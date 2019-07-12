Десталинизация без лжи
Густав Герлинг-Грудзиньский. Иной мир. Советские записки. СПб.: ИД Ивана Лимбаха, 2019
Деятельность подавляющего большинства десталинизаторов вызывает обратный эффект. В лучшем случае хочется защитить Иосифа Виссарионовича от несправедливых нападок, а в худшем — начинаешь испытывать к тирану искреннюю симпатию.
Воспоминания польского писателя Густава Герлинга-Грудзиньского (1919−2000) выгодно отличаются от мутноватого потока разоблачений, а зачастую элементарного сведения счетов со Сталиным, начавшегося после ХХ съезда КПСС.
Грудзиньский действительно не был виновен. Вот что ему, гражданину разгромленной Польши, оказавшемуся на советской территории, было предъявлено весной 1940 г.:
Лишь в 1942 г., после голодовки протеста, будущего писателя освободили в соответствии с Соглашением о восстановлении дипломатических отношений между СССР и правительством Польской Республики в изгнании (Договор Сикорского-Майского), и он в итоге смог осуществить свою мечту — сражаться против гитлеровцев. Грудзиньский присоединился к армии Владислава Андерса (10-я дивизия). За бои под Монте-Кассино в 1944 г. «майора» наградили серебряным крестом ордена Virtuti Militari.
При этом бывший зэк менее всего стремился окарикатурить Сталина. Вот его воспоминание о речи вождя, которую он слышал по радио в 1941 г.: «Никогда не забуду этого твердого голоса, этих слов, отбиваемых словно каменным кулаком, этого пронизывающе холодного тона человека с нервами из стали». А ведь в отличие от многих десталинизаторов, Герлинг-Грудзиньский имел на это моральное право.