал, это уже второй раз за акт XXXV!

Понадобилось вмешательство отряда полиции, нормально расположившегося на другой улице, чтобы эвакуировать манифестантов.

С этого момента манифестанты разделились на тех, кто ушли вперёд, и на тех, кто остался на вокзале. Затем они ещё раз разделились. Кто-то отправился на набережную de la Rapee (конец маршрута), но большое количество их рвануло «дикой манифестацией» к Бастилии!

На Бастилии их ожидал многочисленный отряд полиции, но никаких инцидентов не случилось.

(Продолжение следует.)»

Pline Сталинград. Станция Парижского метрополитена

14 июля в день Национального Праздника (так и называют La Fete National) день выдался холодный. Время от времени срывались дожди.

Многосоттысячная толпа не смогла выйти из станций метро на Елисейские Поля, поезд проскакивал и через метро Concorde, не останавливаясь.

Выходили из метро Madelaine, но и там, выйдя, толпе приходилось, огибая мосты, шагать долгое время, чтобы наконец в одной из улиц для них открылся вход, контролируемый сотнями, если не тысячами полицейских.

Но любовь к Fete National заставляла французов спешить под свинцовым небо к единственной бреши на Елисейские Поля.

Потом они ещё стояли около трёх часов, ожидая, когда начнётся парад. Миллион, может быть, французов. Китайские физиономии, чёрные, арабы, кричат, молчат, кряхтят, восторгаются.

Довольно мучительный национальный праздник. Но они не жалуются. При заходе в зону (иначе как контрольно-пропускным пунктом не назовёшь) несколько девушек раздают национальные клеёнчатые триколоры. Флаг, как наш, только не продольные в длину флага полосы, а поперечные. А так цвета абсолютно те же.

Пройдя на Елисейские Поля, толпа ещё подвергалась фэйс-контролю специального контингента в гражданском. Определяли, кто может, а кто не должен стоять полосой вдоль прохода военных колонн. Полоса глубиной в несколько десятков затылков впереди.

Можаев Григорий ИА Красная Весна Полиция у Эйфелевой башни. Париж

Но всё же какие-то типажи из тех, кто не должен, просочились и через фэйс-контроль. Задерживали, в частности, граждан с жёлтыми шариками, довольно бесцеремонно, совсем не мягче, чем у нас, а, пожалуй, даже жёстче. Жёлтыми шариками вооружились жёлтые жилеты в знак своего несогласия с правительством.

Парад включал в себя прохождение военных школ. Таких, как политехнической школы, школы офицеров национальной жандармерии, специальной военной школы Сен-Сира и так далее. Шпаги, эполеты, у флотских белые, как они там называются, гамаши, что ли, или гетры.

Летели самолёты, и народ, благодарный зрелищу, кричал и радовался, и аплодировал, задирая головы. Летели и вертолёты. Прошла и моторизованная техника. В частности, прошли и танки, потому я и выбрал для моей статьи хлёсткое название «Танки на Елисейских Полях».

Танки несли на себе надписи типа «Леклерк 1944». Ещё на одном «Дьен Бьен Фу, 1953» Странно, потому что именно под Дьен Бьен Фу во Вьетнаме Франция потерпела едва ли не самое сокрушительное поражение в своей истории. На ещё одном красовалась надпись «Рига, 2014 год». Разгадайте загадку — какое танковое сражение случилось в Риге в 2014 году? С участием французов? Может, какие-то учения были?

Парад закончился где-то в 15 часов. Выглянуло солнце, тотчас потеплело, и народ повеселел.

Отряд жёлтых жилетов, пробравшись до Триумфальной Арки, подрался там с полицией и жандармами в 16 часов. По информации из полицейских источников, жилетов было сотни три. Обычно полицейские источники занижают цифры жилетов в четыре или пятьраз. Потому умножьте.

Спасибо всем!