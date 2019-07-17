После того, как председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на фоне «разожженных» появлением в Тбилиси депутата Сергея Гаврилова протестов анонсировал готовность перехода на пропорциональную систему выборов, актуальной на политической арене стала и тема будущего коалиционного правительства. Оно может появиться в стране уже в 2020 году, если выборы в парламент пройдут по предложенной Иванишвили пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. В этом случае даже мелкие и малорейтинговые партии при наборе минимального количества голосов сумеют заполучить в законодательном органе хотя бы один мандат. При такой перспективе шансы какой-либо политической силы на получение большинства, тем более конституционного, резко сокращаются, а будущее правительство, вероятнее всего, окажется именно коалиционным. Вопрос лишь в том, кто войдет в будущую коалицию и насколько самостоятельными игроками, а не сателлитами той или иной политической силы будут члены будущего правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Расклад

Коалиционное правительство «предсказала» Грузии и американская НПО IRI, которая уже многие годы «традиционно» проводит здесь свои предвыборные или междувыборные исследования. И на этот раз она представила картину, согласно которой рейтинг правящей партии составил около 30%, по следам за ней идут нынешние и бывшие соратники Саакашвили, затем — остальные партии, а это значит, что на выборах 2020 года больше этого показателя правящей партии набрать «никак нельзя», иначе сочтется за фальсификацию. После того, как ряд СМИ со ссылкой на свои источники опубликовал предварительные результаты последних исследований IRI, тема «коалиционного» правительства стала особенно актуальной.

Michał Koziczyński Бидзи́на Иванишви́ли

При этом две вышедшие на два лидирующих в рейтинге места выражают готовность формирования такого правительства, но подчеркивают, что будут сотрудничать со всеми, кроме друг друга.

Тему 17 июля продолжил председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, который сделал несколько комментариев по текущим вопросам политической жизни страны в Батуми, где проходила встреча региональной организации правящей партии.

Он подтвердил, что выборы в парламент в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, не исключил, что его партия все же сумеет заполучить на них большинство мандатов, но с большой вероятностью отметил, что следующее правительство Грузии может оказаться коалиционным.

«Разумеется, введение пропорциональной системы само по себе уже предусматривает вероятность того, что какая-либо партия, в том числе «Грузинская мечта», преодолеет 50% барьер — задача достаточно сложная, но, по моему мнению, необязательная. Чем больше партий возьмут на себя ответственность за управление страной, ответственность перед обществом, тем лучше. И пропорциональная система обеспечит это лучше всего», — пояснил Иванишвили.

Он подчеркнул, что в составе будущего коалиционного правительства может оказаться много новых, молодых партий, молодых политиков, и нынешняя правящая партия будет готова сотрудничать со всеми, кроме представителей «Национального движения».

«Кроме «Национального движения», мы, наверное, будем сотрудничать со всеми», — заявил журналистам Иванишвили.

Аналогичные заявления о готовности сотрудничества со всеми партиями, кроме «Грузинской мечты», делают «Национальное движение» и отделившиеся от него партии и организации. Теме коалиционного правительства посвятила вечерний эфир 16 июля ставшая известной после хулиганской выходки телеведущего Габуния телекомпания «Рустави 2». Собравшиеся в студии передачи «Арчевани» («Выбор») политики один за другим говорили, что в коалицию с ныне правящей партией Бидзины Иванишвили они не войдут. Участники эфира разделили политический спектр на две части — пророссийские и прозападные силы. В первую группу они внесли «Грузинскую мечту» и рассматриваемый в качестве ее сателлита «Альянс патриотов», лидеры которого в надежде разрешения проблем Грузии периодически наведываются в Москву. А ко второй группе отнесли все остальные партии во главе с «Национальным движением».

Армаз Ахвледиани

В передаче выступил бывший соратник Иванишвили по коалиции «Грузинская мечта» и бывший исполнительный секретарь партии Армаз Ахвледиани. После выхода из рядов партии он занял позицию оппонента «Грузинской мечты» и с этой позиции в телеэфире сделал предположение, что после выборов 2020 года будет создано коалиционное правительство, но «Грузинская мечта» в него не войдет.

От создания коалиции с партией Иванишвили отказался еще один его бывший соратник, бывший лидер Республиканской партии и бывший председатель парламента Давид Усупашвили, который после выхода из коалиции «Грузинская мечта» основал собственную партию «Движение строительства». По словам Усупашвили, он и его нынешние соратники не вступят в коалицию с партией, которая завела отношения с Россией в тупик.

OSCE Parliamentary Assembly Давид Усупашвили

Аналогично оппозиционно настроены по отношению к ныне правящей «Грузинской мечте» почти все покинувшие ее ряды в разные годы и по разным причинам соратники. Большинство из них уже оформились как сторонники бывшей правящей партии «Национальное движение» и его многочисленных ответвлений.

По мнению Армаза Ахвледиани, Иванишвили осознает, что его корабль дал крен и может потонуть, поэтому ищет пути выхода. По его же информации, олигарх готов уступить власть, если получит гарантии неприкосновенности своей семьи и своего имущества. В этом Иванишвили, как утверждает его бывший соратник, мешают два основных фактора.

«Иванишвили в этом своем выборе сегодня не свободен. Есть два фактора. Один внутри страны, где у него имеется масса малых, средних и крупных обязательств перед столькими людьми, что он уже стал заложником этой ситуации. И если еще 2−3 года назад он мог свободно принимать решения, сегодня, мне кажется, это уже не так», — пояснил Ахвледиани, который вторым препятствующим Иванишвили в желании передачи власти фактором назвал интересы России в Грузии.

По его словам, созданная Иванишвили недемократическая среда, которая замаскирована под демократию, сегодня — благодатная почва для проведения в Грузии российских интересов.

Времени до выборов в Грузии еще много, и каждая политическая сила будет пытаться за этот период набрать для себя политические очки и как можно больше дискредитировать соперников. Подобный метод политической борьбы является утвержденным и общепринятым в Грузии, и его в разной мере используют почти все политические силы. Наглядной демонстрацией подготовки к предстоящим выборам стали события, начало которым было положено в день проведения в Тбилиси 26-й сессии МАП. События еще не закончились, потому что митинги, хотя и малочисленные, у здания парламента Грузии на проспекте Руставели продолжаются. А главное — по-прежнему жив и актуален лозунг «Россия — оккупант». Относительно этого лозунга никаких разногласий между действующими на политическом пространстве Грузии партиями нет.