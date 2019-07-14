Грузия: беспредел и безнаказанность оппозиции и беспомощность власти
То, что происходило и пока еще продолжает происходить в Грузии, иначе как беспорядками и хулиганством не назовешь, но весь «цивилизованный» мир и его же «цивилизованные» СМИ почему-то квалифицируют как «законный» протест против «оккупации» России и «беззакония» властей Грузии.
Все действия грузинской так называемой оппозиции, которая только носит эту личину, а в действительности именно она и заправляет всеми делами в стране, с самого начала содержали в себе явные признаки «хулиганства». А как иначе назвать то, что случилось в здании парламента, а затем и на улице 20 июня? Группа агрессивно настроенных депутатов врывается в зал заседаний, где уже начала работу 26-я сессия МАП, и совсем в духе своего идейного лидера, экс-президента Михаила Саакашвили, демонстративно обзывает ведущего — председателя МАП, российского депутата Сергея Гаврилова, обливает его водой, разрывает повестку дня заседания и срывает саму сессию. В любой другой мало-мальски уважающей себя стране даже по отношению к «представителю оккупанта» такого отношения и в такой публичной обстановке себе бы не позволили. Потому что это нарушает все нормы этикета и дипломатии.
В любой другой стране на попытки явного захвата здания парламента немедленно отреагировали бы арестом и привлечением к ответственности всех зачинщиков попытки свержения власти, а именно она и была налицо, если внимательно и поминутно проследить за всеми действиями и заявлениями нынешней так называемой «оппозиции» и её, к сожалению, многочисленных сторонников. В Грузии возбудили уголовное дело, начали допросы, даже потребовали приостановки полномочий одного из главных «зачинщиков» захвата парламента Ники Мелия, но взять под стражу не посмели.
Замысел свержения власти явно просматривается в тех видеозаписях событий 20−21 июня, которые в поминутно-почасовом режиме опубликовала телекомпания «Имеди». Гаврилов был для соратников Саакашвили лишь поводом для организации в стране беспорядков, дальнейшего их перерастания в протест и революцию и обеспечения отставки нынешнего правительства. Впрочем, подтвердила этот замысел еще одна «тайная аудиозапись» беседы Саакашвили с его дядей-бизнесменом Темуром Аласания, где оба нещадно, не жалея нецензурных слов, ругают «неразумный» грузинский народ, не сумевший воспользоваться моментом и вернуть к власти «националов». Более того, в этой же аудиозаписи олигарх Аласания обещает выделить миллион тому, кто «уберёт» Иванишвили. В этой же записи отчетливо звучат слова о той роли, которую в организации в стране очередной революции должен сыграть коллектив телекомпании «Рустави 2». Впрочем, журналисты телекомпании это уже наглядно доказали, и когда все формы протеста были почти исчерпаны, прибегли к крайней мере — жесткой нецензурной брани в адрес президента России. Для чего была нужна эта провокация? Ее авторы, явно не Георгий Габуния, который в данном случае сыграл лишь роль «пешки», «отличника», зазубрившего и выговорившего написанную для него «речь», рассчитывали на резкую ответную реакцию Кремля, которая, по их же замыслу, должна была вылиться либо в очередные санкции, а в «лучшем» (для авторов провокации) случае — в военные действия против Грузии. Но… просчитались. А посему продолжили разработку дальнейших планов по дестабилизации ситуации в стране. Эта дестабилизация им крайне нужна, потому что однажды, в 2003 году, им уже удалось воспользоваться такими беспорядками и отстранить от власти и без того готового в тот момент уйти Эдуарда Шеварднадзе.
Такие попытки возвращения к власти Саакашвили и его соратники за все время после «мирной» передачи власти «Грузинской мечте» Бидзины Иванишвили предпринимали не раз, но пока ни одна из них к желаемому результату не привела. Не удалось организаторам протестов собрать ту «критическую» массу народа, которая сумела бы обеспечить в Грузии «фон» для ещё одной «бархатной» или «цветной» революции. Несмотря на все усилия по реабилитации некогда «Единого национального движения», несмотря на показное разделение партии на отдельные составляющие и показные противоречия между лидерами «отдельных» партий, они продолжают оставаться и смотреться как единое целое. А в памяти народа все еще «живы» те бесчинства и беспредел, которые творило правительство Саакашвили.
Недостаёт организаторам революций и финансов, что также сказывается на количестве участников всех акций протеста. Кто ходит на такие акции? Либо члены самих партий, финансируемые из партийных средств активисты, координаторы, кураторы, либо «подкупленные» и «мобилизованные» каждым таким активистом и куратором рядовые граждане из числа «социально необеспеченных лиц». Одного из таких «необеспеченных» лиц, который обычно копается в мусорных бункерах, выискивает там тару, а затем сбывает, автору этой статьи удалось заметить на одном из маршей оппозиции. Он шел в рядах демонстрантов и усиленно дул в выданный ему свисток. На вопрос, что он здесь делает и за что ратует, усмехнувшись, ответил: «Дали деньги, и пришел…»
Протестный заряд у здания парламента Грузии постепенно угасает. 13 июля вечером прекратили голодовку два «независимых», но явно ангажированных «националами» участника акции на проспекте Руставели и заявили, что отправляются для восстановления здоровья в больницу. Прокуратура продолжает вызывать на допросы лиц, подозреваемых в организации штурма здания парламента, но лидеры оппозиции ведут себя уверенно и вызывающе и соглашаются на «опросы» только в присутствии судьи-магистранта, что прокуратура удовлетворяет. А после «опросов» заявляют, что ничего нового от обвинения не услышали и никаких доказательств у прокуратуры нет.
Не оказались доказательством и те видеозаписи, которые прокуратура предъявила подозреваемым на основании сделанных 20−21 июня съемок. Лидеры «Национального движения» умудрились из пространного видеоматериала сфабриковать свою сокращенную версию, убрали из нее все кадры насилия и призывов к насилию и оставили только часть «мирных» заявлений с лицами оппозиции крупным кадром. И заявили: прокуратура шьет оппозиции дело о попытке свержения власти.
Сумеет ли нынешняя власть Грузии хотя бы сейчас, на основании явных фактов и доказательств, хотя бы «показательно», для «назидания» привлечь к реальной ответственности кого-либо из организаторов тех беспорядков, тех, кто явно совершил хулиганские действия либо призывал к свержению власти? Исходя из опыта расследования предыдущих аналогичных деяний членов «Единого национального движения» и их приспешников, можно предположить, что и это дело будет постепенно замято и предано забвению. Почему? Также нетрудно догадаться. У соратников Саакашвили в Грузии, помимо него самого, на Западе очень много влиятельных друзей и «болельщиков», которые порой в дипломатичной, а зачастую в достаточно резкой форме указывают нынешней власти Грузии на необходимость «сосуществования» с грузинской оппозицией, защиты «прав» оппозиции, «свободы слова и выражения мнения»…
Когда в Тбилиси было сорвано заседание международной организации (не «оккупантской», не российской, а именно международной, объединяющей 21 страну), ни одна западная страна, ни один западный лидер не выступили с осуждением явно хулиганских действий грузинских депутатов. Наоборот, звучали слова поддержки Грузии, возмущенной «поступком» представителя страны-«оккупанта», который выразился в восседании в ранге председателя МАП на кресле председателя парламента Грузии.
Такое отношение западных «партнеров» невольно наводит на мысль, что корни грузинского протеста вызревали не только в умах Михаила Саакашвили и его соратников, но и где-то в лабораториях Запада с целью, с одной стороны, нанесения России очередного «удара», а с другой стороны, обеспечения возвращения к власти в Грузии той силы, с помощью которой США и ЕС ранее гораздо легче достигали поставленных в отношении России целей. «Успешное окончание» протестов в Тбилиси одним ударом убило бы сразу двух «зайцев». Пока организаторам беспорядков повернуть ход событий в свою сторону не удалось, но Грузия — страна сюрпризов, и исключать в ней ничего нельзя.
А нынешней власти, под давлением западных партнеров достаточно ограниченной в своих действиях и решениях, приходится считаться с дипломатическими замечаниями и указаниями из Вашингтона и Брюсселя и воздерживаться от обеспеченных законом мер в отношении деструктивных деяний оппозиции. И это одна из причин того, почему правительство «Грузинской мечты», пришедшее к власти под лозунгом «восстановления справедливости», этого главного своего обещания до сих пор выполнить не сумело. По этой же самой причине не удалось «Грузинской мечте» завершить начатый в конце 2012 года процесс нормализации отношений с Россией. Первоначальный отказ от резкой риторики и «оккупантской» терминологии постепенно сменился тоном и риторикой, характерными для правительства Саакашвили. А налаживание отношений выразилось лишь в торгово-экономической сфере, не коснувшись политики и не приведя к восстановлению дипломатических отношений.