Создавшаяся после публикации японским агентством «Киодо цусин» информации о том, что Россия «отказывается вести переговоры о передаче» Японии островов Малой Курильской гряды — Шикотана и Плоские (Хабомаи) — невнятная ситуация заставила корреспондентов ТАСС в Японии напрямую обратиться с запросом в японский МИД. Российское агентство попросило прокомментировать вышеуказанную информацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Давай дружить

Обращение последовало после брифинга официального представителя МИД РФ, которая обвинила японскую сторону в «нарушении конструктивной атмосферы». Она назвала придумками сообщения о том, что на переговорах Москвы и Токио поднимался вопрос о передаче Японии двух островов южных Курил. «Мы ведём с японской стороной переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Всё остальное является придумкой, художественным пересказом. Того, чего нет, я подтвердить не могу», — заявила директор департамента МИД РФ по информации и печати. При этом Захарова напомнила, что стороны договорились не спекулировать на теме. По её словам, именно Япония всегда настаивала на предельно уважительной работе на уровне экспертов, «без подключения мегафонной дипломатии».

«Без мегафонной дипломатии» — это в понимании российских и японских дипломатов, видимо, ведение переговоров о судьбе по Конституции страны принадлежащих России Курильских островов и людей их населяющих в тайне от этих людей и всего российского народа, что явно нарушает право последнего получать достоверную информацию по столь важной и, как заявляет президент РФ Владимир Путин, «непростой и чувствительной для обеих стран теме».

Rs1421 Здание МИД Японии

В связи с этим напомним, что даже прояпонски настроенный и склонный идти на территориальные уступки Токио Борис Ельцин понимал, что «втихаря» сдать суверенные земли не удастся. В своем письменном ответе озабоченным совершавшейся беспринципной сделкой нашим людям он вынужден был риторически и с пафосом обещать: «Исходным принципом любых договоренностей с Японией будет забота о благе нашего единого и неделимого великого Отечества. Как первый в истории демократически избранный президент России, заверяю вас в том, что российская общественность будет своевременно и полностью информироваться о намерениях и планах своего правительства». Так почему нынешняя российская власть считает возможным в нарушение этого принципа скрывать от народа свои переговоры по поводу русских Курил? Или наше государство и его правители уже не столь демократические, когда можно вершить за спиной народа нарушающие его требования и интересы дела? Хотелось бы верить, что это не так, и с «тайной дипломатией» будет покончено.

Хотя, справедливости ради, отметим, что инициаторами «тайной дипломатии» выступило нынешнее японское правительство, опасающееся, что те тактические изменения в «базовой позиции Японии по северным территориям», к которым оно склонялось, вызовут протесты не только политической оппозиции, но и недовольство в собственных рядах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Что касается «вбросов» и «придумок», о которых, прямо скажем, не очень убедительно и с деланным негодованием говорит Мария Захарова, то они и есть плоды этой несуразной «тайной дипломатии», о пагубных последствиях которой мы не раз предупреждали.

Но вернемся к запросу ТАСС. Вернее, ответу на него МИД Страны восходящего солнца. Он краток и ожидаем: «Мы воздерживаемся от ответов на вопросы, касающиеся содержания переговоров, а также нашей позиции на них, чтобы не оказать негативного влияния на переговорный процесс».

Повторим в связи с этим наше недоумение позицией официального представителя МИД РФ, которая убеждает народ в том, что никаких переговоров о судьбе Курильских островов ни Путин, ни наш МИД не ведут. А ведут лишь переговоры о давно ставшем анахронизмом «мирном договоре». Признаюсь, мне трудно уловить логику Марии Владимировны, ибо, если так называемый «территориальный вопрос» в переговорах не затрагивается, то зачем эти переговоры столь тщательно скрывать от российской, да и японской общественности. Отвечая на этот вопрос, думаю, МИД РФ отговорками не отделаться.

В заключение отметим, что абсолютное большинство нашего народа весьма положительно и одобрительно воспримет позицию российской власти, изложенную в сообщении «Киодо цусин» о том, что Москва ставит точку в переговорах с японским правительством о Курильских островах. Подтвердив это, Марии Владимировне не придется удивляться, как она выражается, «очевидному и невероятному», прибегать к сентенциям вроде «невозможно перестать обсуждать то, что и не обсуждалось»…