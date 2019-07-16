Призрак изоляции Украины, как политической, так уже и логистической, приобретает все более зримые очертания. Достаточно посмотреть любую интерактивную карту авиаперелетов, например, или морских перевозок, чтобы убедиться: воздух и море страны превращаются в белые пятна международных грузоперевозок. И дальше будет хуже. Буквально намедни лоукостер WizzAir объявил об отмене части рейсов из Киева, назначенных на август 2019 года. «Обрезаются» полеты в Польшу, Венгрию, Германию, Литву, Кипр, Австрию, Данию.

Иван Шилов ИА REGNUM Ураина

Но это в воздухе: на воде не лучше.

Причем если проблему азовской морской логистики еще можно объяснить ситуацией международного конфликта, то с другой стороны страны, на Нижнем Дунае «злонамеренного российского влияния» уж давно и никак нет. А проблема есть…

В конце 2017 года украинский министр инфраструктуры Омелян назначил руководителем Украинского Дунайского пароходства Дмитрия Чалого. Омелян — это тот самый министр-гиперлуп, который успешно разрушал украинский транзит в восточном направлении, зато, в пику Илону Маску, заявил о будущем строительстве гиперлупа. Это транспортировка пассажиров и грузов в специальных капсулах по замкнутой в петлю трубе с очень низким давлением. Со скоростью более 600 миль (965 км) в час. На этой теме долго останавливаться не буду: и специалисты, и диванные эксперты, и, наверное, Илон Маск уже отсмеялись свое.

А Украинское Дунайское пароходство (УДП) — это уникальный проект, который в состоянии осуществлять и морские и речные перевозки. В советское время его корабли «работали» от устья реки Меконг (Вьетнам) до Кельхайма, немецкого порта в двух с половиной тысячах километров от устья Дуная. И «работали» там более 1 300 судов.

Geobuch.de Нижний Дунай

Даже сейчас УДП — это много: на Дунае — 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота, плюс семь морских грузовых судов. Но как такового проекта уже нет. Глубоководный порт Усть-Дунайск (именно он гонял корабли к Меконгу) в глубоком упадке, объем перевозок упал до менее 3-х миллионов тонн, что просто стыдно для транспортного комплекса, имеющего в своей структуре четыре порта и портопункта (для справки: при «советах» грузооборот Дунайского пароходства составлял 12 миллионов тонн, не считая военных грузов, которые никто не считал).

Но все равно, для реалий современной Украины УДП — это не только градообразующее и регионообразующее предприятие юго-запада Одесской области, но и «национальный перевозчик №1» (этот статус пароходство получило в 2001 году). Однако сегодняшнее положение дел там можно определить краткой фразой: «Флот восстал!»

Министр Омелян назначил нового руководителя УДП без какого-либо конкурса. А новый шеф, Дмитрий Чалый, известен в основном тем, что в 2015 году довел до коллапса «Укрпочту», государственное предприятие почтовой связи. Поэтому его команду называют «почтальонами» и на дух не переносят в центре УДП, дунайском городе Измаил.

Дальше — прямая речь жителя Измаила:

«Когда пришел Чалый, начались проблемы. «Почтальоны» просто уничтожают предприятие. Люди месяцами не получают заплату, инвалюту, дошло даже до того, что на чаевые руку накладывают. В баре круизного судна стоит ящик для чаевых, так они к нему «смотрящего» приставили, который все изымает. Пришли в чужой огород, пришли беспардонно. Что такое УДП? Это десятки тысяч людей, которые строили его, развивали, жили им. Да и сейчас там более 1 700 человек. А с учетом смежников — с УДП связана практически каждая семья на Дунае. А эта быдлота пришла грабить».

Udp.one Грузовое судно «Измаил» Украинского Дунайского пароходства

Конечно, все это (особенно чаевые) — это только эмоции. Но ведь действительно грабят! В конце прошлого года в Днепре (бывший Днепропетровск) был задержан советник гендиректора (Дмитрия Чалого) и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи. Они собирались продать морской теплоход «Николай Савицкий», без аукциона и по цене, заниженной на 30%. Зато за взятку в 260 000 долларов. Об этом сообщил даже генпрокурор Луценко, но за полгода никаких видимых результатов представлено не было. Этот факт, а также убыток 2018 года по валютному счету в 745 000 долларов (для Измаила, поверьте, это много), похоже, и довели «флот» до «восстания».

Коллектив УДП создал «инициативную группу» из капитанов судов УДП и направил открытые письма новому президенту Украины, шефу Службы безопасности и председателю Национального антикоррупционного бюро. Население украинской провинции исторически с крайним почтением относится к центральной власти, и сам факт появления таких открытых писем свидетельствует о крайнем внутреннем напряжении в регионе.

Ответило «восставшим» лишь СБУ, которое перенаправило дело в военную прокуратуру.

Udp.one «Жаркая» пора в главном ремонтном подразделении пароходства

Но чем закончится «восстание» даже не особенно важно. Важно то, что очередной кризис в УДП может стать последним в истории пароходства. И не только потому что продается или пускается на металлолом плавсостав. Особенность в том, что на юге Украины идет активный процесс «высасывания мозгов и рабочей силы». Причем речь идет уже не о работе в Польше, «задом вверх» на сборе клубники. Турция, Румыния и Греция активно создают вакансии для специалистов (моряков, докеров, логистических менеджеров, спецов по прокачке углеводородов и т. д.) с высокими зарплатами, социальным пакетом и прочими удовольствиями достойного существования.

И следует понимать, что любое пароходство — это в первую очередь специалисты, которые понимают, что такое фрахт, что такое грузооборот, что такое погрузочные работы. А Дунайское пароходство — это еще устойчивые традиции (да, «ящик для чаевых тоже) и исторически налаженные связи, которыми «почтальоны» не обладают.

Udp.one Ремонт ограждения плавмастерской

И поскольку природа не терпит пустоты, то место УДП без проблем займут румынские или даже молдавские речники. Которые, в отличие от украинцев, строят глубоководные порты: Констанца занимает третью строчку в списке глубоководных портов Черного моря, но по числу глубоководных причалов и потенциальной мощи, это безусловный лидер бассейна. Которые, в отличие от украинцев, совершенствуют каналы (Дунай — Черное море и Порт Альба — Мидия) и главное — на румынском участке Дуная находятся 29 портов с общей причальной длиной около 30 километров и общей площадью портовых территорий — около 100 гектаров. Румыния уже сейчас может полностью заменить Украину на Нижнем Дунае.

А Нижний Дунай — это «вход» в трансъевропейскую транспортную ось № 18: «Рейн/Муссе — Майн — Дунай» (Решения Европарламента № 884/2004/ЕС от 29 апреля 2004 года). Вдоль этой транспортной оси может быть обеспечено транспортное сообщение через весь Европейский континент между портами Роттердам и Констанца и ее планируемый грузооборот — 720 миллионов тонн в год.

Но пока эта «ось» проходит мимо Украины. А это означает, что Нижний Дунай Украина ТЕРЯЕТ. Какие бы флаги ни развевались над Измаилом.