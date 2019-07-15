Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала терять имидж опытного дипломата французской школы, все больше скатываясь к образу, определенному ее главным оппонентом на президентских выборах экс-главой МИД и членом «Единого национального движения» Григолом Вашадзе: «Это адский коктейль грузинского провинциализма и французской аррогантности». Как уточнял Вашадзе, «ее появление на международной арене испортит не только нашу внешнюю политику, но и нашу репутацию». Действительно, заявления президента в связи с акциями протеста, которые начались 20 июня в Тбилиси, поразили своей экстравагантностью и нелогичностью.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сначала она заявила, что это «России выгодно внутреннее противостояние в стране» и обвинила Москву «в расколе грузинского общества». В то время, как многие члены правительства Грузии и видные функционеры «Грузинской мечты» были осторожны в своих оценках, заявляя, что протестное движение в Тбилиси инициировано сторонниками Михаила Саакашвили, которые намеревались совершить «государственный переворот». Это первая странность в ситуации. Вторая. Согласно конституции Грузии президент — должность представительская, никаких реальных полномочий у нее нет. Но почему тогда Россия решила резко отреагировать на заявление именно Зурабишвили, объявив о прекращении авиасообщения с Грузией?

После хамской выходки телеканала «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина, когда российский парламент выступил с инициативой по введению санкций против Грузии, Путин заявил о нежелательности такого рода действий. И вновь на это отреагировала Зурабишвили, заявив, что «будет первой, кто призовет к деэскалации конфликта с Россией», говорила, что «приветствует слова Путина, предпочитая их открытым угрозам». Вновь складывалась парадоксальная ситуация: с одной стороны Зурабишвили обвиняла Москву в организации беспорядков, называя ее «врагом и оккупантом», с другой, стала призывать «оккупантов» продолжить отдыхать в Грузии, так как «они любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего».

1778011 Курорт. Грузия

Сейчас грузинские эксперты подсчитали, что в случае введения Россией заявленных санкций в полном объеме Грузия будет терять 1,4 млрд долларов дохода ежегождно. Зурабишвили как глава государства не может не знать об этом. Тем не менее она продолжает прибегать к антироссийским выпадам, призывать «западных партнеров» выступить «если не посредниками, то, по крайней мере, адвокатами Грузии» в ее отношениях с Москвой. Под партнерами она подразумевает Европейский союз и даже НАТО, с которыми Тбилиси подписал немало разных соглашений. Напомним, что после вступления в должность Зурабишвили совершила турне по странам Европы, провела переговоры в штаб-квартире альянса, завернула в Берлин и Париж. Ее сторонники объявили эту ее поездку «триумфальной», ведь она говорила с европейскими политиками «на одном политическом языке».

Москва же демонстрирует сегодня отстраненность от событий в Грузии, предоставляя возможность Западу компенсировать Тбилиси потери от возможных санкций, предоставить финансовую помощь со стороны ЕС или США. Но, как пишет Stratfor, «нынешний момент очередного грузинского кризиса совпал с тем, что Евросоюз сфокусирован на своей внутренней политике, а Вашингтон не демонстрирует устойчивой политики по отношению к Закавказскому региону». Вот почему стремление как власти, так и оппозиции в Грузии разыграть в своих интересах «русскую карту» может и находят какое-то понимание на Западе, однако практической поддержки нет. Кстати, такой ход событий предвидел портал Грузия online, который предостерегал тбилисских политиков от культивирования «прямолинейных и наивных представлений об отношении Запада к Грузии», который «сегодня погавкает, а послезавтра покажет, что грузины никому не нужны».

«У нас меньше поддержки со стороны Запада, чем у географически более везучих стран, — пишет портал. — Но и в этой ситуации у нас есть возможность самим же определить свое геополитическое направление. Другой вопрос, насколько, и как мы используем эти шансы».

Marcin Konsek Резиденция президента Грузии

Должно быть, на такие шансы рассчитывала «Грузинская мечта», выдвигая на пост президента страны Зурабишвили. Но она сама рассматривала и рассматривает свою миссию в ином контексте, дрейфует между радикальными и умеренными националистами, что в равной степени предусматривает использование в своих интересах антироссийских настроений. Теперь становится важным то, какое место будет занимать Зурабишвили в грузинском политическом ландшафте в ситуации исчезновения многих ресурсов правящей «Грузинской мечты», сменит ли она тактику действий, решив все свалить на оппозицию, за которой якобы «стоит Россия», а потом на «Грузинскую мечту», за которой «тоже стоит Россия».

Как полагают некоторые грузинские эксперты, события в Тбилиси, которые поначалу развивались по армянскому сценарию, наткнулись на жесткое противодействие властей. В НАТО заявляют, что в их задачу входит сделать все для того, чтобы Грузия стала «неперевариваемым куском для России». А депутат парламента Грузии Тамаз Мечиаури заявляет, что когда его страна «вступит в ЕС, там уже никого не будет». Посмотрим, как будут дальше развиваться события, и о чем еще проговорится Зурабишвили. Ей предстоит не узелки развязывать, а хотя бы уцелеть политически. Проиграв, придется удалиться в эмиграцию, как это сделали в свое время ее родители.