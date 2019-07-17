Японские СМИ комментируют сообщение ведущего информационного агентства страны Киодо цусин об отказе президента РФ Владимира Путина вести переговоры о передаче Японии островов Малой Курильской гряды.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Одна из центральных газет страны «Майнити симбун» под заголовком «Россия обнулила территориальные переговоры из опасения проседания рейтинга Путина», ссылаясь на информацию Киодо цусин из Москвы, отмечает, что «Россия отказалась начинать переговоры с Японией по поводу возвращения двух спорных островов, несмотря на достигнутую в прошлом году договоренность. И это может вновь отложить подписание мирного договора между двумя государствами». При этом указывается, что данная информация получена от «дипломатического источника». Правда, без уточнения, российского или японского.

Газета объясняет решение президента не уступать даже двух островов опасением недовольства российского народа уступками территорий, что может негативно отразиться на рейтинге Путина, привести к его снижению. Нежелание возвращать острова Москва объясняет угрозой, которую представляет для нее наличие вооруженных сил США на территории Японии. Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин договорились в ноябре прошлого года ускорить переговоры о заключении мирного договора на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года. Декларация предусматривала согласие Москвы передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.

Сообщается, что оппозиционные депутаты японского парламента обвиняют Абэ за согласие основываться на этих условиях 1956 года, усматривая в этом изменение администрацией Абэ правительственной политики в отношении островов, проявленное в поиске возможности возвращения не четырех, как прежде, а только двух островов. «С момента ноябрьской договоренности обе стороны мало продвинулись. Более того, нежелание России начинать переговоры даже о возвращении двух островов означает, что эти переговоры ведут в никуда по крайней мере в обозримом будущем», — пишет газета.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе российско-японских переговоров

«Не оправдались надежды Токио заключить некое «широкое соглашение» по поводу мирного договора в прошлом месяце во время приезда Путина на саммит «большой двадцатки» в Осаку. От этой попытки отказались из-за сохранения различий по поводу методов разрешения территориального спора», — констатирует «Майнити симбун».

Хотя эту газету отличает умеренность и демократизм, но и она, как бы выражая несогласие с некоторым изменением Абэ и министром иностранных дел Японии Коно Таро недружественной риторики по вопросу об «оккупации» Россией Курил, в заключении статьи не удержалась от навязших в зубах обвинений в том, что «Советский Союз захватил острова, известные как северные территории, оседлав Охотское море и Тихий океан после капитуляции Японии в войне в 1945 году». То есть виновата не проводившая агрессивную политику, в том числе в отношении нашей страны, и развязавшая кровопролитную мировую войну Япония, а Советский Союз, в действительности не «захватывавший Курилы», а вернувший законно принадлежавшие с конца XVIII века Российской империи земли.