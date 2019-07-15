И почему утверждения Киодо и Захаровой не совпадают.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Считаю, что в комментариях российских СМИ по поводу публикации японского информационного агентства «Киодо цусин» об «отказе Москвы передавать Японии острова Шикотан и Хабомаи» есть неточности и преждевременно категоричные утверждения. Как, например, в комментарии Федерального агентства новостей (ФАН), озаглавленном «Россия поставила точку в переговорах с Японией по Курилам из-за связей Токио с США».

Здесь следует разобраться. Во-первых, в корреспонденции «Киодо» из Москвы на данную тему указывается на некий безымянный «источник агентства, близкий к переговорному процессу». При этом агентство не сообщает, является этот источник российским или японским.

Со ссылкой на «Киодо», ФАН утверждает, что Москва «отказалась даже обсуждать этот пункт (территориальный) во время переговоров о заключении мирного договора». Но тогда о чем будут говорить политики и дипломаты двух стран на намеченных к продолжению переговорах о таком договоре. И в чем вообще смысл подписания его почти через 75 лет после окончания войны, если вопрос о «территориальном размежевании» выведен за скобки? И как прикажете понимать слова президента РФ Владимира Путина, сказанные после очередных (уже 26!) личных конфиденциальных переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо о том, что переговоры по мирному договору будут продолжены? Ведь было определенно сказано: «Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен».

Сейчас даже далеким от российско-японских отношений людям очевидно, что навязываемые Токио и лично «другом Синдзо» переговоры о заключении мирного договора преследуют единственную цель — добиться от Путина, да, лично от Путина, о чем прямо говорит Абэ, согласия отказаться от владения южными Курилами, хотя бы для начала частично. Других «нерешенных», как считает Токио, вопросов, кроме «территориального», мирный договор решать не будет, ибо все они разрешены 63 года назад при прекращении состояния войны и установлении дипломатических, торгово-экономических, культурных и других отношений в полном объеме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В связи с этим есть вопросы и к уважаемой главе департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, которая в недавнем телевизионном интервью на прямо поставленный вопрос, «что это за дипломатические источники, насколько точная информация («Киодо» — А. К.) и какова позиция нашей страны», ответила:

«Никаких переговоров с Японией о передаче островов Россия не вела. Мы ведем переговоры о заключении мирного договора, согласно положениям Советско-японской декларации 1956 года. Это из разряда «очевидное — невероятное», я сама была удивлена. Было все прозрачно, понятно, четко, без каких-либо возможностей манипуляций и спекуляций. И вдруг, как гром среди ясного неба, в качестве сенсации японское агентство рассказывает о том, что больше Япония и Россия судьбу островов якобы не обсуждают по причине отказа Москвы это делать. Невозможно перестать обсуждать то, что и не обсуждалось. А обсуждалось заключение мирного договора».

То есть официальный представитель МИД РФ хочет убедить нас, что на переговорах о мирном договоре лидеров двух стран обсуждается не «территориальный вопрос», а какие-то иные, нам неизвестные вопросы. Прошу извинить, но позволю себе усомниться, да что там, просто не поверить тому, что в беседах Абэ с Путиным за плотно закрытыми дверями вопрос о Курилах не обсуждается и даже не затрагивается. Ибо имею, как представляется, достоверную, прямо противоположную информацию. Другое дело, что позиция Москвы в последнее время действительно изменилась, и, по некоторым данным, российская сторона резонно разъясняет своим японским визави, что полностью брать за основу документ 1956 года из-за произошедших изменений просто невозможно.

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Ну, а с утверждениями «Киодо» могу согласиться, ибо это агентство, блюдя свой авторитет в мире, «фейк-ньюс» не распространяет. Тем более о том, что сообщает это агентство, автор этих строк давно предупреждал. А именно, что важной причиной невозможности территориальных уступок Японии является, кроме всего прочего, тесный, направленный в том числе и против нашей страны японо-американский военный союз. В связи с этим позволю себе напомнить одно из таких предупреждений десятилетней давности, сделанное в одной из моих книг:

«Интерес к данному району проявляет не только Япония, но и США. Уход России с южных Курил и переход их под японский контроль могут привести к тому, что на них будут созданы новые рубежи передового развертывания объединенной японо-американской военной группировки. Территория южных Курил может быть использована для передислокации части военных баз США на Окинаве, чего упорно добивается население этого острова. Так как Пентагон не намерен сокращать свое присутствие в Японии, размещение американских баз на Курилах в случае их передачи было бы наилучшим решением как для Токио, так и для Вашингтона. Насколько можно полагаться на заверения о том, что этого не произойдет, свидетельствует опыт вывода наших войск из Германии. Тогда тоже обещали «не расширять НАТО на Восток». (Россия и Япония: Узлы противоречий. «Вече», 2010. С. 408−409). Но, как давно замечено, «несть пророка в отечестве своем».

Что же касается прекращения всем надоевшего муссирования «территориального вопроса», то оно должно сопровождаться объявлением российским правительством об отказе от подписания ставшим классическим анахронизмом «мирного договора» и начале переговоров о принципиально другом крупномасштабном соглашении о мире, добрососедстве и сотрудничестве. Вот только согласится ли с этим официальный Токио…