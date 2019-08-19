Даже в самом страшном сне я не хотел бы обидеть свою Украину и своих соотечественников. Еще грек Диодор из Сицилии в 1 веке до н.э. догадался, что «все нации, будь то греческие или варварские, кичились тем, что они раньше всех», а значит тщеславны. А в XVIII веке Джамбатиста Вико заметил, что «новые» народы, не имеющие собственной доказанной истории, стремятся «прислониться» к истории «древних» наций. Это тоже «тщеславие», как Вико его и назвал.

Украина

И грек, и итальянец были, очевидно, правы. Классический пример: франки, окончательные могильщики Римской империи, в своих ранних хрониках с удовольствием именно «прислонялись» к истории именно римлян. И «Хроника Фредегара», и «Книга истории франков» убеждены в троянском происхождении народа. Которое римляне считали «своим» как минимум со времен Вергилия.

Украина не избежала мировой тенденции. Но порой это выглядело смешно и странно. В уже далеком 2012 году Виктор Янукович на 9-м Ялтинском форуме европейской стратегии, выступая на совместной панели с Реджепом Эрдоганом, упомянул, что «на территории современной Украины побывал и легендарный Геракл».

Интеллектуальные украинские СМИ с азартом подняли президента на смех: «Янукович уверен, что Геракл существовал и даже побывал на территории Украины» («Зеркало недели») или «Совсем плохо… Янукович понес чушь про Геракла, который побывал в Украине» («Фраза»). «Интеллектуалы от пера» резвились совершенно зря, потому что Янукович был абсолютно прав. «Отец истории» Геродот писал в четвертой книге своей «Истории»: «Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в эту тогда еще необитаемую страну (теперь ее занимают скифы)». Скажу «интеллектуалам» даже больше: греки были убеждены, что и могучий герой Ахиллес тоже был отсюда родом, изгнанный с северных берегов Понта (Черного моря) «за дурной нрав» (Аполлодр, «Мифологическая библиотека»). Да и всегреческий центр почитания Ахилла находился на современной украинской территории: остров Левка, ныне Змеиный.

Цитата из к/ф «Геракл». Реж. Бретт Рэтнер. 2014. США Геракл

Существовали ли Ахилл и Геракл в жизни — это вопрос отдельный. Но сам факт: Греция предложила Украине самых симпатичных героев своей мифологии, но украинская пресса от нее гордо и глупо отказалась. Нормальную модель «тщеславия наций» Украина не приняла.

Но зато когда украинский «политический круг» начал создавать свою «суверенную историю», тогда никакие стопоры исторической науки уже не могли остановить полет украинской фантазии Петра Ющенко и его наследников в лице Фарион, Вятровича, Ницой и прочей команды. Здесь и 140-тысячелетняя история украинского народа. Здесь и центр мировой цивилизации Трипольская культура (сначала окраинный аналог, а затем — преемники культуры Кукутени на территории Румынии). Здесь и «украино-персидская война» V века до новой эры. И чего здесь только нет.

В общем, все по Диодору: «Кичились тем, что они раньше всех».

И это было бы не страшно, если бы касалось только исторической малограмотной публицистики. Но страшно то, что подобные изыскания формируют и вколачивают в мозг потребителей как цельную систему государственной суверенной исторической науки. А это уже очень серьезно.

«Официальную историю» творит любое государство. Даже спокойная и однозначная Голландия в начале июля заявила о начале работы «Комитета по рассмотрению» (herijkings commissie) во главе с профессором Джеймсом Кеннеди. Цель «Комитета» — подготовка второго «исторического канона Нидерландов», который «является якорем для уроков истории, проводимых в голландских школах». Прошлый «канон», подготовленный в 2006 году «комиссией Фрицаван Острома», состоял из 50 основных пунктов в развитии Нидерландов — от эпохи дольменов (3 тысячелетие до н.э.) до эпохи телевидения и компьютера.

Причем при создании нового «Канона» министр образования Ингрид ван Энгельсховен попросила составителей уделять больше внимания темным сторонам истории, как-то работорговле в Африке или разрушительной деятельности голландской Ост-Индской компании. И тут же начался скандал: правые партии потребовали, чтобы министр отозвала эту подсказку в комитет, который рассматривает канон. И это в добродушной Голландии, где, в отличие от соседней Бельгии, нет даже вялого противостояния между франкофонами и фламаноязычным населением!

Frank Jansen Ингрид ван Энгельсхофен

Можно представить себе, что начнется в Украине, где с 2014 года история стала не наукой, а средством оправдания и стимулирования политического противостояния основных геополитических игроков, причем Украина в их число не входит. Потому что нынешний конфликт является эскалацией цивилизационного противостояния «Запад — Восток», а территория «между Сяном и Доном» является не более, чем одной из площадок этого противостояния.

В принципе, ничего нового нет. Еще в XVIII веке английский историк сэр Эдуард Гиббон заметил, что «история — это практически всего лишь журнал регистрации преступлений, глупостей и несчастий человечества». Но когда эта регистрация связана с картиной прошлого, то это даже интересно и познавательно: ведь зло притягивает и иногда чему-то учит. Однако в украинском случае история направлена на сознательное создание эмоциональной картины будущего политического противостояния двух родственных, пусть даже уже и не «братских» народов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Но и это допустимо, потому что «Каждый (и уж, тем более, государство — М. С.) имеет право на собственное мнение…». С этими словами американского сенатора Патрика Мойнихэна не поспоришь, но только если не спорить с окончанием его фразы: «…но не на свои факты».

Украинская политическая история начала создавать и продвигать «свои» факты, причем совершенно не утруждаясь их обоснованием или доказательством. И именно этим фактам я объявляю личную вендетту. В серии публикаций под общим названием «Amicus Plato…» (Платон мне друг…). И приглашаю к дискуссии.

До встречи!

Киев