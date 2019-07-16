На турецкой авиабазе Мюртед в провинции Анкара приземлился седьмой российский самолет с новой партией компонентов для С-400. Поставки начались с 12 июля, когда три грузовых самолета доставили в Турцию первую партию компонентов российских зенитно-ракетных комплексов — несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину, затем продолжились в субботу и воскресенье. Судя по сообщениям турецкой прессы, Анкара собирается установить первые С-400 «Триумф» на границе с Сирией (в районе Биреджик рядом с городом Шанлыурфа) — территории, которая находится почти на середине 911-километровой границы между Сирией и Турцией, южнее расположена сирийская провинция Алеппо. Вторая батарея может быть расположена либо в области Мерсин, либо в районе Хатай, который также находится на границе государств.

ИА REGNUM С-400

Обращает на себя внимание время начала поставок С-400 — как раз в преддверии годовщины попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15-го на 16 июля 2016 года, в котором турки усмотрели американский след. Как подметил бакинский политолог Руфиз Хафизоглу, выбор даты является «не случайностью, а символической местью США в ответ на попытку насильственной смены режима». Турецкая власть не только не поддалась давлению Вашингтона и не отказалась от российских С-400, но демонстративно приурочила их поставки к годовщине переворота. Помимо этого, начало поставок в Турцию внимательно отслеживается и в Баку, который является ближайшим союзником Анкары и стратегическим партнером России.

В надежном обеспечении безопасности Турции, защите ее границ и суверенитета Азербайджан заинтересован не только по причине братских и союзнических отношений, но и потому, что Баку связан с Анкарой, впрочем, как и с Москвой, многими транспортными и экономическими проектами. Поэтому в Азербайджане переход российско-турецких отношений, ознаменованный появлением С-400 в Турции, на новый уровень, более высокий и качественно превосходящий американо-турецкие отношения, расценили как знаковое событие. Такой вывод сделали, например, эксперты аналитического центра «Атлас», отмечая, что комплекс С-400 усилит безопасность и политический вес Турции.

Kremlin.ru Ильхам Алиев, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган перед началом специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса. 10 октября 2016 года, Стамбул

В то же время увеличение оборонного потенциала Турции послужит интересам и ее союзника — Азербайджана. Но как? В этой связи высказываются предположения о том, что если в будущем Анкара сможет сама производить системы С-400, то своим продуктом она может поделиться и с Баку. В то же время приходится иметь в виду то, что Турция получает «ребро жесткости» в отношениях с США, которое позволяет ей не зависеть полностью от натовских структур. Тем более что становится очевидным и тот факт, что к покупке российских вооружений Анкару подтолкнули не только выдающиеся характеристики С-400, не только то, что Вашингтон использует нерыночные инструменты при лоббировании своих вооружений, но и новое понимание Турцией своих геополитических интересов в регионе.

Вот почему можно прогнозировать, что растущее военное сотрудничество между Россией и Турцией окажет положительное влияние на процессы в Закавказье. Во всяком случае так считает бывший помощник президента Азербайджана, ныне директор Центра международных и стратегических исследований, политолог Эльдар Намазов. Он подчеркивает, что Баку, имея особые дружественные отношения и с Анкарой, и с Москвой, может рассчитывать на то, что подобное стратегическое партнерство двух самых крупных стран региона позитивно повлияет и на урегулирование различных региональных конфликтов, и в первую очередь армяно-азербайджанского.

По его словам, «чем больше Москва, Анкара и Баку втягиваются в реализацию региональных проектов в сфере экономики, обороны, безопасности, тем более становится очевидным необходимость урегулировать конфликты, существующие в регионе и мешающие открытию границ, расширению торговых и экономических связей». Посмотрим.