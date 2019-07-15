Недруги Сакартвело, судя по последней интенсивности распространения в СМИ разного рода ксенофобских материалов, видимо, желают втянуть армян Джавахка (край Самцхе-Джавахетия, Грузия) в свои внутри‑ и внешнеполитические конфликты, сделать нас частью кризиса, к которому мы непричастны. Возникает вопрос: кто сегодня так старается разжечь новый очаг межнационального конфликта, и кто, в конечном счёте, способствует развалу Грузии?

Иван Шилов ИА REGNUM

Начну с хронологии. В ходе церемонии открытия 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов оказался (в соответствии с протоколом) в кресле руководителя парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов из «Единого национального движения» (ЕНД) и «Европейской Грузии». Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

Несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в Тбилиси и митинговали против участия российских делегатов в сессии МАП, требовали отставки главы МВД и председателя парламента Грузии. Они предприняли попытку штурма здания, и полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водомет.

По данному факту моментально и однозначно высказали свою позицию как оппозиционные, так и проправительственные партии Грузии. В этом вопросе они все были едины: в кресло спикера «представителя оккупантов» сажать было нельзя. Масло в огонь подлила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая публично назвала Россию врагом и оккупантом.

Пару слов хотелось бы сказать о президенте Грузии, г-же Зурабишвили. Как многим известно, президент в республике — номинальная фигура и особых полномочий не имеет. Но, видимо, её личные амбиции берут верх над реальностью (кстати, мы в диаспоре ее меж собой называем «кошка, бродящая сама по себе»). За относительно короткий срок своего пребывания на посту президента, Саломе Зурабишвили, кроме грубых деструктивных проявлений и намеренного публичного провоцирования обострения обстановки, ничем положительным для граждан своей страны не отметилась. Так, за непродолжительный период она «умудрилась»:

• накалить грузино-азербайджанские межнациональные отношения, неквалифицированно подняв вопросы государственной границы и принадлежности монастырского комплекса Давида Гареджи;

• накалить межнациональные отношения между гражданами Грузии армянской и азербайджанской национальности, затрагивая вопросы Нагорно-Карабахской Республики — Республики Арцах;

• обострить своими грубыми высказываниями российско-грузинские межгосударственные отношения и тем самым нанести ощутимый материальный вред благосостоянию простых граждан Грузии.

Возникает риторический вопрос: нужен ли Грузии такой президент?

Saeima Саломе Зурабишвили

После позора в парламенте Грузии и далее грузинские власти и СМИ вместо того, чтобы дать объективную оценку, извиниться за своего президента и депутатов парламента, как всегда, стали искать виновных на стороне. Они то обвиняют Россию, то какие-то мнимые сторонние силы. И самое смешное — делают попытки перевести стрелки на армян Джавахка, Армении и даже Диаспоры. В СМИ была распространена информация с особым акцентом на национальность о том, что якобы среди задержанных у здания парламента Грузии были граждане Армении. Якобы это «боевики» Николы Пашиняна, которые уже имеют опыт «госпереворота», и они «специально» приехали для оказания помощи митингующим. Представляете: среди всех задержанных выделяют именно армян. Для чего и кому это надо?

Одновременно с происходящими событиями в Грузии было распространено заявление секретариата Всеармянской партии «Сасна Црер», которая без наличия на то каких-либо оснований предостерегала армян Джавахка якобы о «намерениях Москвы использовать и вовлечь их в возникший российско-грузинский конфликт». С чего вдруг и для каких целей было сделано данное заявление? Если имели в виду российских джавахкцев, а конкретно — нашу общественную организацию «Джавакхскую диаспору России», то мы никаких, кроме умиротворяющих, заявлений не делали — мы открыты, и это легко проверить.

ARMENOCIDE Армянская церковь Ахалкалаки

Все чаще стали публиковаться материалы с обвинениями в отношении армян, в частности, армян Джавахка. Так некий грузинский «эксперт-подстрекатель» умудрился сказать азербайджанским СМИ, что, мол, митинги в Тбилиси возглавляют «армянские кланы с грузинскими фамилиями», снабдив свои националистические изыскания примерами. Он же далее стал обвинять российские власти в неспособности «правильно» планировать и работать на грузинском направлении. Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Российский союз молодёжи и многие другие подвергнуты критике и обвинению в некомпетентности. Некоторые порядочные грузинские бизнесмены, а также известные и адекватные политологи публично облиты грязью и обвинены в «предательстве» и «грузинофобии». Тут явно вырисовывается стремление этих «экспертов» привлечь к себя внимание: мы лучше всех знаем, как и что надо делать…

В заключении хотелось бы подчеркнуть следующее. Мы публично заявляли и будем повторять: в национальных интересах Армении стабильность, устойчивость и благополучие Грузии. Внутриполитический кризис в республике вызывает обеспокоенность не только в Армении и Джавахке, но и в джавахкской диаспоре России. Мы пристально следим за происходящими в Грузии процессами. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы внутриполитические и внешнеполитические вопросы Грузии решались в позитивном русле сохранения стабильности в стране. Возникновение любой чрезвычайной ситуации в Грузии будет иметь весьма негативные последствия как для Армении, так и для Джавахка, в частности, в военной, экономической и коммуникационной безопасности.

Агаси Арабян — президент общественной организации «Джавахкская диаспора России»