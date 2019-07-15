



Иван Шилов ИА REGNUM

8 июля папа Римский Франциск возглавил мессу о нуждах мигрантов по случаю шестой годовщины своего визита на итальянский остров Лампедуза, передает Vatican News (Ватикан). В богослужении приняли участие сотни мигрантов, беженцев и тех, кто спасал их жизни. Понтифик в своей проповеди напомнил о шестой годовщине визита на Лампедузу, который напрямую был связан с «последними» и наибеднейшими. Они ежедневно молят Господа освободить их от зла: это те, кого обманывают и бросают умирать в пустыне, подвергают пыткам и жестокому насилию в приемных лагерях. К сожалению, экзистенциальная периферия наших городов также густо населена отверженными, бедными, угнетенными и страдающими людьми, которые постоянно испытывают на себе эксплуатацию и дискриминацию. В духе заповедей блаженства, отметил папа, «мы призваны облегчить их страдания и предложить им милосердие, утолить их голод и жажду справедливости, помочь почувствовать заботливое отцовство Бога, показать им путь в Царство Небесное. Это люди, а не просто социальные или миграционные проблемы! Речь идет не только о мигрантах, а это значит, что мигранты являются прежде всего людьми, и сегодня они — символ всех отверженных глобализированным обществом».

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин написал предисловие к книге «90-я годовщина Латеранских соглашений», опубликованной ватиканским издательством LEV под редакцией Папского комитета исторических наук. В предисловии, озаглавленном «Латеранские соглашения: дальновидный и реалистичный выбор», госсекретарь пишет: «Девяносто лет прошло с 11 февраля 1929 года, когда в Латеранском дворце были подписаны одноименные соглашения… Многочисленные исторические исследования и публикации, появившиеся в течение этих почти ста лет, справедливо высветили сложность ситуации, в которой оказались Пий XI и его государственный секретарь кардинал Пьетро Гаспарри. Святому престолу нужно было найти решение, которое позволило бы папе Римскому восстановить полный суверенитет, хотя бы на территории чуть более чем символической, которая бы не подлегала закону о гарантиях, в одностороннем порядке провозглашенному Итальянским государством 13 мая 1871 года. Несмотря на то, что территориальный суверенитет папы Римского над государством-градом Ватикан был сведен к минимуму, он имел решающее значение — среди прочего, для защиты людей, находившихся по политическим причинам в розыске со стороны фашистского режима, до и во время Второй мировой войны… Самый деликатный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, уместно ли было подписывать договор с Италией, управляемой фашистским режимом, не сомневаясь, что подобное соглашение пойдет на пользу этому режиму. Пий XI и кардинал Гаспарри полностью осознавали, что именно было поставлено на карту. Оба прекрасно понимали, что фашизм только выиграет от соглашения, а также знали, что немало католиков — и среди них некоторые кардиналы — выступят против любой договоренности с режимом, равно как и различные экспоненты внешнеполитического мира. Несмотря на свою неуверенность в продолжительности соглашений, закрепленных 11 февраля 1929 года, Пий XI и его госсекретарь остановились на этом шансе, предложенном историческим контекстом момента. Оба они хотели содействовать общему согласию с Итальянским государством и поэтому не поддавались никаким соображениям и оговоркам — хотя и вполне понятным — относительно последствий этого соглашения в условиях конкретного политического периода: они намеревались внести прочный и органичный порядок в отношения между государством и Церковью в Италии».

Папа Пий XI. 1930

L'Osservatore Romano (Ватикан) обращается к теме поставок в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400. С приобретением этих ракет Турция становится первой страной НАТО, заключившей подобный контракт с Москвой, присоединившись к Китаю и Индии. На геополитическом уровне, отмечают аналитики, поставка С-400 является сигналом скольжения Анкары на восток. Всего за три с половиной года ее отношения с Кремлем перешли от риска серьезного военного кризиса — после турецкой атаки на самолет Су-24 в Сирии — к военному сотрудничеству в регионе. Экономические и стратегические связи между Москвой и Анкарой также становятся все более прочными. Фактически Россия строит первую турецкую атомную электростанцию «Аккую» и трубопровод «Турецкий поток», растет число российских туристов, отправляющихся в Турцию.

Издание также прокомментировало переговоры в Катаре между различными афганскими политическими силами. Мир в Афганистане стал немного ближе благодаря диалогу между правительством в Кабуле, делегацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителями гражданского общества. Участники достигли согласия в том, чтобы наметить «дорожную карту» и предпринять инициативы для установления мира в стране, пострадавшей от восемнадцати лет войны. Катар назвал конференцию «успешной». По итогам переговоров было принято совместное заявление, в котором подчеркивается необходимость продолжения мирного процесса, говорится о необходимости обеспечить безопасность государственных учреждений, уважение прав женщин «в рамках исламских ценностей», способствовать безоговорочному освобождению заключенных и гарантировать достоинство афганского народа.

Defense.gov Президентский дворец. Афганистан

Спустя сутки после заключения исторического соглашения о «дорожной карте» мира для Афганистана появились признаки того, что хрупкое перемирие не соблюдается, считает AsiaNews (Рим, Италия). Бача Хан Муладад, руководитель по связям с общественностью «Народного движения за мир» (PPM) заявил изданию, чтобы испытывает озабоченность, поскольку «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь заявили, что они не будут соблюдать соглашение», поскольку некоторые пункты противоречат их предварительным условиям. Как только договоренности в Катаре были обнародованы, свой удар нанесли экстремисты. Заминированный автомобиль взорвался рядом со школой и управлением национальной безопасности в Газни, в результате чего погибли 14 человек и еще 180 получили ранения, десятки из них — студенты, сообщила полиция. Один из аспектов соглашения, который подвергся серьезной критике, касается женщин, а именно того, что их права будут соблюдаться в рамках «исламских ценностей». Для многих активистов этого слишком мало, учитывая, что женщин забрасывают камнями, убивают в рамках «убийств чести», не пускают в школы. Существуют также серьезные расхождения между различными версиями соглашения на пушту, дари и английском языках. Английская и дарийская версии не содержат ссылок на одно из ключевых требований талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а именно — вывод всех иностранных военных сил из Афганистана. А пуштунская версия упоминает о выводе иностранных войск, но не содержит никаких ссылок на гарантии прав женщин.

(сс) ArmyAmber Афганские женщины

Католические епископы Джон Стоу из Лексингтона (штат Кентукки), глава Pax Christi USA, и Марк Стенгер из Труа (Франция), сопредседатель Pax Christi International, присоединились к заявлению Национального совета церквей и странников, базирующейся в Вашингтоне христианской организации, выступив против войны США с Ираном, сообщает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Как отмечают около 200 религиозных лидеров, подписавших заявление, «война Соединенных Штатов с Ираном стала бы абсолютной катастрофой, морально и религиозно неоправданной», а также то, что «настало время для лидеров наших религиозных общин указать на более эффективные пути разрешения конфликта и решительно выступить против военных действий». Религиозные лидеры также призвали администрацию президента США Дональда Трампа прекратить вводить «жесткие и карательные» торговые санкции против Ирана и при необходимости установить гарантии судоходства в Персидском заливе и Оманском заливе.

США и Великобритания делают новый упор на свободу вероисповедания за рубежом, утверждает Crux (Денвер, США). Государственный секретарь США Майк Помпео проведет в Вашингтоне второе министерское совещание по продвижению религиозной свободы. Оно состоится вскоре после того, как британский министр иностранных дел Джереми Хант представил итоговый отчет о преследовании христиан во всем мире. В мае этого года во время визита Помпео в Лондон вместе с Хантом они обсудили религиозную свободу в ходе круглого стола. Тем не менее многие наблюдатели указывают на ироничность того, что США и Великобритании продвигают религиозную свободу за рубежом, в то время как на внутреннем фронте у них самих есть проблемы.

Мэри Энн Глендон, бывший посол США при Святом престоле, возглавит новый консультативный орган по правам человека при Госдепартаменте США, информирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). Об этом объявил Помпео. По его словам, настало время для создания новой комиссии. Она будет консультативным органом, состоящим из экспертов по правам человека, философов и представителей всего политического спектра. Ее основная миссия — продвижение «основополагающих принципов нашей страны и принципов Всеобщей Декларации прав человека 1948 года». Ранее Помпео заявлял, что «правозащитная деятельность утратила свою направленность и стала скорее отраслью, чем моральным компасом», подвергнув критике ООН, которая «способствовала путанице».

Gage Skidmore Майк Помпео

Рост преступлений против церквей во Франции шокирует верующих, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Те, кто преуменьшает вандализм, среди них — большинство ведущих изданий и политиков, заявляет, что нападения являются незначительными преступлениями незначительных злодеев. Но те, кто обеспокоен нападениями, считает, что они представляют более серьезную угрозу, отвергают это видение», — говорит американский журналист Ричард Бернстайн. Он пишет о глубокой озабоченности христианских общин, которые страдают от нападений и вандализма, даже если эти инциденты не являются «преступлениями на почве ненависти» в прямом смысле слова. Конференция католического епископата Франции отмечает, что с января по март 2019 года было совершено 228 «насильственных антихристианских актов». В 2018 году французская полиция сообщила о 129 кражах и 877 случаях вандализма против католических объектов, в основном храмов и кладбищ. Число таких нападений увеличилось в четыре раза с 2008 по 2019 год.

На досрочных парламентских выборах в Греции победили правоцентристы во главе с Кириакосом Мицотакисом, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Монсеньор Антониос Вуцинос, президент Caritas Greece, подчеркивает: жертвы рядовых греков не должны оказаться напрасными. Греция — это бедная страна, и на ее политику не могут влиять только богатые классы. Греческое население затронуто кризисом, отмечает монсеньор, даже если статистика говорит об обратном. Трудно жить достойно, когда те, кто работает, едва получают 370 евро в месяц, когда нет надлежащей заботы о здоровье, когда пенсии постоянно сокращаются и не превышают 400 евро в месяц, когда налоги очень высоки. Многие граждане в этой ситуации работают нелегально. До 500 тысяч молодых греков покинули страну, чтобы найти работу за границей. Снижение налогов, повышение заработной платы и пенсий, создание новых рабочих мест — это первые проблемы, с которыми неизбежно столкнется новое правительство, предупреждает отец Антониос.

kirkandmimi Афины

Окружной суд в Варшаве постановил, что Денис Лисов, русский отец, который вместе со своими дочерьми бежал из Швеции в Польшу, может остаться в стране, передает Polonia Christiana (Краков, Польша). По мнению польского суда, в Швеции, которая выдала европейский ордер на арест Лисова, права отца могут оказаться под угрозой. Интересы Лисова представлял Институт Ордо Юрис. В Швеции три дочери Лисова были забраны из семьи после того, как их мать госпитализировали. Детей передали в мусульманскую семью, несмотря на то, что они православные. Они находились за 400 километров от места проживания родителей. Лисов решил взять своих дочерей и уехать с ними в Россию транзитом через Польшу. Шведские социальные службы пытались перехватить девочек в Варшаве, что было предотвращено польской пограничной службой и полицией. Суд решил, что семья может остаться в Польше во время процедуры предоставления убежища. Судьи обосновывали свое решение тем, что Стокгольм нарушил Европейскую конвенцию о правах человека, в частности о защите семейной жизни. Действия шведских властей противоречили благу девушек. По мнению суда, Швеция не уважала чувства девочек. «Сегодняшнее постановление подтверждает, что Польша охраняет семейную жизнь, гарантированную Конституцией республики и международным правом. Это сокрушительная критика правовой системы Швеции, которая, забирая детей у Лисова, нарушила права человека», — заявил адвокат Мачей Кричка из Института Ордо Юрис.

Католицький Оглядач (Львов, Украина) цитирует заявления главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука, которые он сделал в интервью итальянскому изданию AСИ Stampa, рассказывая о ходе встречи владык УГКЦ с папой Франциском и представителями Римской курии. По словам Шевчука, центральная тема их разговора — война на Украине и вызванный войной гуманитарный кризис. «В слово «Украина» мы вкладываем прежде всего понимание присутствия в ней народа с собственной историей, своими ранами и одновременно надеждами, — подчеркнул архиепископ. — Мы думаем о государстве как субъекте международного права с четко определенными границами, признанными международным сообществом. Это государство, которое является общим благом нашего народа в его многонациональном и религиозном измерении, переживающем период деколонизации, пытается выйти из периферии своего существования, чтобы стать субъектом диалога со странами Центральной и Восточной Европы. Однако наш агрессор, то есть Российская Федерация в понятие «Украина» вкладывает территорию, которая является предметом переговоров и геополитических интересов. Россияне отрицают существование такого народа и рассматривают Украину как временное государство». По мнению лидера униатов, сейчас украинский народ идет по пути деколонизации: «Война на Украине является колониальной войной, ведущейся в самом сердце Европы с намерением восстановить систему вроде Советского Союза — восстановить империю. Поэтому мы представили Святейшему отцу желание украинцев защитить страну. Если агрессору удастся уничтожить украинское государство, он «перерисует» границы Восточной Европы, это станет трагедией для всей Европы». Он отметил, что епископы УГКЦ старались достойно представить украинский народ, потому что «его, к сожалению, часто пытаются показать как людей, которые не знают с кем идти — с Европой или с Россией».

(сс) Longin Wawrynkiewicz Святослав Шевчук

В 25-ю годовщину установления дипотношений между Израилем и Ватиканом послы обоих государств в России подтвердили намерение развивать сотрудничество, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) со ссылкой на Благовест-инфо. «Хорошее участие, которое мы видим, представителей различных общин Москвы — и католической, и еврейской — показывает живой интерес к установлению и консолидации отношений взаимного узнавания, уважения, сотрудничества и солидарности», — заявил на семинаре «Межконфессиональный диалог и цели в области устойчивого развития», который проходил в Москве, апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре. Архиепископ пояснил, что говорит это, исходя из своего опыта, поскольку нунциатура в Москве расположена в квартале, где имеется значительная еврейская община. «В течение всех этих лет Святой престол и Израиль продемонстрировали общую ответственность в содействии свободе религии, культа и совести, что является необходимым условием для защиты человеческого достоинства и совместной работы по преодолению антисемитизма. Исполнение этого обязательства должно быть продолжено — путем искоренения любой формы религиозной нетерпимости и через продвижение взаимопонимания между нациями, мирного сосуществования между общинами и уважения достоинства и человеческой жизни», — подчеркнул нунций. В свою очередь посол Израиля Гарри Корен отметил, что одной из важнейших линий в политике Израиля с момента образования этого государства был путь, направленный на обязательное сохранение в Израиле свободного доступа и возможности беспрепятственного отправления культа во всех святых местах.

NVO Нунциатура в Москве

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.