Ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» проинформировало о фактическом отказе российского руководства даже обсуждать возможность передачи Японии каких-либо островов Большой или Малой Курильской гряды. Как известно, осенью прошлого года премьер-министр Японии Абэ Синдзо, видимо, осознав нереалистичность традиционного для официального Токио требования «возвращения всех северных территорий» — российских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы островов Плоские (Хабомаи), попытался убедить президента РФ Владимира Путина согласиться на их сдачу как бы в рассрочку — сначала Шикотан и Хабомаи, а затем Кунашир и Итуруп.

Kremlin.ru Владимир Путин

И вот теперь, по утверждению «Киодо», становится ясно, что Москва не согласится и на эту формулу, которая со времен Бориса Ельцина вынашивалась дипломатами Японии и России под названием «2 плюс альфа». Главная причина отказа от обсуждения любого способа отторжения от России даже островов Малой Курильской гряды — законное опасение Кремля возможностью использования передаваемых островов вооруженными силами США, которые, согласно условиям так называемого японо-американского «договора безопасности», имеют право использовать для военных баз и объектов любую территорию Японии.

Другой причиной отказа Путина вести переговоры о «передаче» островов Шикотан и Хабомаи является отрицательное отношение подавляющего, абсолютного большинства российского народа к любым сделкам своего правительства вокруг Курильских островов, жесткое требование наших людей неукоснительно соблюдать суверенитет и территориальную целостность государства. Японское агентство, ссылаясь на «источник, близкий к переговорному процессу», сообщает, что одной из причин отказа российской стороны даже обсуждать такую возможность стали беспокойства РФ, связанные с японско-американским военным альянсом. Отказ также был обусловлен опасениями, что возможный компромисс с Японией по территориальному вопросу может негативно сказаться на уровне поддержки власти со стороны российского населения.

Тем не менее Абэ с решимостью самурая «сражаться до конца» продолжает заявлять, что он с президентом РФ подтвердили решимость продолжить переговоры по проблеме мирного договора и продвижению к реализации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.