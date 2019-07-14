В российских СМИ активно обсуждают публикации в близкой МИД Японии англоязычной газете The Japan Times, в которых высказывается мнение о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ якобы «в попытках разрубить «курильский узел» и добиться подписания мирного договора с Россией был вынужден уйти от обсуждения территориальных претензий Японии и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве». Для подтверждения такого, на мой взгляд, преждевременного вывода газета ссылается на сделку с Россией по инвестированию Японией 3 млрд долларов в российский проект «Арктик СПГ-2». И тут же предупреждает, что подобные проекты не являются гарантией заключения мирного договора на японских условиях «возвращения северных территорий». Газета пишет, что в основе такой стратегии лежит предположение, что деньги смогут убедить Путина пойти навстречу Токио. И указывает, что, несмотря на все последние усилия японского правительства, экономическое присутствие Японии в России остаётся незначительным.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Но, заметим, участие в масштабных энергетических проектах лишь косвенно влияет на дипломатию в отношении «северных территорий». В действительности в условиях все еще не преодоленного «энергетического голода» Япония вынуждена вкладывать немалые средства в перспективные разработки природного газа в России вне зависимости от внешнеполитических целей, а в первую очередь для поддержания «на плаву» японской экономики. Тем более что задача диверсификации поставок энергоносителей остается для Страны восходящего солнца актуальной. А поставки энергоносителей из соседней России, что бы ни утверждали наши недруги, стабильны и безопасны.

Другое дело, что в условиях, когда «хитроумный» замысел Абэ подманить Путина перспективой «не знающей границ экономической благодарности» за согласие сдать Курилы терпит крах, последний дает понять, что острова на инвестиции менять не будет. Да еще организует действо наподобие «флэшмоба» (здесь — заранее спланированная акция, в которой группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговорённые действия (сценарий) и затем расходится), в ходе которого на весь мир объявляет, что «не имеет планов спускать российский флаг» на Курилах.

The Japan Times рекомендует Абэ освободиться от «дипломатической наивности» и, отказавшись от подманивания Москвы экономическими сделками, пересмотреть стратегию на российском направлении, придать ей характер более продуманной. «Заключению мирного договора поспособствуют не экономические сделки, а продуманная стратегия. Это будет настоящим испытанием для Абэ, поскольку подобный шаг станет радикальным отходом от привычной для послевоенной Японии политики принятия решений, зависимой от США. И тем не менее когда-нибудь японскому премьеру придётся решить проблему «курильского узла» напрямую», — считает японский официоз. От себя добавим, что выработке такой стратегии помог бы и отказ премьера от советников из числа бывших политиков с весьма сомнительным прошлым.

Kremlin.ru Перед началом встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

К немалым сложностям, стоящим перед премьером в связи с политикой на российском направлении, газета относит связь «проблемы северных территорий» с японо-американским военным союзом. Она отмечает: «Владимир Путин использовал это обстоятельство, потребовав от Токио гарантий, что на спорных островах не будут размещаться американские военные базы, если они вернутся в состав Японии. Таким образом, российский президент поставил заведомо невыполнимое условие, предлагая Абэ отказаться от основы японской стратегии национальной безопасности в обмен на острова». И хотя российский президент никогда в столь прямой постановке подобное «условие» не выдвигал, отрадно, что в отличие от прошлых лет ныне он со всей серьезностью ставит перед «другом Синдзо» вопрос, на который у последнего нет вразумительного ответа.

В тупик ставит Абэ и парламентская оппозиция, требуя прямого ответа, как он собирается решать вопрос о военном использовании «северных территорий» в случае гипотетического обладания ими Японией. На днях Абэ вновь подтвердил свою позицию о том, что «размещение американских военных баз на северных территориях при передаче их японской стороне станет возможным лишь при том условии, если этот момент будет согласован и одобрен властями Японии». Признав при этом, что США обладают правом на размещение принадлежащих им военных объектов в Японии, поскольку это предусматривает заключенный в свое время двусторонний договор о безопасности.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

А вот отвечая на вопрос, в каком формате данную проблему обсуждают сегодня японские руководители с властями России, премьер вновь, как уже много раз ранее, сослался на конфиденциальный характер переговоров. Заявив при этом, что «какие-либо ремарки в данном случае будут однозначно негативно воздействовать на дальнейшие переговоры сторон по актуальной проблеме». Остается не совсем ясно, что же это за «актуальные проблемы», которые столь тщательно скрываются от японской и российской общественности.

В заключение хотелось бы выразить определенное доверие обещанию премьера Абэ не допустить военного использования, нет, не русских Курильских островов, а мифических «северных территорий». Однако при этом трудно освободиться от воспоминания о том, как нам клялись «не расширять НАТО на Восток». Вернее, не нам, а Михаилу Горбачеву с его недостойной крупного политика наивной и безоглядной верой пустым словам посмеивавшихся западных «партнеров и коллег». Как бы «друг Синдзо» не цеплялся за власть, нацеливаясь в премьеры в четвертый раз, рано или поздно ему придется уйти. А уйдет он вместе со своими клятвенными обещаниями, которые вовсе не будут обязаны выполнять его преемники на японском Олимпе власти.